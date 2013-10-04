Наблюдатель

Недавно я купила квартиру. Хороший вариант и расположение. Из минусов - первый этаж и насыпной погреб под окнами. На нём иногда играют дети и проходят собачники. В один вечер я сидела со своим другом Олегом на диване, смотрели что-то в телефоне. Штор на тот момент у меня не было. И тут я замечаю, как со стороны кухни к окну в зале подбегает чёрная мужская фигура в кепке и кофте. Задержался перед моим окном на несколько секунд и убежал дальше. Я подумала, что подростки балуются, но это оказалось только началом. Сказала другу, он ответил что видел тень на стене, но внимания не придал.Он вернулся в конце месяца. У меня снова в квартире был Олег, мы легли спать, но мне не спалось ни в какую, и я начала смотреть в окно. Через несколько минут я замечаю резкое движение в левом углу окна. Я сначала подумала, что мне показалось, но нет, тут снова два раза я увидела чужое лицо в окне! Рассмотрела чёрную кепку с буквами NY и решила разбудить Олега:- Я сейчас видела как в окно кто-то заглядывает.- Как он выглядел?- Малолетка какой-то. На вид лет восемь-десять. В чёрной кепке с аббревиатурой Нью-Йорка. - я достала телефон и посмотрела на часы. Было 05:59Мы пообсуждали ещё это событие и решили лечь спать.Через месяц я сидела ночью на кухне. Мне не спалось. Сделала кофе, засунула беляш в микроволновку, села, жду. Решила посмотреть в окно. Опять какое-то резкое движение возле окна. Начала всматриваться. Снова. И ещё раз снова. Я разволновалась и начала улыбаться, смотря в телефон и посматривая на окна. Наконец-то этот человек решил проявить себя и спокойно встал напротив окна. На часах был час ночи! Это оказался мужчина, лет 24-30, карие глаза, небольшие усики, русый цвет волос. Всё в той же кепке, чёрное худи с задёрнутыми рукавами и чёрнымк часами на одной руке. Мне стало очень страшно. Сначала он просто смотрел на меня, потом отошёл дальше, стоя как чёрное пятно. И так в течение часа, он отходил от окна на какое-то время, проходил. Стучался в окно, жестами показывал чтобы я вышла. К тому времени я его уже не боялась и решила выйти к нему, разобраться зачем и почему он долбится как дятел в мои окна, смотрит, вызывает на улицу. Выйдя, я пошла на погреб под окна. Но его там не оказалось. Я вернулась обратно. Через несколько минут он оказался под окнами. Снова стучался и вызывал меня на улицу. Я отрицательно вертела головой, но интерес был сильней и поэтому я снова оделась и вышла, попутно показав ему что беру с собой нож. Он никак не среагировал.И снова всё повторилось. Я уже начинала злиться на него и поэтому решила пронаблюдать издалека. Перешла дорогу, отошла подальше от неё начала гулять, попутно наблюдая за своими окнами. Он появился, заглянув в мои окна и пошёл дальше. Позже, мужчина появился ещё раз, но уже просто прошёл мимо них. К тому времени я устала и пошла обратно. Можно уже наверное догадаться, что произошло спустя десять минут. В этот раз я долго отказывалась, даже ушла в зал, но он пошёл следом и зачем-то начал вытаскивать мою москитную сетку, на что я внимание не обратила, но разозлённая и находясь явно под воздействием адреналина, я снова оделась и вышла к нему. Снова никого нет. Я полчаса простояла напротив своих окон, чтобы подкараулить его, но никто не появлялся. Когда я уже пошла домой, то встретила его. Он шёл по направлению к моим окнам.- Так это же ты... - сказала я. Реакции никакой не последовало. И тут в мол голову пришла "гениальная" мысль: "А понравится ли тебе, если за тобой буду следить я?" И пошла следом за ним. Мужчина ускорился, видимо мой шаг он хорошо слышал. Пока я его преследовала, сама несколько раз переходила на бег, соблюдая дистанцию. Мы повернули за угол дома, а дальше он ушёл в тёмный двор, где растворился в темноте. Мне стало ссыкотно, и я пошла к себе. Придя в квартиру, я поняла, что устала всю ночь бегать туда-сюда за ним. Через пять минут пришёл и ночной гость. Я его уже игнорировала напрочь. Он снова начал стучать, настукивать мелодию, показывать мне чтобы я вышла и ещё куда-то вниз, перед собой. Стук становился всё громче. Видимо он сам уже начал злиться. Дальше начались крики, но я не разобрала что именно. Ближе к пяти часам утра он ушёл. Буквально через несколько дней я зашторилась и теперь сижу вечерами только с закрытыми шторами, но... История на этом не заканчивается.В конце прошлого месяца я встала ночью чтобы попить воды. Выпив воду, я подошла к окну на кухне, решив посмотреть на улицу, очень люблю это делать с наступлением темноты. Но что-то мне подсказывало, чтобы я ушла, но нежелание отрываться от созерцания видов, превышало это. Как только я хотела отойти от окна, мимо него проходит тот самый мужик. От неожиданности я очень громко разоралась, быстро ушла в зал, дела на диван и меня затрясло от страха. В этом месяце он приходил в четыре часа вечера, но уже просто прошёл мимо моих окон во всё той же кепке и футболке. Футболке! В минусовую температуру! Тогда я уже точно убедилась, что этот человек неадекватный. Заглядывал он в ту ночь и к соседскому сыну, который тоже с ним пытался найти контакт, на что он тоже молчал. Сейчас, я даже к окнам после заката боюсь подходить, у меня сразу учащается сердцебиение, мне становится страшно, даже если на улице ещё многолюдно.

