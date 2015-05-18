Невский пятачок

Капитан 1 ранга Просмотров: 904 Комментарии: 4 +8 21-11-2025, 22:49 by

Эта история произошла 2 мая 2025 года.В тот день мы с другом решили съездить на вечернюю рыбалку. Решили рыбачить на Неве. Приехали сначала в Павлово, но поняли, что место выбрали неудачное, и решили переехать ближе к Кировску.Расположились мы рядом с Невским пятачком. Как известно, во время Великой Отечественной войны здесь шли тяжелейшие бои, советские войска сдерживали натиск немцев и пытались прорвать блокаду Ленинграда, что удалось сделать в 1943 году. Немало наших бойцов сложили здесь головы в схватке с врагом. Поэтому эта земля для меня является святой. И приехав туда, я отнёсся к этой земле с уважением. Ни о каком мусоре речи там и быть не может. Даже просто рыбачить там мне было как-то немного неловко, хотя рядом расположились другие рыбаки. А вот мой друг отнёсся к этому как-то легко и просто, хоть он и знает историю и наслышан о событиях, происходивших здесь во время войны.Был солнечный вечер, дул лёгкий ветер. Мы закинули снасти и приступили к ловле. А рядом были другие рыбаки и отдыхающие, в том числе с детьми. Рыба понемногу клевала, скоро мы наловили на неплохую уху. У нас было прекрасное настроение, благо погода позволяла хорошо отдохнуть. Тем не менее я всё думал о том месте, где мы находимся, и в разговоре с другом снова повторил, что земля эта святая, к ней я лично испытываю особое уважение. А он сказал, что всё прекрасно знает, но было видно, что о войне и происходивших там событиях он совсем не думает.Смеркалось. Уже уехали домой отдыхающие, смотали свои снасти рыбаки, берег опустел. Мы тоже стали собираться домой. Я мысленно поблагодарил реку Неву за улов и попросил прощения у земли и бойцов, если каким-то образом нарушил их покой. Отнесли часть вещей в машину, я укладывал их в багажник, а друг пошёл на берег, чтобы принести остальные вещи. Вдруг он прибежал ко мне и говорит: "Поехали отсюда быстрее!" Я сначала не понял и спросил, что произошло. И вот что он рассказал."Когда я собирал кресло, то внезапно сверху (в том месте обрывистый берег, мы рыбачили внизу - прим. авт.) послышался какой-то шум, а потом прямо за моей спиной раздался звук, как будто сверху спрыгнул человек или большая собака. При этом прыжок пришёлся прямо на стоящий сзади куст, было слышно, как зашуршали его ветки. Я сначала не понял, что такое, и обернулся посмотреть, не упало ли что-то сверху. Рядом никого не было. И тут я посмотрел на куст и увидел, что ветки даже не качаются! Это было невозможно, ведь пару секунд назад на этот куст кто-то спрыгнул сверху!Посмотрел ещё вокруг, нет ли рядом собаки или бобра, но никого и ничего не увидел. Также никакой осыпи земли сверху не было, если предположить, что свалился ком земли. И в этот момент я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, как будто кто-то внимательно смотрит и не сводит глаз. Ощущение не из приятных! Тут мне окончательно стало не по себе. Я человек здоровый, галлюцинациями не страдаю, а тут такое происходит. Показаться мне не могло, звук был слишком отчётливый. А ощущение взгляда на себе невозможно ни с чем спутать. Тем более людей рядом не было, никто смотреть на меня не мог. Поэтому я скорее собрал кресло и прибежал к тебе".От рассказа друга мне стало не по себе. Представьте: сумерки, темнеет, рыбаки и отдыхающие разъехались, мы остались одни, а рядом находится Невский пятачок, место боёв. Сколько там ещё лежит незахороненных защитников? Тем более было видно, что друг действительно напуган. Сели мы в машину и побыстрее поехали домой. В пути я несколько раз прочитал молитву "Живый в помощи" и помолился об упокоении погибших.Позднее, обсуждая произошедшее, мы пришли к нескольким версиям:1. Хрономираж. Явление, нередкое на местах боёв. Вполне возможно, что мой друг услышал звуки событий, происходивших здесь во время войны. Тем более есть различные заметки о хрономиражах в районе Невского пятачка.2. Оставалась неделя до Дня Победы. Возможно, погибшие за Родину бойцы таким образом напомнили о себе и попросили их помянуть.3. Лично мне кажется, что погибшие бойцы дали знать моему другу, где он находится, и что к этому месту нужно относиться с уважением. Несмотря на то, что он не мусорил и ничего плохого там не делал, он, как я писал выше, отнёсся к этому месту несколько легкомысленно. Видимо, бойцы решили его таким образом вразумить.Вывод можно сделать только один - к таким местам нужно относиться с уважением, и нельзя забывать о той цене, какую наш народ заплатил за Победу над врагом. Светлая память всем погибшим за Родину!

Ключевые слова: Невский пятачок Великая Отечественная война блокада Ленинграда взгляд в спину Хрономираж 9 мая История из жизни

Другие, подобные истории: