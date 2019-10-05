Мистические истории, от прочтения которых в жилах стынет кровь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 486 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 04:27 by

***Как-то сидели за столом, и зашел разговор про религию. Мама с уверенностью выдает фразу: «Вот в моей жизни ничего не произошло такого, чтобы я поверила в бога». И в этот момент с громким хлопком вылетает из бутылки пробка. Из бутылки с коньяком.***Была совсем маленькой, еще не умела говорить, но постоянно лепетала какую-то белиберду "мяукающими" звуками. Звучало все довольно забавно, и родители на память записали мой монолог на кассету. Я уже успела и школу окончить, и институт восточных языков, к которым была давняя тяга, а недавно откопала в старом хламе эту кассету и решила послушать. Среди всего этого лепета были довольно ясно различимы фразы на японском языке, в которых я молила японскую богиню Инари - защитницу воинов - уберечь моего мужа.***Среди ночи нас с мужем разбудил сын с расцарапанным лицом, плакал и говорил, что еле-еле нас растолкал. Оказалось, что лопнул шланг, по которому газ шел, и мы бы задохнулись, если бы не ребенок. Когда все успокоились, начала обрабатывать его царапки и спросила, как он умудрился так сильно лицо поранить. Он рассказал, что мирно спал, тут кто-то прыгнул ему на грудь и острыми когтями начал царапать щеки, а от боли он проснулся, почувствовал странный запах и побежал нас будить. Никаких зверей не держим из-за аллергии, но кем бы оно ни было, спасибо!***Была за границей, мне там рассказали о небольшом опустевшем замке, который находится неподалеку. Поехала поглядеть на него, а там встретил милый дядька в старомодной одежде, который провел замечательную экскурсию, поводив по всем комнатам и рассказав обо всех преданиях и легендах, связанных с этим местом. Но он забыл упомянуть о местном привидении, коим являлся сам. Так как по возвращении в гостиницу мне сказали, что экскурсии есть там только в определенные дни и экскурсовод - женщина, а все остальное время замок закрыт и посторонним туда никак не попасть.***Моей бабушке приснились ее отец с матерью, будто идут они втроем, как в детстве, держась за руки. Бабушка, понимая во сне, что они давно умерли, спрашивает: «Как вам живется там?» На что ее отец ответил, что в целом хорошо, только стала очень мерзнуть голова и ему нужна шапка. На следующий день бабушка отправилась на кладбище с новой шапкой и увидела, что на могиле отца в районе головы вырыта кротом большая яма. Все-таки что-то там существует...***Пришлось мне поехать с другом - водителем автобуса - в ночной рейс. Случилось так, что в конце рейса остались без пассажиров. Эта междугородная поездка ознаменовалась тем, что мы вдруг заметили на обочине шоссе остановку, которой раньше там не было. На остановке стояли люди. И друг, вместо того чтоб забрать их, ударил по газам. На мой резонный вопрос, мол, почему так, он прошипел, что объяснит потом.Лучше бы не объяснял. На том месте и вправду когда-то была остановка, но однажды пьяный водитель КамАЗа врезался в нее с самыми ужасными последствиями.А однажды новенький водитель исчез с трассы. Его автобус просто стоял на том месте с открытыми дверями, пустой и тихий. Негласная инструкция водителей тех мест: не останавливаться.***Укладывала вчера 6-летнего сына спать. Сказку ему уже прочитала, на ночь поцеловала, выхожу из комнаты, спрашиваю: «Тебе свет выключать или ночник оставить?» Говорит тихо: «Какая разница, тьма все равно не уйдет». И тут еще в соседней комнате от сквозняка окно захлопнулось. Спала в итоге вместе с сыном. И ночником. И святой водой.***Часто забываю телефон в машине. В этот раз пришла домой, переоделась в пижаму, надела тапочки, уже собралась отдыхать, но смотрю, телефона нет. Звоню с домашнего узнать, то ли дома лежит, то ли в машине. Трубку сняли со 2-го гудка. Неприятный голос подростка называет мой номер и просит оставить сообщение после сигнала. Я в ауте. Звоню 2-й раз, трубку снимают почти сразу, слышна какая-то музыка и дыхание, но молчат. Бегу на улицу, снимаю машину с сигнализации. Лежит телефон, а там 2 пропущенных...***Купили старый дом на окраине села. Как-то остался в доме ночевать с 2-летним сыном. Время к полуночи, положил его спать в дальней комнате, сам пошел в туалет. Сижу, слышу в комнате сына топот, думаю, проснулся, меня ищет. Чтобы не испугался, кричу: «Сынок, я здесь, в туалете!» Слышу, бежит в мою сторону, добежал до угла перед туалетом и остановился. Зову его снова, молчит. Надеваю штаны, выхожу — нет никого, а сын как спал в кроватке, так и спит.***Работала в летнем детском лагере. Каждую ночь девочка из моего отряда вылезала в окно и кричала, что ее зовут на поле. Было очень страшно, и мы с напарницей каждую ночь успокаивали и укладывали ее. Потом выяснилось, что на поле когда-то было старое кладбище, а это далеко не первый случай, когда дети-лунатики повторяли эти действия.***Сегодня мой 5-летний сын сказал мне, что когда он сидел у меня в животике, то видел, что я поела много соли и у меня заболели почки. Потом мы лежали с ним в больнице, мне ставили уколы, и я плакала. А он сидел в животике, и ему было меня очень жалко. Я была в шоке, ведь правда, когда я была беременна им, заболели почки, я лежала в больнице и плакала. Не знаю, что это и откуда он это знает. Никогда ему об этом не рассказывала.***Вечером выехал в Ростов за рулем. В 4 утра обратно возвращался в Москву. Вторые сутки не спал, поэтому вырубало. Остановиться и поспать было некогда, так как в этот день нужно было успеть на работу. Открываю глаза от того, что меня кто-то очень нежно по голове гладит. Поднимаю голову — машина аккуратно припаркована на обочине, ключи в правой руке. Осознал, что уснул за рулем. Вышел на улицу, трясло как осиновый лист. До сих пор не понимаю, что меня спасло.***Всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Когда была маленькая, то лет с 3 стала видеть в своей комнате маленькую девочку. Мы играли, ее звали Вера. Она говорила, что очень голодна и хочет есть. Я со всех ног бежала на кухню, хватала еду и несла ей. Когда возвращалась, ее никогда не было. Лет в 13 разговорилась с соседкой-старушкой, и она рассказала, что во время блокады в нашей квартире от голода умерла целая семья и их дочку звали Вера. Прошло больше 20 лет, а я помню все, что рассказывала мне моя маленькая подружка...***Переделала все дела по дому, решила сходить прогуляться с дочкой. Поиграли в песке, покатались на качелях. Думаю, а не пойти ли нам в торговый центр, который находится от дома в нескольких километрах. Идем уже минут 10. Мимо нас медленно проходит незнакомый мужик, пристально на меня смотрит и, принюхиваясь, вдруг злобно сквозь зубы цедит: «Курицу на плите выключи». У меня ступор, шок. Вспоминаю, что и правда оставила куриный суп на плите. Побежала домой, оглядываясь и трясясь, а мужик сел в трамвай и уехал.***Задержались оба с женой на работе, забрали 5-летнего сына из садика последним. Ждали, что надуется, а он веселый с кубиками играл.- Ты не расстроился, что один остался?- Нет, мы играли, пока вас ждал.- С воспитательницей?- Нет, с ребятами.- Так... Ребят же всех мамы и папы забрали.- Да нет же, с теми ребятами, с другими, которые в садике всегда живут!***Предыстория. Есть у меня товарищ, мужику 35 лет. Семья, 4 сыновей. Служит по контракту на должности водителя спецтехники. Но есть у него фобия одна, которую он и не скрывает. Боится он всякой нечисти, даже байки не любит на такие темы слушать. Могу, говорит, в огонь броситься, если надо, с высоты спрыгнуть, а вот всякую потустороннюю фигню боюсь.Так вот, поехал он в командировку. По пути заехал к какому-то там родственнику переночевать. А тут как раз жену этого родственника в роддом забирают, второго рожать. А первый ребенок - девочка 4 лет. Ну родственник к жене с вещами, а дочку оставляет с моим товарищем. Они поужинали, сказки почитали, и он ее спать уложил. Среди ночи просыпается от смеха девочки. Идет к ней в комнату, а она сидит на кровати, играет. На вопрос, почему не спит, ответила, что играет с дедушкой. Волосы зашевелились везде, где они есть. Он начал уточнять, с каким таким дедушкой она играет, на что девочка ответила: «Вон с тем!» И показала в пустоту. Мой товарищ, недолго думая, девочку в охапку и в роддом. Родственник был немного в шоке.Автор - неизвестен.

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