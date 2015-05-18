Необъяснимое, что с нами случается⁠⁠

Летяга Просмотров: 369 Комментарии: 1 +5 Вчера, 09:23 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Я устроился в компанию, которая занималась борьбой с грызунами, и впервые пошел к клиенту. Когда я вошел в его кабинет, то заметил, что рамки для фотографий, которые следовало бы повесить, лежали на полу, и увидел бумаги, которые, казалось, были брошены со стола. Я собрал все, потому что мне нужно было место, чтобы обработать комнату. Когда закончил, пошел помыть руки в ванную. Я постучал в дверь ванной из вежливости. Ответа не последовало, потому что там никого и не могло быть. Я вошел и закрыл за собой дверь. И вдруг мне показалось, что кто-то схватил дверную ручку и повернул ее. Я обернулся, посмотрел, не вошел ли кто-нибудь следом за мной, и увидел, что дверь открылась сама собой. В этот момент все внутри меня похолодело. Я схватил свои вещи и побежал вниз. Администратор увидела мое испуганное лицо, засмеялась и спросила: «Вы встретили нашего парня с верхнего этажа?»2. Четыре года назад я потеряла жениха, и, поскольку мы жили в другой стране, я собрала наши вещи и отправила их в Соединенные Штаты почтой, а сама улетела домой самолетом. Когда я получила свои вещи, то не смогла найти серьги, которые жених подарил мне на нашу первую годовщину. Я позвонила матери, чтобы узнать, может она их где-нибудь видела, но нет. Я была совершенно опустошена. Прошло несколько месяцев, и тете моего покойного жениха приснился сон, в котором говорилось: «Скажи ей, что они с ней». Она рассказала мне о своем сне, но я тогда не поняла. Позже мне принесли еще одну посылку с вещами, которая почему-то задержалась. Я стала ее распаковывать, и в коробочке, где я хранила монеты и ключи, оказались мои серьги. Я оставляла их повсюду, и мой покойный жених всегда говорил мне: «Ты можешь их убирать в одно место? Однажды ты их потеряешь».3. Около года назад мы пошли выпить кофе с коллегой по работе. В то время я очень беспокоился о своем будущем, которое выглядело очень туманным. В очереди перед нами стояла женщина, которая уже делала заказ. Неожиданно она замолчала, обернулась и посмотрела на меня. Затем снова повернулась к официанту и закончила свой заказ, после чего мы стали делать свой. Через минуту она подошла ко мне и сказала: «Привет, я понимаю, это может звучать странно, но разве ты не знаешь человека по имени Джим?» Ее слова удивили меня, ведь Джим был моим дедушкой. Он не жил в этом районе, поэтому я сомневаюсь, что они когда-либо встречались. Я сказал, что моего дедушку так зовут, и она прошептала, что у нее есть сообщение от него, и что мне не стоит волноваться, потому что все с ним будет хорошо. Дедушка тогда сильно болел, и мы были не уверены, поправится ли он, но он действительно выздоровел.4. Когда мне было 15, я проснулся посреди ночи и увидел на стене напротив моей кровати странный источник света. Это был круг, состоящий из нескольких ярких точек. Неожиданно он засветился очень сильно, а потом сразу погас. Это было совершенно сюрреалистично, потому что свет был чрезвычайно ярким, но казалось, что он весь сосредоточен в ограниченном пространстве на моей стене. Проснувшись на следующее утро, я не мог выбросить это из головы, но пытался убедить себя, что мне приснился странный сон. Во время завтрака я разговаривал со своей сестрой, и она сказала: «Прошлой ночью мне приснился сон. Вся моя комната внезапно осветилась круглыми точками, плавающими вокруг меня». Я был так взволнован, что сказал ей: «Это действительно произошло! Я тоже это видел!» Моя сестра тогда замерла и воскликнула: «Но как это возможно? И что это было?»Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Призрак серьги сон медиум странный свет

Другие, подобные истории: