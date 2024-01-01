События за гранью здравого смысла⁠⁠

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:49 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Я был в полусне, когда что-то схватило меня за ноги. Я вскочил и увидел, как из комнаты выбегает маленькая девочка. Две мои собаки наблюдали за ней, а затем посмотрели на меня, как бы говоря: «Ты это видел?» Потом они побежали за ней вниз по лестнице в гостиную. Я быстрым шагом пошел за ними, но в гостиной никого не было. Единственное объяснение, которое приходит на ум, что я спал во время бодрствования. Не знаю, возможно ли такое в принципе.2. Это произошло, когда я учился в четвертом классе. Я собирался ложиться спать, закрыл глаза и вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Я включил свет и увидел, что мой дедушка сидит на краю кровати. Он сказал, что пришел прочитать мне сказку перед сном. Но дедушка умер еще до моего рождения, и единственная его фотография хранилась в сундуке на чердаке в доме моей бабушки. Я никогда раньше даже не знал его имени, его жизнь и смерть почему-то были больным вопросом в нашей семье.3. Мой отец умер, когда я был еще маленьким. Мне было страшно, и мама поставила мою кроватку в свою комнату. Мы тогда жили в квартире на третьем этаже. Каждую ночь я видел в окне тень чьей-то руки. Меня охватывала дрожь, и я накрывал голову одеялом. Это продолжалось несколько недель, и я помню, что страх не покидал меня все это время. Потом я нашел в себе смелость подойти днем к подоконнику и выглянуть из окна. Там ничего не было, что могло бы отбрасывать движущуюся тень. Вообще ничего. Это просто странно.4. За неделю до смерти моего брата-близнеца я сидел на пассажирском сиденье машины, когда мне в голову стали приходить ужасные мысли. Я представил, что нахожусь дома у своего брата, но дом пуст, и дверь закрыта. И у меня сложилось впечатление, что его уже нет в живых. Это был первый раз, когда я заплакал от простой мысли. Еще мне приснился сон, в котором брат пришел ко мне и спросил, где он находится. В этом сне он не знал, что уже умер, но я показал ему свидетельство о его смерти и все документы, которые заполняла наша мама. Я не могу этого объяснить, но, увидев все это за неделю до его кончины, я принял его смерть легче, чем мои братья, сестры и мать. В марте будет 10 лет со дня его смерти, и я попытался представить его, но безуспешно.5. Я увидел, как исчез ластик на карандаше. Я швырнул его на пол, а он взял, и исчез прямо на моих глазах. Я обыскал все вокруг, прежде чем сдаться. Каждый день, пока я не окончил начальную школу, я продолжал его искать. Но он пропаа, и это не объяснить.6. Мне было около 13 лет, и мой брат, который на два года младше, играл со мной на улице в баскетбол. Наш отец тогда был в командировке, но когда он был дома, то часто заходил в свой сарай позаниматься любимой столяркой, и всегда говорил нам: «Привет, ребята». В один из вечеров, когда отец еще не вернулся, мы оба услышали: «Привет, ребята». Клянусь, это был голос нашего отца. Мы не видели его, но поздоровались в ответ, думая, что он вернулся раньше запланированного дня. После того, как мы закончили играть, зашли в дом, чтобы спросить маму, почему отец вернулся так рано, но она сказала нам, что он еще в командировке. Отец приехал через два дня, как и планировалось. Мы с братом это прекрасно помним и до сих пор не можем объяснить.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Девочка дедушка тень братья-близнецы исчезновение предметов

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