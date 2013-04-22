Лунный таксист

VikaVeka Просмотров: 788 Комментарии: 8 +6 20-11-2025, 10:00 by

Было это летом 2020 года в неком городе N Краснодарского края, где я год жила и работала. Ехала из города на дачу, расстояние около 10 км. Дача была за селом и стояла самой крайней, после неё поля, поля.Было за полночь, вызвала такси, села и поехали. До села ехали тихо, но когда свернули с трассы на главную, безлюдную, еле освещаемую дорогу села, таксист начал вести себя странно. Он посмотрел на меня в зеркало, улыбнулся, повернулся и стал мило и как-то неуклюже задавать вроде совершенно обычные вопросы. Но только я его увидела, мне стало жутко. Хотя на вид непримечательная внешность, лет 30-35, полненький парень нерусской национальности. (У нас, к слову, на работе было много таких таксистов, и я с ними дружила). Он спросил, не дует ли мне кондёр, и попытался сделать комплимент, что-то типа что я красивая. И сразу как-то замялся и стал просить, чтобы я его не боялась (что уже произошло) и не ставила низкую оценку. Что он не хотел плохого, а девушки пугаются и ставят низкие.Я сидела и не понимала, что происходит. С одной стороны, он разговаривает и двигается, как человек с задержкой развития (как ребёнок), а с другой стороны, вызывает необьяснимый дикий ужас, особенно его взгляд - одновременно милый и холодный. Мозг кричал "бежааать!", на главной улице ни души и мало света. Но нутро было спокойно, у меня было ощущение, что он меня не тронет. А дальше случилось вообще топ.Я ответила, что всё впорядке и я не поставлю плохую оценку. Он развернулся к дороге и тут вдруг стал беспокойным.Он начал лепетать, что ему страшно, что он видит что-то в небе, что это не луна, просит меня посмотреть. И я под впечатлением тоже что-то вижу (вроде как светащийся треугольник), и он просто умоляет меня остановить машину и выйти посмотреть на улицу.И я повинуюсь как под гипнозом, в смятении чувств.И вот картина маслом. Глухое село, час ночи. Стоит такси, и два долбоУба стоят и смотрят в небо.Мозг просто орал, чтобы бежать, как только выйдем из машины, потому что был уверен, что таксист набросится и уложит в багажник. А я стояла заворожённая, смотрела в красивое чёрное небо на это нелепое нечто, таксист стоял со своей стороны и молча тоже смотрел. Минуты через 3-4 мы увидели, как тёмная тучка отплыла и открыла вид на прекрасную луну. Тучка или облако таким образом закрывала луну, что выглядела она неестественно, как треугольник получилось, и поэтому нас с таксистом это и смутило.Я успокоила его, что это лишь игра воображения, всё в порядке и можно ехать дальше. Он робко сел в машину, довёз меня до дачи, ещё раз извинился и уехал. Больше я его не встречала.И вот конечно можно подумать, что он маньяк, просто так и не решился напасть, либо думать, что он сущность и морок навёл.Но мне хочется верить, что может он просто взрослый с душой ребёнка.

Ключевые слова: Ночь луна такси морок маньяк История из жизни

Другие, подобные истории: