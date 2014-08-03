Странное и необъяснимое, с чем сталкивались военные

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:14 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Мы списали это на розыгрыш со стороны инструкторов. Как-то раз посреди ночи во время пребывания в учебном центре боевых действий в джунглях (находится на Окинаве) мы услышали леденящие кровь вопли. И они были женские. Офицер тут же привел всех в боевую готовность и связался по радио с центром, чтобы выяснить, что происходит. Инструкторы совершили вылазку, но ничего не нашли. Они говорили, что такое происходит здесь часто.2. Мы жили в бараках, в которых во время войны немцы держали пленных поляков. Каждый раз, когда я выходил из помещения, предметы, которые я раскладывал в тех или иных местах, сразу падали на пол.3. Я один нес вахту в машинном отделении подводной лодки. Я был еще молодым матросом, и мне только предстояло сдать экзамены на знание технической части. В машинном отделении есть несколько отсеков с узкими проходами. Я спустился по одной из лестниц и готов поклясться, что видел в пяти метрах впереди себя какого-то человека. Я даже слышал его шаги. Он свернул за угол в тупик, я проследовал за ним, но его не было. Он был в мундире старого образца, и сейчас никто не носит такую форму. В машинном отделении точно никого не было, кроме меня. Я решил, что мне все померещилось из-за недосыпа. Я никому не рассказывал об этом. А через 4 месяца я отправился в поход на другой субмарине. На ней служил матрос, который начинал службу на моем первом корабле. Мы вместе несли вахту, и он рассказал, что на той подводной лодке 10 лет назад умер прямо во время дежурства матрос, и его тело нашли в нижнем отсеке рядом с тупиком. 10 лет назад как раз носили форму, которую я видел на том призраке. Я был потрясен до глубины души.4. Один сержант рассказал историю о реально жутком случае, произошедшем во время командировки в Афганистан. Он был пехотинцем, поэтому ночевки под открытым небом считались обычным делом. Он проснулся от того, что кто-то кусает его ноги. Он сразу сбросил с себя это существо и открыл глаза, ожидая увидеть какое-нибудь животное, но это оказался гуманоид очень маленького роста. Сержант все списал на недосып. А через пару дней он нес караул с другим солдатом. Напарник показал на каменную стену вдалеке и сказал, что по ней что-то ползет. Сержант взял бинокль и увидел того самого гуманоида, который напал на него две ночи назад.5. На базе ВВС в Южной Корее отключили электричество, и мы вышли из ангара, чтобы узнать причину. И вдруг мы увидели огромную треугольную штуку, пролетающую над нашим ангаром. Ночь была ясной и безлунной, но пока это летело над нами, все звезды погасли. А после появились снова. И никаких звуков, кроме привычного шума южной ночи. А потом и свет появился. Никогда этого не забуду.6. Служил в береговой охране. Видел привидения и всякую паранормальную фигню, когда ремонтировали старый маяк в Мичигане. Потом вдали появились странные огни, и сразу пропала радиосвязь, сотовая связь, геопозиционирование. Есть привидение и на маяке возле Стерджен Бей. Отставные военные имеют право отдыхать на территории заброшенных маяков в районе Великих озер. Там есть гостевые журналы, и если вы почитаете их, то найдете много записей о привидениях и паранормальных событиях. И это все продолжается с 70-х годов. Еще я точно знаю, что на маяке Шервуд-Поинт тоже есть привидение.7. Я учился в центре подводного флота. Ночью с подопечным мы обходили казармы. Я объяснял ему, что и как надо проверять. В основном смотрели огнетушители, и заперты ли все двери. На втором этаже была комната отдыха. В числе прочего там стояло пианино. Мы проверили, что она заперта, и пошли дальше. В этот момент кто-то сыграл на пианино ноту. Мы переглянулись, чтобы убедиться, что нам не послышалось. Я подбежал к комнате отдыха и стал ее открывать. Внутри было темно, свет почему-то не зажигался, и мы отчетливо слышали, как кто-то убегает вдаль. Я закрыл комнату, и мы быстро свалили оттуда. На следующий день рассказал об этом сослуживцам. Один офицер, который давно здесь служил, сказал, что несколько лет назад в той комнате погибло несколько курсантов, и с тех пор по ночам там бывают странные вещи.8. Инопланетяне. Кроме шуток. Я видел зеленые огни, которые кружили в ста метрах от меня. Потом они увеличились раза в три и взмыли вверх с таким ускорением, которое не выдержит человек. Потом они стали красными и исчезли. Я рациональный человек, у меня есть допуск к государственным секретам, и я точно знаю, что у нас нет таких технологий.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

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