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Истории из жизни

Наташа, вставай

С моей мамой это произошло более тринадцати лет назад, когда я была совсем маленькой. Мы спали в дальней спальне, где за кроватью располагалась нефункционирующая дверь, а мой отец спал в зале, поэтому свидетелем сих событий не был. Эту историю мама рассказала мне совсем недавно, и я решила поделиться с вами, потому что причин не верить ей у меня нет. Дальше повествование будет вестись от лица мамы.


Сплю я и слышу сквозь сон, будто кто-то стучит в дверь за кроватью. Просыпаться я не спешила, так как думала, что это лишь сон, да и какой дурак будет в заросшую снаружи дверь среди ночи тарабанить?
Вскоре звук стал сопровождаться ещё и словами, которые я услышала так четко, будто говорящий их находился не за железной дверью, а у меня над ухом:
-- Вставай, Наташа, вставай.
Эти слова звучали ещё несколько раз, пока я окончательно не проснулась.
Первое, что я почувствовала, -- не страх перед ночным визитёром, а запах газа, который и заставил меня быстро вскочить с кровати, взять дочку (то бишь меня) в охапку, разбудить мужа и выйти во двор, на свежий воздух.

Позже оказалось, что сломалась газовая горелка, которую мы включали для того, чтобы в холодные ночи обогревать дом, так как к центральному отоплению мы подключены не были.
Как известно, газ оказывает усыпляющее действие на организм человека, поэтому, если бы не тот, кто изо всех сил старался разбудить меня той ночью, никто бы не проснулся ни ночью, ни утром -- угорели.
Вчера, 22:06 by Дуся СмородиноваПросмотров: 581Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Дверь ночь газ авторская история

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Вчера, 22:08
+3
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Публикаций: 12
Комментариев: 487
Какой молодец+++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:42
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 4 008
Славно, что такие чудеса иногда случаются. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Летяга
Вчера, 23:06
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 686
Комментариев: 8 115
Вот подобных историй тоже много. Когда кто-то (что-то) будит чела и тем спасает ему жизнь. И от газа, и от возгорания, от рухнувшей на кровать потолочной балки, от обвалившейся крыши.
Как это называется - не важно. Важно, что оберегает.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#4 написал: Дуся Смородинова
Вчера, 23:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
smile
Огромное спасибо за комментарии!
Зарегистрирован: 13.01.2019
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:40
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 10
Комментариев: 542
История конечно интересная. Но вот к примеру, совсем недавно снится мне сон... Стою я в ванной и трусь усердно мачалкой...
Проснулся, после этого сна в три ночи, весь в пупырьях, как из фильма ужасов. Оказывается я толи сладкого наелся, толи еще чего)). Аллергия так разыгралась, что лицо начало опухать... Диазолина напился и все прошло. А если бы не проснулся, еще не знаю чего могло во сне произойти. Так и задохнуться мог. Это я к тому, что организм сигналы сам подает и не обязательно это мистика. Как бы то не было, истории +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#6 написал: conjure one
Вчера, 23:46
+1
Группа: Модераторы
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Публикаций: 37
Комментариев: 2 395
Ещё так могут разбудить, когда проспал утром, например в школу). Словно над ухом кто-то говорит громко "Вставай" и толкает тебя в плечо. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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