Праздник для падших. Часть 2

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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марк Крам Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:00 by

К ночи дождь кончился. Джимми проснулся от криков, доносившихся со стороны окна. Ему и Джорджу выделили уютную спальную комнату на втором этаже.Спрыгнув с кровати, он подошел поближе, всматриваясь в кромешную тьму. Голоса стали громче, словно звали к себе мальчика. Джордж крепко спал, свернувшись под теплым одеялом.Джимми тихо открыл шкаф, накинул поверх пижамы ветровку и также на цыпочках вышел из комнаты. Он спустился на первый этаж, и звуки сложились в неотчетливые слова:– Джимми... иди... ко мне... Джимми...Уже во дворе он определил откуда точно исходит этот голос и смелее направился к нему. Тапочки вязли в густой, чавкающей грязи; она словно засасывала, тянула к себе вниз, жадно проглатывая подошвы. Продвигаться становилось все тяжелее, а голос настойчиво взывал.– Смелее, Джимми... я рядом... я уже здесь...Он остановился перед кустарником, что рос у дубового дерева, но не решался за него заглянуть. Однако уже через пару секунд из-за густой листвы показалась чья-то тень. Постепенно она приобрела человеческую форму, и вот уже перед маленьким ребенком мрачно высился человек. Все его лицо было заросшее густой черной бородой, пронзительные красные глаза не отрывались от мальчика. Губы скривились в усмешке и на мгновение показались клыки, но затем выражение вновь приобрело мраморное безразличие.– Джимми, – протянул он, – я пришел помочь тебе.– Кто ты? – обратился к нему ребенок.– Голос, что ты слышишь в своей голове. Тот, кто шепчет тебе слова и мысли, – ответил он отрывистым шепотом.– Ты один из ангелов, о которых рассказывал нам отец?– Они не те, за кого себя выдают, Джимми. Твой отец в беде.Фигура не шевелилась, будто один из тех жутких экспонатов в музее мадам Тюссо.– Я пришел, чтобы помочь тебе, – снова повторил он. – Я – друг.– Помочь мне? Что с моим отцом? – взволновано вымолвил мальчик.– Твой отец в беде. Сегодня днем он умер, Джимми, – незнакомец ненадолго замолчал. – Я должен кое-что тебе показать. Но не сейчас. Скоро ты увидишь. Оно приближается. Скоро оно будет в этом городе. Будь готов, чтобы увидеть... будь готов, чтобы бежать.После этого фигура резко скрылась в темноте, поднимая в воздух горстку листьев и веток; шорох отдалялся от Джимми, который не посмел преследовать таинственного ночного гостя, а вернулся в дом в каком-то подавленном и растерянном состоянии. Он так и не понял, что хотел передать ему «друг», и что же случилось с его несчастным отцом.Каждая земля хранит свою историю. Зачастую плохую, ибо цивилизованное общество сформировалось не так давно, на ранних этапах всему верховодил принцип насилия. В период, когда человек был охвачен страхом и смятением, когда больше правителей почитались жрецы – единственные смертные, достойные выслушивать пения богов и их повеления; когда мораль и норма уходила в сторону, ради всеобщего блага и исполнялись кровавые языческие обряды, самым страшным из которых было преподношение детей, дабы умилостивить разгневанных, безумных богов – земля впитывала боль и страдания жертв, кровь и слезы, а воздух – крики. Многие странности не способен объяснить человек даже самый просвещённый, если того не захотят иные вечно голодные боги, странствующие по миру, ибо теперь мир забыл их, и больше не внемлет приказам. Их ярость обрушивается на тех, кто сам добровольно идет к ним в руки, ибо силы зверя скованы и ограничены, не способные губить чистых сердцем. Их извращённая злоба и чудовищная ненависть находит и порабощает жителей городов, не ведающих, но жаждущих. Они крадут детей в ночи, оставленных и одиноких. И беспомощен, и наг будет тот, кто окажется перед богами лжи, ибо они заберут у него тело и душу.