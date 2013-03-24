Лопата

Летяга Просмотров: 612 Комментарии: 2 +10 Вчера, 17:30 by

А мы вот с чуваком как-то решили огород вскопать ночью, взяли лопату, облокотили на сетку-рабицу.Отвернулись на пару секунд за ведром, повернулись, а лопата лежит в паре метров за забором. В общем, решили, что этой ночью копать ничего не будем, ибо ну просто ну его нахрен!!!!Лопату забрали только на следующий день, когда светло было))А ещё как-то раз был очень напряг с работой и учебой, получилось так, что я пару дней просто не спал, так как работа и учёба себя сама не сделает (энергетики пил).И вот, нужно было выйти на улицу, чтобы сходить куда-то по делам.Я, вроде бы свеженький, только что энергетик бахнул. Вышел из дома, топаю, напротив такая красивая собака пробегает, доберман был.Я поворачиваю голову в след за собакой, а она в воздухе растворяется...Я решил, что срочно нужно возвращаться домой, ложиться спать-отдыхать, а энергетики я с того дня почти не пью.Автор - Ashg777.

Ключевые слова: Перекопка ночь энергетики собака

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