Поющий демон Нью-Йорка (Глава III)

Глава III, о вампе и Росомахе

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:41

Nik_dk Просмотров: 41 Комментарии: 0 +3 Вчера, 16:41 by

- Ты что, снова собираешься ночевать в башне? - мимоходом поинтересовалась Кайли.Она только что заступила на дежурство и не слишком удивилась, обнаружив Эдуардо сидящим на полу с геймпадом в руках.- Точно, детка, - кивнул охотник, не отвлекаясь от игры. - Решил, что пора жить своим умом.- Поэтому сбежал от брата и записался в нахлебники к Игону? - раздался насмешливый голос Гарретта, заглушивший шум подъемника. - Клевый способ!Эдуардо скрипнул зубами, но истинная сила его раздражения вылилась в жирную надпись «GAME OVER», стоило ему от досады нажать все кнопки сразу.- Привет, Кайли, - Гарретт козырнул, едва оказавшись наверху, и подъехал ближе. - Слушай, Эдди, раз уж ты все равно здесь, может, я...- Ну уж нет! - отрезал Эдуардо, ощутив, что на него пытаются спихнуть работу. - Даже не вздумай договаривать!- Да, Гарретт, как это в твою голову вообще пришла эта чудовищная мысль, - равнодушно ужаснулась Кайли.Девушка сидела в кресле, поджав под себя ноги и в очередной раз перелистывая «Энциклопедию духов», а потому едва ли вслушивалась в разговор.Каждый занялся своим делом: Эдуардо перезапустил стрелялку, Кайли углубилась чтение, а Гарретт спешно распаковал пару сэндвичей. Лизун привычно гремел на кухне, но всем в башне было известно, что этот уникальный призрак способен отыскать по запаху даже орех, закатившийся под диван. Желая защитить свои продукты от посягательств, охотники стали добавлять везде брокколи, которую Лизун не переносил (1), и только Гарретт, словно адреналиновый наркоман, продолжал приносить сэндвичи без спасительной капусты. Вот и сейчас он будто выполнял норматив по скоростному поеданию бутеров, притом явно шел на рекорд. Последний кусочек Гарретт отправил в рот за мгновение до того, как Лизун высунул нос из кухни. Подозрительно принюхиваясь, призрак покружил вокруг охотника, оценил его ликующую ухмылку и улетел, оскорбленный до глубины души.- Не задирай парней из Бруклин-Хайтс (2), - хохотнул ему вслед молодой человек и самодовольно облизнул пальцы.- О, вы все здесь!Охотники как один оглянулись на голос Игона. Его обладатель вошел в гостиную, неся перед собой огромную стопку книг, скрывающую его до самой макушки. Он с трудом поставил ее на стол и посмотрел на компанию поверх очков.- А где Роланд? - спросил он, ища взглядом механика.- Ночная смена, Игон, - напомнил Гарретт. - А на Эдуардо не обращай внимания, он сегодня мебель.- И не только сегодня, - вставила Кайли, не отрываясь от главы про ирландских водяных коней агишки (3).- Может, хватит говорить про меня гадости так, словно меня тут нет? - буркнул Эдуардо, запоров очередной уровень. По внутренней стороне монитора потекла пиксельная кровь.Игон с некоторым удивлением покосился на окно, за которым сгущались сиреневые сумерки.- И правда, ночная смена.- Ты выглядишь уставшим, все хорошо? - забеспокоилась Кайли, уловив в голосе наставника непривычную нотку.- Я весь день искал информацию по психокинетическим сущностям, так или иначе связанным со сном, - Игон потер глаза и взял том в старом кожаном переплете. - Хочу еще раз проштудировать базовую литературу, боюсь, я мог что-то упустить.- И это базовая литература? - скептически вскинув бровь, Гарретт указал на высоченную стопку книг.- Мы тебе поможем, - Кайли встала с кресла и выжидающе уставилась на коллег.Гарретт пожал печами и подкатился к столу.- Эдуардо?- На меня не смотрите. Я здесь только сплю.- Да я так, из вежливости. Ну, Игон, что мы ищем?- Все, что имеет отношение к сомнамбулизму, - пояснил ученый, раздавая по три книги каждому. - Проще говоря, к снохождению. Меня беспокоят эти вызовы к гуляющим по ночам детям, за трое суток таких было уже пять.- Пять вызовов за семьдесят два часа? - фыркнул со своего места Эдуардо. - Брось, Игон, когда появляется призрак, мы получаем по пятьдесят звонков в час!- Мне трудно признавать это, - нехотя промолвила Кайли, - но я с ним согласна...