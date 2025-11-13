Истории из жизни
Стихи

Слова наказания

Шагами приближаюсь к холодной каменной трибуне,
На которой лежат неизвестные никому порванные страницы.
Везде видны следы давно застывшей крови.
Когда-то давно здесь убивали людей,
Чьи слёзы проливались даже тогда,
Когда им вырывали сердце.
На страницах бардовые строчки,
И прочесть я их не смогу отныне,
Ибо плоть на руках моих мертвеет при прикасании к ним.
Эти слова, за которые последует вечное наказание,
И имя моё было ему придано тоже навсегда.

(Данный стих был написан 13.11.2025)


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:07
Вчера, 17:07 by Angelo2001
0

Ключевые слова: Стихи слова шаги авторский стих

