Странные вещи, которые с нами происходят

Летяга Просмотров: 471 Комментарии: 4 +9 Вчера, 09:56 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. На очень темной дороге в сельской местности, по обеим сторонам от которой росла кукуруза, странное существо в форме человека с крыльями присело на обочине, потом совершило очень высокий прыжок и взлетело над кукурузой. Все в машине кричали как сумасшедшие. Оно было большим, с человеческий рост. Это случилось более десяти лет назад, и мы до сих пор с ужасом вспоминаем об этом.2. Я тогда был ребенком. Однажды ночью мы с другом увидели, как какой-то парень вышел из своего пикапа и бросил несколько больших и явно тяжелых мешков для мусора в лес напротив моего дома. Мы думали, что это листья, которые он собрал в своем саду, но листья не могут быть такими тяжелыми. На следующее утро мы пошли искать мешки, чтобы посмотреть, что в них, но ничего не было.3. В коридоре моего дома я увидел дружелюбного на вид кота, которого раньше никогда не было. Он подошел ко мне и стал тереться о ноги, словно ища внимания. Я протянул руку, чтобы погладить его, но он исчез прямо на моих глазах. Спустя несколько лет у меня появился котёнок, который очень напоминал того кота.4. Мне было около 14 лет, у меня было несколько друзей. Мы часто бродили по окрестным улицам по ночам и обычно не испытывали никаких проблем. Однажды вечером мы гуляли, как обычно, как вдруг услышали странный звук, напоминающий шаги. Мы огляделись вокруг, но ничего не увидели, как вдруг звук снова раздался с дальнего конца дороги. И только после этого мы мельком увидели странную фигуру в свете уличного фонаря. Эта фигура была видна только под фонарем, как смещалась буквально на метр в сторону, сразу резко пропадала, хотя так не должно быть. Потом появлялась под следующим фонарем, и тоже резко, будто из ниоткуда. И она направлялась в нашу сторону. Мы побежали, но при этом оглядывались, чтобы убедиться, что он не отстает. Мы пробежали мимо последнего уличного фонаря, снова увидели фигуру, а потом она исчезла, и звук тоже пропал. Никого не было. Мы до сих пор никому не говорим об этом.5. Я хотел положить монету в карман, и случайно уронил ее на кафельный пол. Но монета так и не коснулась пола. Я не слышал, чтобы она приземлилась. Искал ее везде, проверил свои карманы, проверил под подкладкой, проверил все вокруг. А потом проверил еще раз. Монета исчезла, как будто ее вообще никогда не существовало.6. Моя мать недавно вышла замуж за мужчину, который потерял свою бывшую жену из-за рака около 6 лет назад. Его жена умерла дома. Моя сестра и я принесли наши контроллеры, чтобы поиграть в Mario Kart у него дома, и играли, сидя бок о бок на диване перед телевизором. Мы находимся в середине гонки, и мне кажется, что кто-то наблюдает за нашей игрой, стоя позади нас. Я думал, что это был наш старший брат, потому что мы с ним тоже часто играли, но я не мог оглянуться назад, потому что все внимание уделял игре. Когда закончили, одновременно с сестрой оглядываемся назад, потому что думаем, что там наш брат. Имейте в виду, я даже не сказал сестре, что думаю, что брат стоит за нами, она обернулась одновременно со мной. Но никого не было. Мы посмотрели друг на друга. Я взял телефон, позвонил брату и спросил, где он. Он ответил, что все время был на кухне, и к нам не поднимался. Это было самое странное чувство, которое я испытывал за последнее время. Моя сестра тоже это почувствовала.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Кукуруза мешки кот фигура фонарь

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