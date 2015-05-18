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Истории из жизни

Истории, которые трудно объяснить логически

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. Год назад, сразу после смерти моей бабушки, мне начали сниться сны, в которых мы с ней яростно ссорились, пока дело не доходило до драки. Затем я просыпалась вся в поту. Когда бабушка была жива, она выступала против моего брака и не присутствовала на свадьбе. Я заметила, что эти сны мне начинали сниться, когда отношения с мужем были на высоте. Когда мы начали с ним ссориться и говорить о возможном разводе, такие сны исчезали. Странно то, что ночные ссоры с бабушкой снова возникают только тогда, когда наши семейные проблемы улаживаются.

2. Мой австралийский попугай разговаривает, когда я сплю. Она умеет здороваться, смеяться и делать замечания, но вчера вечером он просто застенчиво сказал: «Не делай этого, не делай этого, пожалуйста, не надо». И я не сумасшедший, моя девушка тоже это слышала. Мы всегда спали с выключенным светом, но сегодня оставим его включенным.

3. Мой муж работает в ночную смену и уходит вечером. Он попросил меня довезти его до остановки, где его встретили, и я подождала, пока он сядет в свой грузовик. Обратно мне пришлось идти домой пешком, потому что по неизвестным причинам моя машина заглохла. Вернувшись домой, я включила телевизор, потому что услышала вдалеке множество сирен, а недалеко от того места, где я оставила мужа, произошла большая авария. На следующий день мы с мужем поехали забирать машину и, к моему удивлению, она завелась без проблем. Мог ли кто-то защитить меня, или это была просто случайность?

4. Я очень бережно разговариваю со своей бытовой техникой, как будто это люди. И вот в чем загадка. Тот же тостер, который у всех пережигает тосты, делает для меня невероятно вкусные тосты. Фен, который мама собиралась выбросить, отлично сушит мои волосы с тех пор, как я начала им пользоваться. Я думаю, что слова хороши и для бытовой техники!

5. Моя подруга любит все, что связано с мистикой. Она гадает на картах, верит в лепреконов, привидения и увлекается астрологией. Я вполне рациональный человек. Считаю, что наука может объяснить все в области химии, физики и биологии. Я часто не согласна с ее мыслями. Мы спорили о приворотах. Я решила показать ей на своем примере, что все это ложь. Мы провели «приворот» на мальчика, который мне понравился. Подходящее время, свечи, кровь, шепот, его фото и вуаля. Через неделю мальчик впервые проводил меня домой. Через две недели мы поцеловались возле универа, а еще через неделю он признался, что любит меня. Сначала я подумала, что это все совпадение и довольно забавная ситуация. Но его любовь переросла в одержимость. Когда я отклонила одно из его приглашений, он впал в истерику и стал беспокойным. Он стал проявлять агрессию. Однажды он схватил меня с такой силой, что остались синяки. Я была так напугана, что решила прекратить отношения. Сначала это было ужасно. Он ждал меня у подъезда моего дома, писал сообщения, звонил и говорил, что без меня умрет. Ночь провел под дверью моей квартиры. Родители решили отвезти его в другой город, чтобы он не натворил чего плохого. Я сменила номер телефона и заблокировала его в социальных сетях. Надеюсь, что это не моя вина, и что он несет полную ответственность за такое неподобающее поведение. Мы живем в 21 веке, колдовства не существует!

6. Я живу в университетской резиденции. Вообще не верю в мистику, но накануне вечером мне стало очень тревожно. Начал засыпать и услышал звук, будто мой слуховой аппарат упал на пол (он лежал рядом со мной на кровати). Я немного напугался, отвернулся лицом к стене и почувствовал на своей шее чье-то дыхание. После этого пол начал скрипеть, зашумел и старый выключенный холодильник. Я больше не мог этого терпеть и разбудил своего соседа. Остаток ночи я держал свет включенным. Я до сих пор не понимаю, что произошло той ночью.


Автор подборки и перевода - Webstrannik1.
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Вчера, 08:52 by ЛетягаПросмотров: 345Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Бабушка сны попугай авария приворот

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 22:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2082|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 315
Самая жесть - про приворот. Пустоголовые... Мальчишке жизнь сломали и жалуются.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: RedNight
Вчера, 23:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 46
Пятая история: *делают приворот на мальчика "по приколу";
Мальчик: *влюбляется, и это ломает всю его жизнь.
Так же главная героиня истории: "Колдовства не существует!".

P.S.
Парня реально до любовного помешательства довели, ужас...
Зарегистрирован: 30.07.2019
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