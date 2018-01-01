Надежда, что умирает последней. Эпилог

Эпилог, или Возвращение в Нью-Йорк

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:47

Nik_dk Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:47 by

Вечно голодный Лизун уплетал купленный Жанин торт со взбитыми сливками. Секретарша блаженно потянулась в кресле. Ее глаза накрыли руки в перчатках, а над ухом прошелестел хрипловатый голос с испанским акцентом:- Я первый, как погляжу.Один «ребенок» вернулся в гнездо, Мелнитц смотрит на него: Эдуардо будто бы повзрослел, и дело вовсе не в шраме, пересекающем его бровь. Взвизгнув, зеленый домашний призрак летит обнимать Эда, а тот, наверное, впервые рад такому проявлению эмоций.С криком: «Прощай, чертова Австралия! Здравствуй, Нью-Йорк!» Гарретт на кресле въехал в Депо, но не лихо, а осторожно, чтобы швы не разошлись.Пару минут спустя, напевая грустные джазовые мотивы, вошел Роланд, опиравшийся на трость. Он явно не ожидал увидеть пропавших друзей. Мелнитц попыталась и его обнять, но парень предостерегающе вытянул руку вперед и показал на корсет.- Сегодня день возвращений, - отметил Эдуардо. – Кто-нибудь знает, где Кайли?- В ЮАР исчез Ролстер, потом я, а Кай осталась в Дурбане с токолошом, - вздохнул Гарретт, который ожидал своего ангела, приглашенного прийти в Пожарную башню.- Игон ее привезет, - отозвалась секретарша и отправилась на кухню готовить на всех кофе.- Рыжик! – Персефона подлетела к инвалиду, который подхватил девушку на колени. – Какая же я дурочка: думала, что ты мертв!Эдди вышел на улицу, щемящее чувство наполнило его сердце. Всех в команде потрепало, страшно подумать, в какой переплет попала Гриффин. К крыльцу подкатило такси, из которого вышли Спенглер и вампирша.Кайли заметила латиноса, подбежала к нему, еще не совсем веря, что это действительно он, уткнулась в его грудь, из-за загипсованной руки неуклюже обнимая парня. Они молчали, слова сейчас были излишни. Слеза плавно скатилась по щеке девушки, Эдуардо поцеловал Гриффин в макушку. Боль и переживания одного передавались другому, между ними происходил немой обмен чувствами, на который способны лишь родственные души.В гостиной собралась вся команда охотников, а также Жанин, Игон и Персефона. Каждый по очереди рассказал историю своих приключений. На лицах не было улыбок, но и печали особой не наблюдалось, все худшее позади, жизнь не стоит на месте, и что-то хорошее обязательно случится впереди.И вот все замерли, устроившись на диване и в креслах, в ожидании того, как с тайны сдернет занавес Игон Спенглер, который, как оказалось, сначала отправился в Калифорнию к знакомому ученому, но, не получив от того дельных советов, попросил незамедлительно отвечать на звонки охотников, а сам двинулся дальше, побывав во многих странах, по крупицам собирая ответы на вопросы.- Номедтопус* - приспешник Вельзевула, соправителя Сатаны, - профессор поправил очки. – Червь, с которым вы столкнулись в публичной библиотеке, согласно забытым хроникам об окружении Люцифера, является «цепным псом» Номедтопуса, созданный из части бедра хозяина, полагаю, поэтому ваши протонные ружья были бесполезны, - Спенглер потер подбородок. – Номедтопус решил стать правителем на Земле, или принести корону самому Дьяволу. Тогда произошел бы Апокалипсис, который построил бы новый мир, где человечество оказалось бы в рабском положении. Но ему мешали охотники за привидениями, - Игон поднял указательный палец вверх, тем самым выделяя важную мысль. - Так что, первым пунктом его плана стала ликвидация команды. Номедтопус, как и всякое порождение тьмы, получает гораздо больше сил, если его жертвы испытывают негативные чувства, он и выжидал подходящего момента. Клейма, поставленные червяком, с одной стороны, своего рода маячки, помогающие следить за передвижениями команды, а с другой – одноразовые «билеты» в любую страну на усмотрение монстра.