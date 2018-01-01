Надежда, что умирает последней (Главы 21-25)

Глава 21. Мозговой штурм, или неутолимая жажда.

Глава 23. Оззи, эти странные оззи.

Глава 24. Ангел-хранитель для Рыжика.

Глава 25. Шизофрения.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:10

Nik_dk Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:10 by

Эдуардо открыл глаза и в первую минуту не понял, где он находится. Он был укрыт воздушным мягким одеялом, на стене перед диваном висели часы, показывающие время 14:08. Посмотрев вокруг, он вспомнил, что теперь живет в квартире детектива. На журнальном столике были книга в коричневой обложке "Сага о людях из Лососьей долины".Эд, положив ноги на столик, сел на диван, откинувшись на спинку, и принялся читать сагу уже без смачных комментариев Ланкастера. В замочной скважине на три оборота повернулся ключ - вернулся хозяин. Робертсон, молча, прошел мимо гостиной, где находился латинос и повернул на кухню.- Эм… Добрый день, - поприветствовал Эдди мужчину.- А? Угу. Добрый, - словно спросонья, ответил Кристофер.Детектив сварил кофе, разлил в две чашки, достал коньяк, плеснул его в напиток и сел за стол, настукивая пальцами мелодию.- Что случилось? – латиноамериканец взял свою кружку.- А? Два новых убийства, - Робертсон хлебнул кофе и добавил еще алкоголя.- Не вынуждайте меня вытягивать из Вас подробности, - настойчиво потребовал Ривера.- Я проследил родословную одной семьи. Оказывается, глава семейства – потомок того самого Храппа и его жены Вигдис, что подтверждает Вашу теорию, - мужчина кивнул на книгу. – А другое убийство имеет тот же почерк, но совершенно выбивается из колеи.- Кто жертва?- Мой брат Стефан, - Кристофер исподлобья посмотрел на парня, того передернуло.- Соболезную, - Эдуардо начал раскачиваться на стуле. – Если раньше было по одной семье в неделю, то сейчас две.Эдди схватил том скандинавских мифов и легенд, пытаясь найти там подсказку, и тут слова старика всплыли в его памяти.- Месть. Им движет месть. Им управляет неутолимая жажда, - захлопывая книгу, заключил Эд. - Маргарет! В ней текла Ваша кровь, а значит и Вашего отца, - в глазах юноши запылали огоньки, его охватил азарт.- Следовательно, и Стефана, - закончил за латиноса Кристофер. – Браво!- Я же детектив, - с достоинством произнес измененную фирменную фразу Эдуардо.- Я очень рад, что нашел такого помощника, как Вы, мистер Ревера, - пожал руку латиноамериканцу мужчина. - Мы же собирались на места преступлений!По недавно заведенной традиции, Эдди в машине предоставилась возможность побыть наедине со своими мыслями. Он вспоминал Карлоса. Они разные, с таким непохожим мировоззрением, однако питают друг к другу странную братскую любовь. И кончина одного из них будет ощутимой потерей для другого. Эд вновь почувствовал, что засыпает, встрепенулся и оставшийся путь бесцельно разглядывал черно-белые иллюстрации книжки.Первой остановкой Робертсона и Риверы был коттедж Хедрека Олафссона. Детектив заметил светловолосого молодого человека в длинном сером плаще и отправился к нему.- Инспектор Эггертсон, что Вы здесь делаете? – спросил Кристофер.Блондин поприветствовал его по-исландски, пересекся взглядом с мужчиной и отвел глаза.- Инспектор, я с Вами по-английски говорю, имейте уважение к старшим, - перебил его детектив, косясь на рядом стоящих полицейских.- Я детектив главный инспектор, - поправил собеседника Эйрик. – Я решил заняться этим делом в виду того, что у Вас горе. Я поговорил с комиссаром о Вашем отстранении.- Разве я просил Вас это делать? Что Вы лезете, инспектор, куда не надо? Я не припомню, чтобы Вы отвечали за мое душевное состояние, - рассвирепел Кристофер, но продолжал сохранять субординацию. – И я не понимаю, кто Вам пожаловал такой «титул» детектива главного инспектора.