ЛопатаА мы вот с чуваком как-то решили огород вскопать ночью, взяли лопату, облокотили на сетку-рабицу.
Отвернулись на пару секунд за ведром, повернулись, а лопата лежит в паре метров за забором. В общем, решили, что этой ночью копать ничего не будем, ибо ну просто ну его нахрен!!!!
Лопату забрали только на следующий день, когда светло было))
А ещё как-то раз был очень напряг с работой и учебой, получилось так, что я пару дней просто не спал, так как работа и учёба себя сама не сделает (энергетики пил).
И вот, нужно было выйти на улицу, чтобы сходить куда-то по делам.
Я, вроде бы свеженький, только что энергетик бахнул. Вышел из дома, топаю, напротив такая красивая собака пробегает, доберман был.
Я поворачиваю голову в след за собакой, а она в воздухе растворяется...
Я решил, что срочно нужно возвращаться домой, ложиться спать-отдыхать, а энергетики я с того дня почти не пью.
Автор - Ashg777.
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Вчера, 17:30 by ЛетягаПросмотров: 612Комментарии: 2
Ключевые слова: Перекопка ночь энергетики собака