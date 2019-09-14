Загадочные ситуации в нашей жизни

Летяга Просмотров: 280 Комментарии: 2 +2 Вчера, 10:18 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Несколько лет назад со мной что-то случилось, когда я работала официанткой в кафе. Компания девушек попросили меня сфотографировать, чтобы были видны все столики, и было понятно, что они в кафе. Я, конечно, согласилась. Сделала фото, потом второе и осталась очень удивлённая, когда увидела третье. За соседним столиком сидели двое мужчин, и один из них не появился на фото. Как такое возможно?2. У меня есть странное воспоминание из детства. Спокойный, но жесткий голос, говорящий мне что-то важное. Я не помню, чтобы слышал его в конкретной ситуации, и не помню, что он мне говорил. Следует отметить, что ни у кого из членов моей семьи такого голоса нет.3. Я люблю Монпелье, город на юге Франции. Когда впервые посетил его, мне было 13 лет, и возле монастыря я встретил мальчика лет 8, который выглядел испуганным. Однако я не обратил на это особого внимания и родителям ничего не сказал. На прошлой неделе, спустя 10 лет, я вернулась в то же место, и у меня побежали мурашки, когда я увидел на одной из стен монастыря серию фотографий пропавших детей. Да, на одном из снимков был тот мальчик.4. Мне было 15 лет. Я приехал переночевать в дом тети и лег спать в отдельной комнате. Лежал и пытался уснуть, потому что было очень поздно. Заметил между занавесками тонкую линию, образованную отражением луны. Внезапно я понял, что рядом с моей кроватью был человек! Сердце мое забилось со страшной силой, кровь прилила к голове. Я попытался встать, но безуспешно. Направил свой взгляд на фигуру. Она была статичной, высотой около двух метров, просто большая черная тень без отличительных признаков. Внезапно его руки начали подниматься, и я почувствовал, что растворяюсь в кровати, словно сдувающийся матрас. В этот момент я смог восстановить контроль над своим телом и сел. К моему удивлению, в комнате никого не было. Я побежал включать свет и не сомкнул глаз всю ночь. После этого я начал читать книги, которые могли бы объяснить это явление, и нашел информацию о сонном параличе, довольно распространенном явлении. Есть только одно «но». Я не помню, как заснул той ночью и как проснулся.5. Мне кажется, со мной что-то не так. Моё счастливое число — 13. Оно окружало меня с самого рождения. Я родился в 13:00, в студенческом списке значусь под номером 13, и изначально в моем репертуаре было 13 песен. Моя мама решила подарить мне чехол для телефона с номером 13. Есть люди, которые думают, что я одержим этим числом, но, тем не менее, я в нем уверен. Недавно я прочитал, что в США это число считалось символом дурного предзнаменования. Если это реальность, то ко мне это не относится. Эта цифра меня всегда удивляла.6. В моем доме часто происходят загадочные вещи – что-то шумит, что-то падает, мы слышим шепот. Но самое ужасное то, что последовало за этим. Мне приснилось, что на меня набросился лепрекон. Сначала он начал меня душить, и я не могла пошевелиться. Потом он схватил меня за ноги и швырнул, и тут я с диким криком проснулась прямо на краю дивана. Мой муж испугался. После этого несколько дней болели стопы, за которые меня поймал этот чертенок.7. Когда мне было 11 лет, я любил ходить с мамой купаться на озеро. Я нырял с закрытыми глазами и собирал со дна песок, а затем всплывал на поверхность, чтобы увидеть свой улов. Часто это были камни или ракушки, но однажды я разжал руку и увидел большое золотое кольцо! Я побежал к маме, и она была удивлена и тронута. Отдал маме кольцо, а сам нырнул еще раз. Снова разжал ладонь, я обнаружил какое-то непонятное серебряное кольцо с александритом. Моя мама была очень удивлена и до сих пор не верит, что можно с закрытыми глазами вытащить из озера два кольца. Это самое удивительное и необъяснимое, что со мной случалось. Я до сих пор ношу то серебряное кольцо. Но тайна того, кому оно принадлежало, остается неразгаданной.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Кольцо озеро число комната лепрекон

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