Эйрик Эггертсон был одним из тех людей, которые стараются все сделать, как можно лучше, с присущей им горячностью малоопытных юнцов, особенно гордящихся внезапно полученной высокой должностью.- Ваша тирада еще больше подтверждает, что Вы психически нездоровы, - с напускной снисходительностью ответил Эггертсон.- Удачи, - едко пожелал детектив и вернулся к автомобилю.- Я не специалист в Вашей области, но разные мистические произведения в юности почитывал, - уже к Эдуардо обратился Кристофер. - Могу предположить, что нам необходимо сжечь останки, или бросить его прах в костер.- Можно наведаться в Хьярдархольт или в Храппсстадир согласно легенде, где, возможно, расположена могила Храппа, - предложил латинос, переворачивая карту и ничего в ней не понимая. – Скоро совсем, как вампирша стану.- Это сага, да и события, упомянутые в ней, произошли давно, - мужчина скрестил руки на груди. – В библиотеке, или в архивах должна сохраниться карта тех времен.Машина детектива мчалась по свободной трассе намного быстрее, чем обычно, водитель выжимал из транспорта все возможное. Вдруг, неизвестно откуда, появился северный олень и встал посередине дороги.Визг тормозов, пронзительный гудок, потеря управления. Машину детектива повело в сторону и вынесло на обочину. Робертсон схватил руль и, отчаянно маневрируя, все-таки с минимальным ущербом в виде помятой о ствол дерева двери остановил автомобиль. Олень, цокнув копытами, испарился. Кристофер и Эдуардо вылезли из салона.- Оборотень, - нахмурился мужчина, кивнул на то место, где только что находился зверь. – Только зачем он это сделал?- Значит, Храпп вышел на охоту, а мы его добыча, - Эд втянул носом прохладный воздух, пропитанный выхлопами газа. – В саге сказано, что он может такие фокусы проделывать.- Нет, мистер Ревера, вот тут Вы, по-моему, - повернулся детектив к помощнику. – Ошибаетесь. Вы, в отличие от меня, никакого отношения не имеете к легенде.- Хм… Однако догадываюсь, чем я приглянулся нашему монстру, - возразил латинос, сморщившись при воспоминании от чудаковатого клейма на шее.В государственном архиве их обслужила молодая девушка, которая откровенно кокетничала с латиносом и незаметно подложила тому в карман клочок бумаги с номером телефона. Получив желаемое, Эдди и Кристофер вернулись к автомобилю и разложили на капоте две карты одинакового масштаба: новую современную и потертую старую.- Держим путь в Храппсстадир? – ткнул пальцем в карту Эдуардо, детектив прищурился.- Если Вигдис, жена Храппа, похоронила его возле дома, то могила была в Храппсстадире, но Олафссон и Торлейкссон перенесли труп, - рассуждал мужчина.То место, что раньше носило гордое название Хьярдархольт, теперь являлось небольшим леском. Здесь ухоженные подстриженные лужайки, несколько асфальтированных дорожек, скамейки, фонтанчики и крытые беседки соседствовали с буйными зарослями, корягами, деревьями, чьи ветви уже давно намертво сплелись друг с другом. Под покровом ночи с лопатами наперевес Робертсон и Ривера кропотливо прощупывали едва ли не каждый шаг. Латинос не заметил маленький выступ, запнулся об него и полетел на землю.- А Вы везунчик, мистер Ревера, - ощупывая камешек, произнес детектив. – Бьюсь об заклад, это то, что мы ищем.Почва была сухой, оттого копать было тяжело, прошло около получаса, работа не была закончена и наполовину, а дождь без предупреждения хлынул ливнем. Тут фигуры Кристофера и Эдди осветило три фонаря.- Господа! Вы в курсе, что эта территория охраняется законом, и вести раскопки здесь запрещено? – крикнул хриплый голос из полутьмы.- С кем имеем честь беседовать? – прикрывая ладонью глаза от капель воды, спросил Робертсон.- Полиция Исландии. Вы задержаны, выходите на свет с поднятыми руками, - рявкнул полицейский, чье лицо нельзя было разглядеть во мраке.Латиносу и детективу ничего не оставалось, как повиноваться приказу и проследовать в участок, где в ожидании составления протокола они сидели промокшие, продрогшие и освещаемые качающейся лампочкой под потолком в комнате со стенами, окрашенными в наводящий апатию серый цвет. Перспектива прозябать в этой стране еще неопределенное количество времени совсем не радовала Эда.- Не беспокойтесь, Вы под моей опекой, так что пару дней проторчите в камере, - Кристофер, прислонившийся к холодной бетонной стене, заметил беспокойство латиноса.- А Вы? - спросил Ривера, отрывая вылезшие нитки на порванных джинсах.- Если Эйрик не солгал, и я уже отстранен, то в лучшем случае мне больше не позволят заниматься детективной деятельностью, - обхватил руками голову мужчина.- Мы же дело распутывали, - промолвил Эдуардо.- Никто в это не поверит, у нас разрешения нет, мое участие в расследовании изначально нелегально, - усмехнулся Робертсон. - Да и как мы объясним, зачем искали могилу человека, умершего несколько веков назад?В это время в комнату зашел констебль, морщины несколько раз пересекали его лоб, густые усы, которыми он очень гордился, были аккуратно подстрижены. Мужчина обвел взглядом собравшихся, брезгливо перешагнул грязь, оставленную обувью задержанных, и сел перед арестованными за стол.- Интересно, интересно, - пробормотал полицейский, надевая очки, отчего стал иметь сходство, по мнению Эдди, с бассетом-хаундом. – Какая компания передо мной: панк без документов и детектив с безупречной до этого инцидента репутацией, - констебль скрестил руки на груди и неодобрительно цокнул. - Отбились в последнее время Вы от рук, мистер Робертсон, грубите главному инспектору Эггертсону, комиссару, а теперь и вот это. Нехорошо, нехорошо.- И что вы прикажете с вами делать? – покусывая ус, обратился он к нарушителям.- Отпустить? – нагло предположил латиноамериканец.- Сутки в обезьяннике, - заключил полицейский. – На то моя добрая воля, но я еще понаблюдаю за вами.Глава 22. О Кирине, Ямаубе и живых иллюстрациях.Неуклюжие маленькие пестрые перепелки вопросительно вытягивали свои шеи, наблюдая за «дядюшкой Ро» и Сью Финч.- Он забирал глаза? Ужас! – закрыла руками лицо девчушка. – А еще я не люблю клоунов, а теперь мне страшно засмеяться при них.- Тебе нечего бояться, - приобнял Джексон девочку. – Эти призраки уже пойманы.Роланд и Сью сидели на крыльце, поскрипывающем половицами, попивали ароматный чай из пиал и играли в сеги*. Передвигая пятиугольные фигурки по клетчатой доске, они рассказывали друг другу истории.- Моя любимая легенда, после мифа о хозяине реки, про Кирина, - девочка не подозревала, что «дядюшка» поддается ей в игре, и уже предвкушала победу.- Подожди, я принесу еще чаю, - чернокожий парень открыл раздвижные двери.На кухне находилась Иви, она до блеска начищала кастрюлю и прочую утварь.- Ничего не хочешь мне сказать? – подняла глаза женщина, губка яростнее заскрипела.- Что именно? – осторожно, перебирая в памяти все, что он мог здесь сделать не так, поинтересовался Джексон, наливавший напиток в пиалы.- Роуэн, ты целый год черти где находился, пока не промотал все деньги на девок, - сквозь зубы отчеканила Финч.- Извини, - юноша решил, что лучше не спорить с разгневанной женщиной и поскорее вернуться на крыльцо.- Дядюшка Ро, не ругайся с мамой, пожалуйста, - Сью взяла напиток из рук Роланда.- Хорошо. Так, посмотрим… Похоже ты выиграла, - заключил парень, изучая доску.- А теперь я поведаю тебе о Кирине, - начала девчонка загадочным голосом, каким обычно дети рассказывают страшные истории друг другу. – Это был бык с горящим взором, густой гривой, отчего был похож на дракона. Он был мудрым, честным и справедливым. Была у него способность определять, совершил человек преступление или нет. Иногда он являлся на судебные заседания и внимательно смотрел на обвиняемого. Когда Кирин видел перед собой злоумышленника или обманщика, он впадал в ярость и убивал его своим смертоносным рогом, пронзая насквозь. Вот так.На последних словах она изобразила этого единорога, карающего преступника, подпрыгивая и рыча, а Джексон захохотал.- Расскажи-ка мне про ту старуху, якобы укравшую меня, - парень схватил девочку и закружил, та заливисто засмеялась.- Ямауба, - почти шепотом сказала девчушка, полагая, что ведьма может ее услышать. – Она в горах живет. У неё длинные, свалявшиеся в патлы… фу-у-у… седые волосы, которые превращаются в змей и обвивают жертву. А рот у нее лягушачий, - Сью пальцем прочертила линию от уха до уха.- Не обожгись чаем, - предупредил Роланд, глядя на увлеченную рассказом девочку.- Ямауба подкарауливает заблудившихся путников и приглашает их в свой дом. Она их кормит и поит, стелет им на ночь постель, а когда человек засыпает, набрасывается на него с огромным топором. Ямауба может превратиться в красивую женщину, чтобы не вызвать подозрений у жертвы, а в полночь пляшет в своём настоящем обличье ведьмы.Все повествование сопровождалось живыми иллюстрациями в образе Сью Финч, даже волосы горной старухи она показала на себе.- Также она заботливая мать и воспитала сына по имени Кинтаро, знаменитого война, - девчонка встала в боевую позицию и нахмурилась, изображая храброго Кинтаро.- А еще, говорят, что сам хозяин реки – ее ученик. А Ямауба заставляет его грязные делишки совершать, - наконец-то села на место Сью, собирая лохматые волосы в хвост. – Дядюшка Ро, я знаю, что поможет тебе вернуть память: наблюдение за горайко.Гарретту Миллеру очень повезло оказаться на окраине австралийского захолустья. Любопытный кенгуру обнюхивал пришельца, а тот пытался отмахнуться, что-то бормоча, но, в конце концов, окончательно проснулся.- Какого черта? Кенгуру? – инвалида окружали низкорослые кустарники, красноватый песок и тучи мух. – Ух, хоть кресло этот токолош перенес вместе со мной. Отлично, автобус приближается!Миллер активно начал махать руками, обращая на себя внимание; водитель притормозил.- Амиго, не подбросишь меня до ближайшего поселка? – спросил Гарретт, широко улыбаясь.- Шесть долларов, янки, и домчишься, как ведро с креветками на солнце*, - угрюмо проговорил австралиец.- Шесть, так шесть, держи, - протянул деньги охотник и заметил, что осталось у него всего 75 центов.Автобус по ухабистой дороге довез Миллера до местечка под названием Маунт Магнет, напоминавшего деревеньку, застывшую в 70-80-х годах.В виду бедственного положения финансов инвалида, он был вынужден заложить у местного старика-процентщика часы. Затем парень направился в рассадник баек и мужских разговоров, а именно в паб, чтобы попытаться дозвониться до Игона и пропустить бокал холодного пива.- Вы позвонили Охотникам за привидениями. К сожалению, команда отправлена на задание и еще не вернулась, - услышал Гарретт избитую фразу.- Хей, проф, у нас тут проблемы, а ты на связь не выходишь, - буркнул юноша в трубку, из которой доносились монотонные гудки.На телефоне-автомате защелкали кнопки, Миллер набирал другой очень знакомый номер.- Персефона, ну, же, - инвалид ждал, когда услышит голос ангела, но никто не ответил.- Где находится полицейский участок в округе? – спросил юноша у бармена, принимая от него свой заказ - ледяное пиво.- Голубому янки** нельзя к копам, - ответил австралиец и чуть тише пояснил. – Из-за проблем с бандой Келли.- Вы смеетесь? Нед Келли жил в конце 19 века, - ухмыльнулся Гарретт.- Нет, это другой Келли, называет себя потомком Неда, - еще тише произнес оззи***.- Бармен, пива, а то я мертвее мертвой собаки динго****, и больше льда, - сделал заказ высокий молодой австралиец и сел рядом с Миллером, оставив своих друзей за столом у окна.– А не хочет ли бравый янки заработать денег? – облокотившись на стойку, повернулся к инвалиду парень и снял солнцезащитные очки.- И чем же Вы промышляете? – поднял бровь Гарретт.- Отстрелом кенгуру и расплодившихся кроликов, - оценивая собеседника, медленно проговорил австралиец. – Позвольте представиться, Хэнк Стоуэрс.- Гарретт, две «р» и две «т», - инвалид пожал руку Хэнку. – В США я был первоклассным охотником, поэтому я согласен.- Тогда Ваша выпивка за мой счет, - расплатился Стоуэрс за пиво. – Не будем тянуть время, отправляемся в путь прямо сейчас. Эй, парни, на выход!У паба их ждал вместительный джип со стальной решеткой спереди для защиты от кенгуру. Компания Хэнка «загрузила» Миллера в автомобиль и, обмениваясь многозначительными взглядами между собой, забралась в салон.- Линкольт, босс будет недоволен, если мы не вернемся до полуночи, - обратился к Стоуэрсу водитель, крепкий парень с татуировкой парящей летучей мыши на предплечье.Хэнк метнул гневный взгляд в приятеля, едва слышно прорычав, но оброненная фраза дошла до ушей Гарретта.- Линкольт? Серьезно, амиго? - прыснув от смеха, проговорил инвалид, при этом похлопал себя по колену.- В Австралии у каждого есть своя кличка, если ее нет, то с тобой, янки, что-то не так, - нашелся оззи, скрипя зубами.Джип выехал за пределы деревни, и началась скудная полупустыня, не изобилующая растительным разнообразием; свернув с трассы, автомобиль поехал в сторону подальше от любопытных свидетелей.Стоуэрс открыл багажник, где находилось оружие, мешки и веревка, достал оттуда пистолет и мишень, которую закрепил на дереве. Двое напарников вытащили Миллера, усадили в кресло, Линкольт протянул заряженное оружие инвалиду.- Забавные вы, ребята! На кенгуру с этим... - поразился охотник.Раздались выстрелы, самый молодой из компании Стоуэрса, чернокожий юноша, ринулся проверять попадания, но был остановлен Линкольтом.- Отлично, - почесал подбородок Хэнк, рассматривая мишень. - Австралия, мне все больше тебя жалко.Гарретта удивили эти охотники при проверке, как инвалид умеет стрелять из пистолета, но он еще больше изумился, когда они, направляясь к боссу, завязали глаза Миллеру банданой.Линкольт, исполняющий обязанности правой руки Теда Келли, предстал перед боссом, оставив Гарретта на попечение парней.- Инвалид-колясочник - прекрасный стрелок, - отчитывался Стоуэрс.- Его появление еще больше покажет беспомощность фараонов и толстопузых политиков, - усмехнулся рыжеволосый Тед, сидевший на столе и куривший сигару, покачивая ногой в такт музыке, доносившейся из проигрывателя. - На дело идете без меня.Келли не всегда присутствовал на очередной "охоте", поручая главенство Хэнку, при этом трофеи сбывал в одиночку и добычу делил сам. Тед гордился своей наводящей ужас бандой, терроризирующей мелкие городишки и села Австралии. Он смаковал тот факт, что полиции известно только его конопатое лицо и настоящее имя, что лишь укрепляло статус шайки, как неуловимая и загадочная.Убежище банды Теда Келли, представляющее собой подобие лабиринта, находилось в подвальном помещении, куда не доходили солнечные лучи, оттого здесь тянуло сыростью и бегали крысы. В одной из комнат "охотники" травили грубые анекдоты, но косились на Гарретта, если тот начинал шутить.- Янки! Пора тебе узнать наш секрет, - на пороге показался Линкольт.Миллер уловил жесткость в его голосе, но не придал ей особого значения.- Утром мы грабим банк, - на этой фразе инвалид сглотнул, сначала не поверив услышанному.- Ты все правильно понял, - довольно протянул австралиец. - Это банда Келли. Я выдам знакомую тебе пушку с двумя пулями. Ты должен застрелить двух "кенгуру", иначе я лично повяжу тебе колумбийский галстук. А теперь пора спать.Шуршание фольги, сухой треск ломающейся плитки шоколада, маленький кусочек отправляется в рот и тает на языке. Персефона сидела в полутьме и меланхолично поглощала шоколад, подперев щеку рукой. Всякая жизнедеятельность в ней потихоньку угасала.Звонки Рыжика давали ей луч надежды на светлое будущее. Он обещал скоро вернуться, но его все нет и нет. Девушка подлетела к телефону, чтобы позвонить в Пожарную башню. Она вздохнула и сконцентрировалась на том, чтобы придать своему голосу более радостный тон.- Вы позвонили Охотникам за привидениями. К сожалению, команда отправлена на задание и еще не вернулась, - знакомая запись звучала для Персефоны теперь скорбно.Девушка сжала трубку, сиюминутное желание разбить телефонный аппарат вспыхнуло в ней, однако она осеклась.Персефона, кусая пальцы, заметалась по комнате, потом, будто что-то вспомнив, набрала в лейку воды и полила все цветы на подоконнике, хотя сегодня уже этим занималась.Девушка упорно пыталась не представлять покореженное тело Гарретта под обломками, рухнувшего здания, или то, как парня похищают призраки, но думы вновь и вновь больно щипали ее сердце и измученную душу. Она потеряла счет времени, стала болезненно бледной, ее мучила бессонница, оттого под опухшими от слез глазами образовались мешки. Голова иногда кружилась, тогда она медленно скатывалась по стене и, держась за голову, сидела на полу.Рыжик называет ее ангелом-хранителем, но Персефона искренне не понимала, за какие заслуги, и считала, что недостойна такого ласкового имени.Сомнений не оставалось, он погиб и больше никогда не заедет в своем кресле в эту квартиру, не подхватит ее на колени, не поцелует в шею. Надежды нет.Она открыла гардероб, выудила оттуда самое любимое платье, макового цвета, с лентой-поясом и надела его. Девушка взяла с полки косметичку и тщательно сделала макияж, даже использовала новую алую помаду, затем взяла расческу и долго, задумчиво расчесывала волосы. Закончив приготовления, Персефона обулась в босоножки и критически осмотрела себя с ног до головы в зеркале.Теперь она красива и готова к последнему шагу. К шагу в вечность, туда, где обязательно встретит Гарретта. Отыскав в аптечке нужное, девушка налила себе полный стакан воды. Одна таблетка, две, три. Чего тянуть? Сразу горсть. Пустая банка падает на пол. Персефона ложится на кровать, закрывает глаза и уже не слышит, как дверной звонок надрывным звуком разносится по квартире, то была соседка.К счастью, Миллер оставил ей ключи от своего жилища. Женщина вошла в комнату и ахнула, пощупав пульс у молодой девушки. Трясущимися руками она вызвала скорую.Где-то в Нью-Йорке, оглашая его улицы тревожным воем, спешила на зов карета врачей.Вы слышали что-нибудь о полтергейстах? А о зомби и гремлинах? Вы воображали когда-нибудь, что получится, если эти три существа объединятся в одном теле? Нет? А вот Кайли Гриффин не только представила, но и воочию сейчас наблюдала за таким монстром, прозванным токолошом, низким, вертлявым, с дыркой в черепе.Это чудовище с демонической радостью уничтожило телевизор, вывело из строя кран в ванной и плескалось в образовавшейся лужице, затем полностью расстригло шторы на мелкие лоскутки, разбило зеркало, поэтому теперь пол был усыпан множеством мелких осколков. Охотница не покидала спасительный островок площадью 4 кв.м. и сжимала в руках перчатку Гарретта.