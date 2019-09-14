Странное, что нас окружает

Странное, что нас окружаетМатериал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!
1. Я учился в университете, чтобы получить степень бакалавра и доктора философии. Моим наставником была прекрасная женщина по имени Дженнифер. Ребята были в восторге от нее, и я тоже любил ее. Она была потрясающим наставником.
Перенесемся на несколько лет вперед. Джен переехала в Южную Каролину, чтобы продолжить образование. Сейчас я учусь в аспирантуре и работаю в том же кабинете аспиранта, в котором работала она со своими коллегами. А потом мы узнаем, что ее убил ее парень. Все были совершенно опустошены. Это был огромный удар для кафедры, так как ее искренне любили все, кто знал.
Через несколько дней после похорон я пришел в кабинет очень рано утром, когда на работе еще никого. У аспирантов был свой офис в большом офисном помещении, запертом и оснащенном датчиками движения. Я вхожу, прохожу мимо запертой двери с окнами и вижу, как в другую сторону идет женщина с короткими темными волосами. И это было странно, потому что датчики движения не срабатывали, и свет не загорался, когда она двигалась. Я свернул за угол к двери с кодовым ключом и вошел внутрь, туда, где я ее видел. Свет мигает, датчики чувствуют, как я иду, но там никого нет. Только я один в большом пустом офисе. Клянусь, это она прощалась с местом, где провела столько лет, и где у нее было так много друзей. Это меня чертовски напугало, но и огорчило.
2. Мама моей подруги болела раком, и однажды ночью подруге приснилась ее бабушка. Я не помню, чем именно болела ее мать, но врачи дали 5% на выздоровление. Бабушка сказала что-то вроде: «Я умру, чтобы твоя мама могла жить». На следующий день мать позвонила дочери и сказала: «У меня серьезные новости». А моя подруга говорит: «Я знаю, бабушка умерла». Ее мама: «Да, откуда ты узнала?» Она поправилась и прожила еще 20 лет.
Другая история была с сестрой моей девушки. Семья просматривала фотоальбом, и ее сестра указала на мужчину и сказала: «Это дедушка». Ее мама спрашивает: «Да, но откуда ты знаешь? Ты никогда его не встречала». (Он умер до ее рождения). Она ответила: «Несколько ночей он сидит в изножье моей кровати, и мы разговариваем». Черт возьми.
3. В ночь перед смертью моей бабушки моей старшей сестре, которая училась в колледже, приснился очень милый сон о ней, а моему дяде приснилось, что она позвонила по телефону, и ее голос звучал очень счастливо и взволнованно. Он помнит, как она сказала ему, что чувствует себя «намного лучше». У нее была болезнь Альцгеймера, и последние несколько дней перед кончиной она ни на что не реагировала. Я никогда не откажусь от идеи загробной жизни или чего-то, что происходит с нашими душами. Я просто не верю, что многочисленные события с разными людьми являются простым совпадением.
4. Много лет назад перед Пасхой семья с нетерпением ждала приезда моей прабабушки, чтобы отпраздновать вместе с ней. Моя тетя должна была родить в пятницу. Вечером в четверг, когда все уже легли спать, ее разбудила рука на плече. Она подняла глаза и к своему большому удивлению увидела бабушку, которая сказала, что не сможет приехать к ним на Пасху. Она пожелала моей тете спокойной ночи и сказала, что рада увидеть ее перед отъездом. Тетя ничего плохого не подумала об этом и снова легла спать. На следующее утро им позвонили и сообщили, что бабушка скончалась ночью во сне.
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Вчера, 12:15 by ЛетягаПросмотров: 293Комментарии: 1
Ключевые слова: Убийство датчик движения бабушка дедушка прощание