- Согласна? - поразился молодой человек, и его уши покраснели от удовольствия.- Да, но дело не в количестве звонков. Мы ездили на эти вызовы и не обнаружили даже остаточной энергии.- Мы уже имели дело с привидениями, которых не регистрировал счетчик, - возразил Игон.- Морфей (4), - кивнула Кайли, и одного напоминания об облысевшем Эдуардо оказалось достаточно, чтоб она перестала спорить и заскользила пальцем по оглавлению первой книги.Какое-то время все молчали, и слышны были только шелест страниц и звуки боя, который Эдуардо вел с виртуальным противником. Задачка была не из легких: найди то, не знаю что, о том, чего может не быть. Кайли по-прежнему сомневалась, не пустышка ли это, но еще она безоговорочно верила в гениальность Игона Спенглера и в то, что он не стал бы беспокоиться без веских на то причин. В конце концов, у нее дежурство, и, в отличие от Эдуардо, который сачковал при каждом удобном случае, она привыкла отрабатывать свою зарплату.- Так, ладно, а это не может быть Грюндель? - Эдуардо откинул геймпад и, рывком поднявшись на ноги, заглянул в книгу Гарретта.Кайли вздрогнула не столько от неожиданности, сколько от звука ненавистного имени.- Не тупи, - процедила она. - Грюндель заперт в нашем хранилище.- Но мы думали так и в прошлый раз, - развел руками охотник. - А оказалось, что твой приятель Джек дозревал в коконе.- В твоих доводах есть рациональное зерно, - встрял в разговор Игон, - однако в тот раз наши счетчики четко зафиксировали остаточную энергию, не говоря уже о том, что почерк Грюнделя весьма специфичен. Ребенок должен откликнуться на его призыв, здесь же мы имеем дело с бессознательным поведением и отсутствием следов потустороннего вмешательства.- Так почему ты так уверен, что оно вообще есть, это твое потустороннее вмешательство?- Я не уверен, - с ноткой недоумения в голосе, словно ответ был очевиден, ответил Игон, - но хочу убедиться.Весь следующий час был посвящен накидыванию вариантов, но всякий раз Игон без особенных усилий разрушал гладко выстроенные теории своих студентов. Впрочем, это и правда было несложно, учитывая, что большинство призраков старая команда переловила еще в восьмидесятых.- Накх-та, - вдруг произнесла Кайли, уставившись в книгу.- Как не стыдно! - всполошился Эдуардо, пытаясь спрятать ликующую улыбку.- Это не ругательство, умник, а имя! Хотя, если честно, я не слышала о таком духе прежде. Игон, кто такой Накх-та?Судя по замешательству, легкой тенью пробежавшему по лицу доктора Спенглера, готового ответа у него не было. Ученый встал из-за стола, приблизился к девушке и взял из ее рук книгу. Он скользнул взглядом по странице, и тревожно нахмуренный лоб разгладился.- Поющий демон, - не слишком понятно объявил Игон и спокойно уселся на место.- Смутно подозреваю, что рассказу не хватает подробностей, - выдержав паузу, заметил Гарретт.- Едва ли это относится к делу, - пожал плечами Игон, но все же выудил из принесенной стопки обтрепанную книгу.Охотники сгрудились вокруг него, ожидая продолжения.- «Поверья индейцев Северной Америки», - показал обложку Спенглер и принялся перелистывать страницы. - У некоторых племен было предание о существе по имени Накх-та. Индейцы верили, что по ночам оно сплетается из теней и похищает детей, завлекая их безмолвной песнью. Первой письменное упоминание об этом встречается в летописях шведских поселенцев. Индейцы предупреждали их об опасности, но из-за частых набегов враждебных племен шведы восприняли это, как попытку выгнать их с обжитой земли. Однако в тысяча шестьсот шестьдесят седьмом году один из поселенцев якобы увидел Накх-та около своего дома и в упор выстрелил в него из ружья. По его словам, животное убежало как ни в чём не бывало. Фермер был любителем, как это говорится, промочить горло, поэтому ему никто не поверил, но утром на смятой траве была найдена свежая кровь.- Кровь? - удивилась Кайли.- Именно.Игон кивнул, выразительно посмотрев на девушку. Теперь теория о поющем демоне Накх-та разваливалась и в ее глазах.- А на что похожа эта зверюга? - спросил Гарретт, не уловив изменений в тоне беседы.