- А почему этот Наматопис не отправил нас, например, в Антарктиду, или в космос, или на дно океана, - перебил латинос, теребя бородку. – Чтобы наверняка укокошить?- Дело в том, что планета людей относительно защищена от вторжения потусторонних существ. Но есть и так называемые «бреши», районы с частично стертой границей между двумя мирами, - сейчас Спенглер пожалел, что под рукой нет карты. - Между прочим, США полностью располагается на такой территории, а эпицентр находится в Нью-Йорке. Номедтопус отправлял вас в регионы, подчиненные его влиянию.- Но нашими перемещениями управляли бу-хаг, токолош и асанбосам, - возразил Гарретт, прижавшийся щекой к руке Персефоны.- Все семь существ – дело рук Номедтопуса, а точнее это были проекции, созданные на основе книг, съеденных червяком и переданных хозяину. Троим из них он дал возможность телепортировать вас, - Игон вошел в раж и принялся активнее жестикулировать. - А так как в преданиях упомянуты способы уничтожения чудовищ, то только так можно было их победить. Отсюда следует объяснение, почему ваше оружие не действовало: если об этом не написано, это не может произойти.- Семь… Семерка – «печать Бога». Демон не мог создать семь монстров, - задумалась Кайли. – Да и тройка – божественное число. Святая троица: Отец, Сын и Святой Дух.- Семь – ангельский знак, также имеет свою темную сторону. А Вельзевул, или как его еще называют Бааль-Зевув, и Номедтопус – падшие ангелы, - пояснил ученый. – Как сказал один монах-француз: «У всего есть черная тень». Иными словами, цифра «три» символизирует в данном случае другую троицу: Сатана, Вельзевул и Номедтопус.- Игон, почему же ты не сказал сразу, куда уехал? – подала голос Жанин, маячившая позади дивана.- Отметины с самого начала вызвали у меня подозрения, поэтому я опасался каждого своего шага, - мужчина вспомнил свои скитания в поисках разгадки. - Полтергейст возник неспроста: он перекрыл связь команды с Нью-Йорком, соответственно, и со мной. Полагаю, если бы кто-то из вас знал, где я, то и со мной что-нибудь могло приключиться. Подводя итог, хочу сказать, что я горжусь вами: вы не только победили монстров, но и нанесли ощутимый удар Номедтопусу. Естесственно, он восстановится, но уже не сможет вас заклеймить.Профессор оглядел своих студентов и отметил про себя, что, несмотря на все невзгоды, которые разом обрушились на них, они преодолели все трудности, словно какая-то неведомая сила питала их изнутри. Быть может, это надежда, то чувство, которое заставляет биться, когда все мосты уже сожжены, впереди выстроилось огромное, до зубов вооруженное войско, а ты стоишь с жалкой тростинкой в руках?Ученый решил воплотить идею, волновавшую его еще с последнего разговора с Мелнитц по телефону.- Жанин, то, что случилось с тобой… - Спенглер не мог подобрать подходящее слово. – Отчасти я виноват в этом. Скажи, у тебя есть планы на вечер? Команде я дам выходной на сегодня – мы останемся здесь вдвоем.- О, Игон, я абсолютно свободна, - женщина медленно таяла от своеобразного, однако вполне в духе ее возлюбленного, приглашения на свидание.- Отлично, я собираюсь разработать защиту для Пожарного депо от полтергейста, поэтому приноси мне, пожалуйста, кофе каждые полчаса в лабораторию, - невозмутимо сказал профессор, уже прикидывая в уме некоторые расчеты.Жанин обреченно вздохнула: Игон Спенглер неисправим.Автор: Лихтен.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения полтергейст

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