Она не хотела верить, что это конец, ибо не может просто так прекратить свое существование команда охотников за привидениями. В какие только передряги они не попадали: и со сфинксом справились, и с Морфеем разобрались. Не было такой опасности, которая пришлась бы не по плечу друзьям. Но теперь Гриффин в плену у токолоша. Один в поле не воин, говорят, но не пора ли это утверждение сделать ложным?Пока монстр с упоительным наслаждением кромсал вещи в чемодане девушки, та осторожно подобралась к телефону, потихоньку сняла трубку с рычажка, но не тут то было: токолош заметил маневр жертвы, прыгнул на испуганную Кайли и начал избивать со сверхъественной силой. Охотница из последних сил откинула существо в противоположный конец комнаты, но то рассвирепело от такой неслыханной дерзости, крепко схватило руку Гриффин. Послышался легкий хруст, последовала нестерпимая боль, будто тысячи иголок впились одновременно.Выброс адреналина помог девушке перекинуть чудовище через балкон. Выиграв спасительные минуты, Кайли набрала номер местной больницы, указанный на гостиничной листовке по оказанию первой медицинской помощи.- Albany Hotel, номер 328, перелом руки, - выпалила охотница, заметив ухмыляющегося токолоша на перилах балкона.Кайли успела перебраться на кровать и бессильно на ней распластаться, когда монстр оказался в комнате. Существо стало срывать желтые в зеленую крапинку обои, девушка покусывала губы от боли, отчаянья и ужаса.Врачи прибыли скоро, аккуратно ступая по битому стеклу, перешагивая через упавшие вещи. Чудовище, заметившее приход гостей, забралось на комод, свесив с него свои коротенькие лапки и с любопытством наблюдая за людьми в белых халатах. У токолоша были пустые зеницы*, но Гриффин могла поклясться, что монстру забавно видеть отчаянные попытки своей жертвы спастись.- Мисс, Вы вызвали нас? - подал голос один из пришедших, удивленный, как и его коллеги, царящим в комнате хаосом.- Да, я, - Кайли продемонстрировала увечье. – И, пожалуйста, перенесите сюда телефон.- Но у Вас же не нога сломана, - заметила медсестра. – Думаю, Вы в состоянии сами дойти.- Нет! Нет! Он же убьет меня! – вскричала охотница, указывая на чудовище, и, осознав что она только что ляпнула, зажала ладонью рот.- Хорошо, хорошо, - мягко проговорил доктор. – Давайте, мисс, доберемся до госпиталя и, там не только мы предоставим Вам необходимую помощь, но также возможность совершить звонок, - он показал оперативно перерезанный токолошом телефонный провод.- Я знаю, куда Вы меня отвезете, но я не сумасшедшая! – воскликнула Гриффин.- Никто вас в психушку не отправляет, - изобразил недоумение врач. – Доверьтесь нам.- Но я не могу уйти с кровати, - проговорила Кайли и прикусила губу.- А, если мы соорудим такую же конструкцию под носилками, - мужчина указал на кирпичи, обернутые в газету. – Отправитесь с нами?Выбор у охотницы был невелик: или остаться среди погрома наедине с монстром, или довериться врачам и быть с токолошом уже в больнице.Серое здание с решетками на окнах и красноречивой вывеской: «Городской психиатрический госпиталь» усугубило тревогу обманутой Гриффин.Для девушки приготовили отдельную палату и у смирительной рубашки отрезали один рукав, чтобы не беспокоить загипсованную руку.- Так, мисс Кайли Гриффин, проведем маленький тест Роршаха, посмотрите на эту картинку, - психиатр показал охотнице, сидевшей на койке с кирпичиками под ножками, лист с черным пятном. – Что Вы видите?- Двух медведей, стоящих на фонтане, - разглядывая кляксу, ответила Кайли.Доктор написал в графе «диагноз»: возбудимая психопатия с элементами шизофрении**.Автор: Лихтен.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения полтергейст

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