Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Невский пятачок

Эта история произошла 2 мая 2025 года.

В тот день мы с другом решили съездить на вечернюю рыбалку. Решили рыбачить на Неве. Приехали сначала в Павлово, но поняли, что место выбрали неудачное, и решили переехать ближе к Кировску.

Расположились мы рядом с Невским пятачком. Как известно, во время Великой Отечественной войны здесь шли тяжелейшие бои, советские войска сдерживали натиск немцев и пытались прорвать блокаду Ленинграда, что удалось сделать в 1943 году. Немало наших бойцов сложили здесь головы в схватке с врагом. Поэтому эта земля для меня является святой. И приехав туда, я отнёсся к этой земле с уважением. Ни о каком мусоре речи там и быть не может. Даже просто рыбачить там мне было как-то немного неловко, хотя рядом расположились другие рыбаки. А вот мой друг отнёсся к этому как-то легко и просто, хоть он и знает историю и наслышан о событиях, происходивших здесь во время войны.

Был солнечный вечер, дул лёгкий ветер. Мы закинули снасти и приступили к ловле. А рядом были другие рыбаки и отдыхающие, в том числе с детьми. Рыба понемногу клевала, скоро мы наловили на неплохую уху. У нас было прекрасное настроение, благо погода позволяла хорошо отдохнуть. Тем не менее я всё думал о том месте, где мы находимся, и в разговоре с другом снова повторил, что земля эта святая, к ней я лично испытываю особое уважение. А он сказал, что всё прекрасно знает, но было видно, что о войне и происходивших там событиях он совсем не думает.

Смеркалось. Уже уехали домой отдыхающие, смотали свои снасти рыбаки, берег опустел. Мы тоже стали собираться домой. Я мысленно поблагодарил реку Неву за улов и попросил прощения у земли и бойцов, если каким-то образом нарушил их покой. Отнесли часть вещей в машину, я укладывал их в багажник, а друг пошёл на берег, чтобы принести остальные вещи. Вдруг он прибежал ко мне и говорит: "Поехали отсюда быстрее!" Я сначала не понял и спросил, что произошло. И вот что он рассказал.

"Когда я собирал кресло, то внезапно сверху (в том месте обрывистый берег, мы рыбачили внизу - прим. авт.) послышался какой-то шум, а потом прямо за моей спиной раздался звук, как будто сверху спрыгнул человек или большая собака. При этом прыжок пришёлся прямо на стоящий сзади куст, было слышно, как зашуршали его ветки. Я сначала не понял, что такое, и обернулся посмотреть, не упало ли что-то сверху. Рядом никого не было. И тут я посмотрел на куст и увидел, что ветки даже не качаются! Это было невозможно, ведь пару секунд назад на этот куст кто-то спрыгнул сверху!

Посмотрел ещё вокруг, нет ли рядом собаки или бобра, но никого и ничего не увидел. Также никакой осыпи земли сверху не было, если предположить, что свалился ком земли. И в этот момент я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, как будто кто-то внимательно смотрит и не сводит глаз. Ощущение не из приятных! Тут мне окончательно стало не по себе. Я человек здоровый, галлюцинациями не страдаю, а тут такое происходит. Показаться мне не могло, звук был слишком отчётливый. А ощущение взгляда на себе невозможно ни с чем спутать. Тем более людей рядом не было, никто смотреть на меня не мог. Поэтому я скорее собрал кресло и прибежал к тебе".

От рассказа друга мне стало не по себе. Представьте: сумерки, темнеет, рыбаки и отдыхающие разъехались, мы остались одни, а рядом находится Невский пятачок, место боёв. Сколько там ещё лежит незахороненных защитников? Тем более было видно, что друг действительно напуган. Сели мы в машину и побыстрее поехали домой. В пути я несколько раз прочитал молитву "Живый в помощи" и помолился об упокоении погибших.

Позднее, обсуждая произошедшее, мы пришли к нескольким версиям:

1. Хрономираж. Явление, нередкое на местах боёв. Вполне возможно, что мой друг услышал звуки событий, происходивших здесь во время войны. Тем более есть различные заметки о хрономиражах в районе Невского пятачка.

2. Оставалась неделя до Дня Победы. Возможно, погибшие за Родину бойцы таким образом напомнили о себе и попросили их помянуть.

3. Лично мне кажется, что погибшие бойцы дали знать моему другу, где он находится, и что к этому месту нужно относиться с уважением. Несмотря на то, что он не мусорил и ничего плохого там не делал, он, как я писал выше, отнёсся к этому месту несколько легкомысленно. Видимо, бойцы решили его таким образом вразумить.

Вывод можно сделать только один - к таким местам нужно относиться с уважением, и нельзя забывать о той цене, какую наш народ заплатил за Победу над врагом. Светлая память всем погибшим за Родину!

21-11-2025, 22:49 by Капитан 1 рангаПросмотров: 904Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Невский пятачок Великая Отечественная война блокада Ленинграда взгляд в спину Хрономираж 9 мая История из жизни

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Talisha
22 ноября 2025 09:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 570
Все время не покидало ощущение, что вы себя и друга знатно накрутили. Да, с наступлением сумерек разное может быть, но. Бои шли везде - это раз. Рыбачить - не значит осквернять или покой нарушать. Это не кладбище, это территория живых. Это два. Звук - это могло быть что угодно. Вот если бы звуки именно войны или бойца бы увидели. А так - не почувствовала никакой связи с погибшими. А вот что друг после ваших неоднократно напоминаний, где вы находитесь и что тут было, мог вполне словить глюк от своей впечатлительности.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Дейтерий и Тритий
22 ноября 2025 12:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Друг - паникер какой-то. Ну пошумело что-то, зачем сразу бежать? Наоборот, надо было позвать автора и обследовать кусты - интересно же. Было бы понятно, если бы друг был там совсем один… Или автор и друг один и тот же человек?))
Зарегистрирован: 6.09.2025
#3 написал: Слепой стрелец
22 ноября 2025 15:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (172|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 250
Я конечно не вижу куст, нет у меня возможности посмотреть свалился ли комок земли на него сверху, но весьма вероятно, что именно так оно и было. Могло быть и небольшое животное, которое, неожиданно столкнувшись с человеком наделало немного лишнего шума( или еще чего-нибудь baka 466 ), а потом затаилось под тем же кустом, оцепенев от страха. Ловлю себя на мысли, что лучше бы этот рассказ был про рыбалку.
Зарегистрирован: 19.06.2020
#4 написал: Eifersucht
23 ноября 2025 16:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (103|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 594
В буквальном смысле, все мировые религии подпортили порядочно ситуацию с колдунами, ведьмами, магами и волшебниками. А ведь они пытались приспособиться к религиозным таинствам, даже ввели молитвы в свои ритуалы. Но всё равно, их, если всех не уничтожили, то загнали в глухое подполье.
Или взять врачей. Сначала переняли методы травников и знахарей, а потом их вышвырнули из официоза и принятия.
И получили вот что: в обществе наблюдается самое настоящее царство болезни. Хронь повсюду: суставы, гипертония, язвы. Идёшь к врачу - получается идёшь в болезнь и полную зависимость от лекарственных препаратов. Совершенно никто не обращает внимание на то, какое внутреннее состояние было у состоявшегося пациента перед болезнью. И почему, перед обострением обязательно происходит повторение внутреннего состояния, словно под влиянием надсмотрщиков внутренний путь у человека только один - в болезнь. Странно - не правда ли? Никому в голову не придёт, что если это внутреннее состояние перед болезнью или обострением закономерно, то почему бы не изменить это состояние и проявить упорство в этом, словно идёшь в болезнь и подобным образом выйти во здравие. Иными словами ввести диссонанс во внутреннее состояние, тем самым избежать заболевание. Ведь это очевидно, но никто не пользуется, все, словно бараны, идут на заклание в реальности.
На основании подобных историй, читающие или слушатели смогут, согласно абстрагированию, понять, что помимо нашей реальности существует что-то в нас самих, выбивающееся из рамок очевидности, оно не развито, но ждёт своего часа ведения, владения и развития в себе. Что именно? Это выход в другие миры. Или выход в запредельное, где нет законов реального мира - а если в мире изменены физические константы, то это уже другой мир. Человек привязан к этому миру собственным внутренним состоянием и выход в другие миры обязательно сопровождается нешуточным страхом (ужасом). Вот почему нельзя было другу автора поэкспериментировать с собственным страхом, ведь очевидно, что ничего не угрожало рыбакам? Почему нельзя было пойти по пути страха, к примеру, поторчать в этом состоянии длительное время, не дёргаясь особо?
Плюсанул, но история до конца не раскрыта.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.