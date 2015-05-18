Необъяснимое вокруг нас⁠⁠

Летяга Просмотров: 323 Комментарии: 1 +5 Вчера, 10:05 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Несколько лет назад мы с моим лучшим другом переехали в съемный дом. Это определенно был странный дом, и я почувствовал в нем какую-то странную атмосферу. Каждую ночь, когда я ложился спать, я слышал музыку. Не пение, просто музыку, как будто кто-то далеко включил радио, и ни одной песни, которую я мог вспомнить. Каждую ночь мне снилась толпа безликих людей и маленький мальчик, стоящий впереди. Он никогда не говорил, но мне казалось, что он пытался мне что-то сказать. Холодильник часто открывался сам по себе, а кошки шипели в углах и тому подобное. Каждый день в три часа мы чувствовали запах сигаретного дыма, который шел из задней комнаты.Мои тети увлекались охотой за привидениями, поэтому однажды ночью они установили камеры в моем доме. Многого мы не засняли, но одна из камер крутилась по кругу секунд пятнадцать, а в три часа ночи свет на крыльце включился, стал очень ярким, а затем погас. Когда через два года я уехал из дома, у меня начались проблемы со сном, потому что я больше не слышал музыку. Это определенно был странный, очень странный дом.2. В штаб-квартире моей компании в Германии якобы обитали призраки. Я полагал, что подчиненные просто смеялись надо мной, прежде чем мне самому не пришлось стать свидетелем. Было около 2 часов ночи, и я начинаю слышать что-то сверху. Как будто по коридору шаркают метлой, какие-то приглушенные голоса и даже отчетливый запах сигаретного дыма.Я выхожу на улицу посмотреть, есть ли на стоянке машины, хотя, чтобы попасть в здание, нужно было пройти мимо меня. Никто не припарковался снаружи, я возвращаюсь внутрь. Я медленно поднимаюсь по лестнице и отчетливо слышу голос, говорящий по-немецки. Осматриваюсь, но никого и ничего. Ни людей, ни голосов. Но запах сигарет все еще витает в воздухе.3. Моя мама выросла в сельской местности в Гватемале, где колдовство было распространенным явлением. Из всех историй, которые она рассказывала, самая жуткая связана с молодой ученицей знахаря, которая путешествовала по стране, исцеляя людей. Ее убили в западной части страны, и родственники с кем-то договорились, чтобы привезти тело в родной город. Парень, который согласился сделать это, погрузил гроб в свой пикап и поехал, но по дороге машина сломалась. Он вышел, чтобы починить пикап, потому что нужно приехать вовремя. Он был совершенно один ночью на лесной дороге, и вдруг из ниоткуда появляется мужчина в дорогом костюме, чтобы помочь ему. Им удалось починить пикап, и парень привозит тело вовремя. Он проходит мимо открытого гроба, чтобы засвидетельствовать свое почтение, и видит, что мертвец в гробу это тот самый человек, который помог ему с ремонтом. По сей день меня трясет от этой истории.4. Мой отец разбился на мотоцикле несколько лет назад, и после его смерти в моем общежитии стали происходить странные вещи. Часы падали со стены и меняли время, батарейки вываливались из пультов, а всякие странные звуки раздавались регулярно. Но самым удивительным было следующее.Я вернулся домой из колледжа, принял душ, оделся и направился обратно в ванную, чтобы закончить сборы. Зеркало только что очистилось от пара, и я вижу, как на нем проступают знаки, похожие на буквы. Я присматриваюсь и вижу слово «Эй», написанное почерком отца, с эльфийским символом «И», который был в «Властелине колец», и который мой отец ставил ВЕЗДЕ. Все это произошло через 6 месяцев после его смерти, и я понятия не имею, откуда все это взялось, поскольку в доме жили только я и моя мама, а она бы этого точно не сделала.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Музыка пикап тело запах

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