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Истории из жизни

Лопата

А мы вот с чуваком как-то решили огород вскопать ночью, взяли лопату, облокотили на сетку-рабицу.

Отвернулись на пару секунд за ведром, повернулись, а лопата лежит в паре метров за забором. В общем, решили, что этой ночью копать ничего не будем, ибо ну просто ну его нахрен!!!!
Лопату забрали только на следующий день, когда светло было))

А ещё как-то раз был очень напряг с работой и учебой, получилось так, что я пару дней просто не спал, так как работа и учёба себя сама не сделает (энергетики пил).

И вот, нужно было выйти на улицу, чтобы сходить куда-то по делам.
Я, вроде бы свеженький, только что энергетик бахнул. Вышел из дома, топаю, напротив такая красивая собака пробегает, доберман был.
Я поворачиваю голову в след за собакой, а она в воздухе растворяется...

Я решил, что срочно нужно возвращаться домой, ложиться спать-отдыхать, а энергетики я с того дня почти не пью.



Автор - Ashg777.
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Вчера, 17:30 by ЛетягаПросмотров: 612Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: Перекопка ночь энергетики собака

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Вчера, 19:31
+1
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Комментариев: 554
Про лопату - отпад! А с энергетиками точно нужно завязывать... +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:34
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 789
Где-то слышала, что после двух суток без сна могут начаться галлюцинации, поэтому, вполне возможно!
А вот, зачем огород было ночью копать - НИПАНЯТНА! 325 good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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