Грязные, рваные тучи заслоняли солнце. И лился с неба дождь непрекращающимся потоком. Ветер блуждал по закоулкам, громко завывая, словно неупокоенный дух, мечущийся от одного жилища к другому в поисках приюта.Еще один июньский день был нещадно уничтожен непогодой. Люди не смели выходить на улицу, все искали спасения в домах. В окнах горели светильники и лампы.По лесной глуши эхом прокатывался крик ворон, пролетавших над верхушками черных вековых деревьев. Пробираясь через хлябь и спутанные голые ветви, Джордж не переставал окликать младшего брата, который с раннего утра ушел из дому и так и не вернулся, словно сгинул в непроходимых болотах. Но в ответ лес таинственно молчал, лишь дикие крики ворон не прекращались.«Проводники смерти», подумал Джордж, теряясь в догадках, куда же запропастился его маленький братишка; с рождения он отличался широким любопытством и странным поведением. Однажды Джимми уговорил Джорджа отправиться искать эльфов – помощников Санты Клауса. Этот мелкий эпизод из жизни невольно заставил мальчика улыбнуться.– Джимми! – громко позвал он, опасаясь худшего. – Джимми! Джимми...Со спины донесся хруст веток, отчего он резко развернулся. Но никого не обнаружил. Капли непринужденно ударялись о капюшон и стекали по тонкой ветровке. Изо рта вырывались клубы пара. Ему отчетливо показалось, что кто-то следит за ним из-за деревьев.– Кто здесь? – тихо спросил он. – Джимми, это ты?Ветер просвистел над самым ухом, будто чье-то тяжелое дыхание. В душе мальчика зародилось неприятное чувство холода и грусти; как болезнь расползалось оно, охватывая все тело, заставляя дрожать. Почва под ногами зашевелилась. Джордж оперся рукой о шершавый ствол дерева, чтобы не упасть.Стая голодных ворон слетелась к нему, издавая хриплое злобное карканье; они кружились над ним, но не смели приближаться, ожидая удобного случая для нападения.В одно мгновение Джордж сорвался с места, чавкая ботинками по лужам. В тот момент он почувствовал нечто загробное, пробирающее до костей; оно исходило с земли, на которой он стоял, словно на своей могиле; в воздухе образовался запах смерти и сладкой гнили.Он мчался домой, собираясь рассказать все дяде Отису, когда неожиданно натолкнулся на темную, мрачную фигуру в капюшоне и свалился прямо в грязь. Ужас пронзил мальчика; он принялся судорожно отползать назад. Ладони буквально тонули в земле, погружаясь все глубже, сердце билось с бешеной силой, а незнакомец меж тем начал поднимать руки.– Нет, не надо! – пронзительно вскрикнул Джордж, зажмурившись.– Ты чего? – раздался удивленный девичий голос.Медленно фигура откинула капюшон с головы. Перед Джорджем стояла девочка, примерно его возраста, с короткими рыжими волосами и слегка заостренными ушками.«Совсем, как у эльфов», заметил мальчик, хоть и никогда и не видел этих самых эльфов, ни в жизни, ни где-либо еще, однако полагал, что именно так они и выглядят – сказочно красиво. Ее большие зеленые глаза пристально рассматривали лежащего в луже подростка. Она вдруг улыбнулась.– Ты меня испугался? – вымолвила она бархатным голосом. Только сейчас Джордж осознал, как глупо он смотрится - весь мокрый, дрожащий. И тут же поспешил встать.– Вовсе нет, – оправдывался он. – Просто скользко, вот и упал.– Испугался, – заключила девочка.– Ну, знаешь, у вас тут в лесу особо людей не встретишь. Это просто недоразумение, на самом деле меня довольно сложно напугать, – Джордж выпятил грудь и постарался казаться увереннее, но, видимо, от дождя и холода простудился и громко чихнул.Девочка звонко засмеялась.– Смешной ты, – сказала она. – Меня Ханна зовут.– Джордж, – откликнулся мальчик, вытирая мокрым рукавом нос. – Хотя друзья зовут Джо.– Что ж, Джо, – протянула Ханна, – что ты тут делаешь?– Я ищу брата. Он ушел сегодня, даже не сообщил мне, вот я и беспокоюсь. А ты?Взгляд Ханны переменился – помрачнел, когда она подняла голову к небу, затянутому серой пленкой, и увидела стаи жутких ворон, кружащих над лесом в поисках пищи.– Моя младшая сестра тоже пропала. Я нигде ее не могу найти.