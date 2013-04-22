Истории из жизни
Истории из жизни

Лунный таксист

Было это летом 2020 года в неком городе N Краснодарского края, где я год жила и работала. Ехала из города на дачу, расстояние около 10 км. Дача была за селом и стояла самой крайней, после неё поля, поля.

Было за полночь, вызвала такси, села и поехали. До села ехали тихо, но когда свернули с трассы на главную, безлюдную, еле освещаемую дорогу села, таксист начал вести себя странно. Он посмотрел на меня в зеркало, улыбнулся, повернулся и стал мило и как-то неуклюже задавать вроде совершенно обычные вопросы. Но только я его увидела, мне стало жутко. Хотя на вид непримечательная внешность, лет 30-35, полненький парень нерусской национальности. (У нас, к слову, на работе было много таких таксистов, и я с ними дружила). Он спросил, не дует ли мне кондёр, и попытался сделать комплимент, что-то типа что я красивая. И сразу как-то замялся и стал просить, чтобы я его не боялась (что уже произошло) и не ставила низкую оценку. Что он не хотел плохого, а девушки пугаются и ставят низкие.

Я сидела и не понимала, что происходит. С одной стороны, он разговаривает и двигается, как человек с задержкой развития (как ребёнок), а с другой стороны, вызывает необьяснимый дикий ужас, особенно его взгляд - одновременно милый и холодный. Мозг кричал "бежааать!", на главной улице ни души и мало света. Но нутро было спокойно, у меня было ощущение, что он меня не тронет. А дальше случилось вообще топ.

Я ответила, что всё впорядке и я не поставлю плохую оценку. Он развернулся к дороге и тут вдруг стал беспокойным.
Он начал лепетать, что ему страшно, что он видит что-то в небе, что это не луна, просит меня посмотреть. И я под впечатлением тоже что-то вижу (вроде как светащийся треугольник), и он просто умоляет меня остановить машину и выйти посмотреть на улицу.
И я повинуюсь как под гипнозом, в смятении чувств.

И вот картина маслом. Глухое село, час ночи. Стоит такси, и два долбоУба стоят и смотрят в небо.
Мозг просто орал, чтобы бежать, как только выйдем из машины, потому что был уверен, что таксист набросится и уложит в багажник. А я стояла заворожённая, смотрела в красивое чёрное небо на это нелепое нечто, таксист стоял со своей стороны и молча тоже смотрел. Минуты через 3-4 мы увидели, как тёмная тучка отплыла и открыла вид на прекрасную луну. Тучка или облако таким образом закрывала луну, что выглядела она неестественно, как треугольник получилось, и поэтому нас с таксистом это и смутило.
Я успокоила его, что это лишь игра воображения, всё в порядке и можно ехать дальше. Он робко сел в машину, довёз меня до дачи, ещё раз извинился и уехал. Больше я его не встречала.

И вот конечно можно подумать, что он маньяк, просто так и не решился напасть, либо думать, что он сущность и морок навёл.
Но мне хочется верить, что может он просто взрослый с душой ребёнка.

20-11-2025, 10:00 by VikaVekaПросмотров: 788Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Ночь луна такси морок маньяк История из жизни

Комментарии

#1 написал: Tengu
22 ноября 2025 00:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 306
Сдается мне, что вся соль была именно в этом лунном треугольнике. Таксист был, возможно, и не совсем в адеквате, но показал он вам то, что вы бы сами не заметили.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#2 написал: Talisha
22 ноября 2025 08:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 570
Время за полночь. И восприятие искажается (ваше), и человек устал и может чудить (он). Ничего паранормального не вижу
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: lukery
22 ноября 2025 17:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 131
Вы заметили какие этим летом были луны.
Близкие, большие красота.

Я думаю, вы были как под гипнозом и так себя вели не из-за луны.
Вы считали, что этот таксист угрожает вашей безопасности.
Когда человек (возможно, не все) встречается с диким и/или опасным животным. Он замирает. И ведёт себя так, чтобы не спровоцировать его на агрессию.

Так и вы замерли чтобы не "раскачать" таксиста, а наоборот стабилизировать.
Не знаю правильное ли это поведение или нет.
Не берусь судить.
Но я также реагирую, когда поблизости нестабильные и/или агрессивные люди.
Не специально, физически не могу по-другому.

Пусть будет первый +.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Скарм
22 ноября 2025 19:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 602
Слегка шибанутый на голову таксист. Вообще таким нельзя доверять управление автомобилем.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#5 написал: Дейтерий и Тритий
22 ноября 2025 20:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Рассказ из разряда: Ах, я была пьяна, а он кружил, кружил!)))
Зарегистрирован: 6.09.2025
#6 написал: InnaLem
Вчера, 14:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Вобщем, лучше бы на дачу поехать с утра...
Зарегистрирован: 21.03.2024
#7 написал: Pansy17
Вчера, 14:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Согласна с lukery. Беги или замри. По возможности держать дистанцию и спокойно себя вести.
Ехала как-то в электричке днём. Стою в тамбуре. Не одна, ещё несколько человек стояли у дверей. Заходит парень молодой, достаёт топор, небольшой такой, металлический и начинает им крутить, вертеть в руках. Может он произвести впечатление хотел или напугать. Было очень неприятно. Все молча стояли, его как будто не замечали. Минуты три он так вертел топором. На следующей станции все благополучно вышли и парень этот тоже. Топор потом он убрал в рюкзак и вместе со всеми пошёл в сторону метро.
Зарегистрирован: 10.01.2019
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (103|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 594
Я бы назвал эту историю "Освобождение".
В скоплениях души очень много зла и вот через такую форму выражения реальности открывается путь дальше.
Ведь зачем-то девушка поехала ночью на дачу, когда можно было ехать утром.
И зачем-то таксист не стал приставать к красивой девушке, а предпочёл неизвестность.
У автора должно быть ещё что-то, чтобы пазлы сложились.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.