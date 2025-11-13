Слова наказания

Шагами приближаюсь к холодной каменной трибуне,На которой лежат неизвестные никому порванные страницы.Везде видны следы давно застывшей крови.Когда-то давно здесь убивали людей,Чьи слёзы проливались даже тогда,Когда им вырывали сердце.На страницах бардовые строчки,И прочесть я их не смогу отныне,Ибо плоть на руках моих мертвеет при прикасании к ним.Эти слова, за которые последует вечное наказание,И имя моё было ему придано тоже навсегда.