– Не расстраивайся, вдвоем мы точно отыщем их, – заверил мальчик, пытаясь приободрить Ханну. – Ты только скажи, у вас тут всегда такая паршивая погода?– Практически, – грустно ответила она.– А у нас в Гарленде тепло и солнечно, прям как в Филадельфии.Они молча шли по лесу, время от времени, окликая ребят.Долгий и утомительный поход стал сказываться на самочувствии. От усталости Джорджа охватило отчаяние, что, возможно, он уже никогда не сможет найти Джимми. Что если он уже давно мертв?Нет, это были не его мысли; их внушал ему лес, чтобы тот повернул назад. Он не мог о таком подумать, просто был не способен представить нечто подобное в голове. Ужас проникал откуда-то снизу, с черной рыхлой земли. Пристанище для усопших. Уже в который раз Джордж подумал о своей могиле и предпринял попытку отогнать это безумие. Аромат увядания и гнилого мяса настойчиво терзал нос.Они потеряли ориентир и заблудились в дремучем лесу. Дядюшка Отис не отправится на их поиски – нет. Только не в ливень. Он сидит у горящего камина, читает новостную газету и пьет чай. Какое ему дело до двух совершенно неизвестных ему детей, которые и родством-то с ним не коим не связаны? Ему плевать, также как и отцу, который бросил их одних в этом чертовом, промозглом городке, где проще достучаться до мертвецов, чем до живых, прячущихся в страхе в домах и ветхих хибарах.Внезапно Ханна остановилась. Кто-то двигался к ним навстречу. Силуэт приобрел очертания ребенка.– Джимми! – радостно воскликнул Джордж, который от счастья кинулся его обнимать. – Ты где все это время был?– Я должен кое-что тебе показать, – шепотом произнес малыш. – Это потрясающе.– О чем ты говоришь? Почему ты сбежал? – Джордж встревожено уставился на брата.– Я просто гулял с другом. Он кое-что мне показал. Это удивительно, – сказал ребенок. – Он говорил нам правду, Джо. Папа нам не солгал. Ты должен это увидеть! Скорее!Джимми помчался обратно, не дожидаясь, когда ребята последуют за ним.Джордж и Ханна переглянулись; они были в недоумении, но бросились вдогонку.– Подожди нас! Джимми? Куда ты бежишь? Подожди!Джордж старался не отставать, опасаясь вновь потерять брата из виду. Но он удалялся от него, все дальше и дальше, словно очень спешил и боялся опоздать.На последнем издыхании Джордж выбрался на обширную местность и остановился, как вкопанный, пораженный картиной представшей перед его глазами.То, куда они попали, отдаленно напоминал луна-парк, некогда популярный, однако сейчас он был заброшенным и заросшим зеленью; раскинутый на добрые полмили, а то и больше. Густой туман плавно покрывал старые аттракционы, ржавые карусели и горки, уныло скрипящие на ветру. Одиночество, запустение и разруха – все, что осталось от некогда былого величия этого грандиозного парка развлечений. Не закрывая рта, Джордж поднял голову выше, чтобы, как можно лучше разглядеть громадное сооружение, грозно уходящее в небо – колесо обозрения, покрытое ржавчиной и плесенью; самые верхние кабинки скрывало черными тучами. Оно держало тайну этого места, воздух еще сохранил память смеха и веселья, который сопровождался карнавальной музыкой и энергичным топотом детских ботиночек – их можно было услышать.Джимми стоял рядом с билетной кассой, окошко которой оказалось выбитым, а краска облезшей.– Как ты нашел это место? – шокировано вымолвил Джордж, подходя к брату.– Меня привел сюда друг, – улыбнулся он.– Какой еще друг?– Тот, кто подает голос.– И кто же это? – допытывался Джордж. – Скажи мне, наконец, что происходит? Почему ты не предупредил меня? Зачем ты отправился в лес в такую погоду? И вообще, что, черт возьми, здесь происходит?– Я не знаю, Джо, – спустя недолгое время, устало ответил мальчик. – Он сказал, чтобы мы остерегались; сказал, что ночью оно преображается и становится другим; сказал, что с нашим папой что-то случилось. Оно уже близко, Джо, я чувствую.

Ключевые слова: Карнавал злые духи лес дети авторская история

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