- На медведя, - пожал плечами Игон. - Полагаю, если бы в те времена умели делать анализ крови, выяснилось бы, что это и был медведь. Вот так его изображали сами индейцы, где-то здесь была фотография...Ученый перевернул страницу и откинулся на спинку кресла, чтоб не заслонять собой книгу. На фотографии был запечатлен обрывок выделанной кожи, а на нем красными и черными красками был схематично нарисован странный зверь, напоминающий медведя. У изображенного животного были крупный изогнутые когти, сплющенная морда, больше похожая на морду пумы, и длинный толстый хвост.- Его, наверное, дразнили в детстве, - мимоходом заметил Эдуардо, с отвращением разглядывая рисунок. - А что он делает с похищенными детьми?- Согласно легенде, Накх-та обитает под землей, пользуясь естественной сетью пещер, куда заводит своих жертв.- О, как вампа из фильма «Империя наносит ответный удар» (5)?- Да, что-то в этом роде, - подтвердил Игон и добавил, заметив, что трио поражено его осведомленностью относительно вамп: - Это кинохит моей молодости (6).- Ну? А потом?- Потом она их сжирает, - равнодушно ответил Спенглер.- То есть... как это... сжирает, - растерялся Гарретт, побледнев. - В смысле высасывает души или что-то вроде того?- Нет, в прямом смысле сжирает. Это животное — людоед.Охотники застыли, широко распахнув глаза. Их лица исказил ужас, страшно было даже проронить лишнее слово. Игон смотрел на своих студентов с недоумением, но тоже молчал. Первым из оцепенения вышел (точнее говоря, вывалился) Эдуардо.- Ты че такой спокойный?! - взвился он, грохнув ладонями по столу так, что остальные вздрогнули. - Эта хрень жрет людей, а у тебя такой вид, словно речь идет о кормлении удава хомячками!Игон поджал губы и поправил очки.- Видишь ли, Эдуардо, - ровным тоном произнес он, - дело в том, что Накх-та не существует.- Как это? Вон же в книжке написано!- Умение отличать миф от реальности — обязательный навык в нашей работе. Это приходит с опытом. Первую зацепку нам дает история с выстрелом.- У привидений не бывает крови, - вставила Кайли, постепенно обретая привычное самообладание.- Верно. Накх-та не умеет летать, исчезать, проходить сквозь стены, таким образом, мы имеем дело не с эктоплазменной сущностью. Однако, если предположить, что в ту ночь поселенец видел именно Накх-та, выходит, что у этого зверя феноменальные регенеративные способности.- Как у Росомахи, что ли? - оживился Эдуардо.- У росомахи? Я не биолог, но не думаю, что...- Да он о Логане из «Людей Икс» (7)! Мужик такой волосатый, с когтями... - принялся объяснять Гарретт и наткнулся на остекленевший взгляд Игона. - Не бери в голову...Пару секунд Спенглер молча таращился на парня, явно обдумывая, не стоит ли задать пару уточняющих вопросов, но все же отказался от этой затей.- Так или иначе, высокоорганизованных форм жизни с такими способностями к регенерации тканей не существует в природе, в противном случае они уже были бы изучены.- Да прям уж! - вызывающе фыркнул Эдуардо, скрестив руки. - Тебя послушать, так и йети не существует.- Йети не существует.- Осторожнее, Игон, ты разрушишь его хрупкую психику, - предупредила Кайли, но было поздно.Охотник застыл с выражением оскорбленной невинности на лице, но страдал недолго и снова кинулся в бой.- А гаргульи?- Водостоки в готической архитектуре.- Ругару (8)?- Выдумка.- Чупакабра (9)?- Очередная городская легенда.- Это уж слишком! - возмутился Эдуардо, вконец изведенный хладнокровным цинизмом начальника. - Как ты можешь утверждать, что чупакабры не существует, если даже никогда не был в Мексике? Дядя Диего, двоюродный брат моей матери, видел ее несколько раз! Впервые он заметил...- Это тот дядя Диего, который научил петь Мадонну? - вполголоса уточнил Гарретт, обернувшись к Кайли.- И который остановил за хвост бегущего быка, очевидно, - пожала плечам девушка, набрала книг и, не вслушиваясь больше в увлеченный треп Эдуардо, забралась с ногами в кресло.Автор: KihsoR.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон

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