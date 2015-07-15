Наташа, вставай

Дуся Смородинова Просмотров: 581 Комментарии: 6 +15 Вчера, 22:06 by

С моей мамой это произошло более тринадцати лет назад, когда я была совсем маленькой. Мы спали в дальней спальне, где за кроватью располагалась нефункционирующая дверь, а мой отец спал в зале, поэтому свидетелем сих событий не был. Эту историю мама рассказала мне совсем недавно, и я решила поделиться с вами, потому что причин не верить ей у меня нет. Дальше повествование будет вестись от лица мамы.Сплю я и слышу сквозь сон, будто кто-то стучит в дверь за кроватью. Просыпаться я не спешила, так как думала, что это лишь сон, да и какой дурак будет в заросшую снаружи дверь среди ночи тарабанить?Вскоре звук стал сопровождаться ещё и словами, которые я услышала так четко, будто говорящий их находился не за железной дверью, а у меня над ухом:-- Вставай, Наташа, вставай.Эти слова звучали ещё несколько раз, пока я окончательно не проснулась.Первое, что я почувствовала, -- не страх перед ночным визитёром, а запах газа, который и заставил меня быстро вскочить с кровати, взять дочку (то бишь меня) в охапку, разбудить мужа и выйти во двор, на свежий воздух.Позже оказалось, что сломалась газовая горелка, которую мы включали для того, чтобы в холодные ночи обогревать дом, так как к центральному отоплению мы подключены не были.Как известно, газ оказывает усыпляющее действие на организм человека, поэтому, если бы не тот, кто изо всех сил старался разбудить меня той ночью, никто бы не проснулся ни ночью, ни утром -- угорели.

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