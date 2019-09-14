Странное, что нас окружает

Летяга Просмотров: 293 Комментарии: 1 +4 Вчера, 12:15 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Я учился в университете, чтобы получить степень бакалавра и доктора философии. Моим наставником была прекрасная женщина по имени Дженнифер. Ребята были в восторге от нее, и я тоже любил ее. Она была потрясающим наставником.Перенесемся на несколько лет вперед. Джен переехала в Южную Каролину, чтобы продолжить образование. Сейчас я учусь в аспирантуре и работаю в том же кабинете аспиранта, в котором работала она со своими коллегами. А потом мы узнаем, что ее убил ее парень. Все были совершенно опустошены. Это был огромный удар для кафедры, так как ее искренне любили все, кто знал.Через несколько дней после похорон я пришел в кабинет очень рано утром, когда на работе еще никого. У аспирантов был свой офис в большом офисном помещении, запертом и оснащенном датчиками движения. Я вхожу, прохожу мимо запертой двери с окнами и вижу, как в другую сторону идет женщина с короткими темными волосами. И это было странно, потому что датчики движения не срабатывали, и свет не загорался, когда она двигалась. Я свернул за угол к двери с кодовым ключом и вошел внутрь, туда, где я ее видел. Свет мигает, датчики чувствуют, как я иду, но там никого нет. Только я один в большом пустом офисе. Клянусь, это она прощалась с местом, где провела столько лет, и где у нее было так много друзей. Это меня чертовски напугало, но и огорчило.2. Мама моей подруги болела раком, и однажды ночью подруге приснилась ее бабушка. Я не помню, чем именно болела ее мать, но врачи дали 5% на выздоровление. Бабушка сказала что-то вроде: «Я умру, чтобы твоя мама могла жить». На следующий день мать позвонила дочери и сказала: «У меня серьезные новости». А моя подруга говорит: «Я знаю, бабушка умерла». Ее мама: «Да, откуда ты узнала?» Она поправилась и прожила еще 20 лет.Другая история была с сестрой моей девушки. Семья просматривала фотоальбом, и ее сестра указала на мужчину и сказала: «Это дедушка». Ее мама спрашивает: «Да, но откуда ты знаешь? Ты никогда его не встречала». (Он умер до ее рождения). Она ответила: «Несколько ночей он сидит в изножье моей кровати, и мы разговариваем». Черт возьми.3. В ночь перед смертью моей бабушки моей старшей сестре, которая училась в колледже, приснился очень милый сон о ней, а моему дяде приснилось, что она позвонила по телефону, и ее голос звучал очень счастливо и взволнованно. Он помнит, как она сказала ему, что чувствует себя «намного лучше». У нее была болезнь Альцгеймера, и последние несколько дней перед кончиной она ни на что не реагировала. Я никогда не откажусь от идеи загробной жизни или чего-то, что происходит с нашими душами. Я просто не верю, что многочисленные события с разными людьми являются простым совпадением.4. Много лет назад перед Пасхой семья с нетерпением ждала приезда моей прабабушки, чтобы отпраздновать вместе с ней. Моя тетя должна была родить в пятницу. Вечером в четверг, когда все уже легли спать, ее разбудила рука на плече. Она подняла глаза и к своему большому удивлению увидела бабушку, которая сказала, что не сможет приехать к ним на Пасху. Она пожелала моей тете спокойной ночи и сказала, что рада увидеть ее перед отъездом. Тетя ничего плохого не подумала об этом и снова легла спать. На следующее утро им позвонили и сообщили, что бабушка скончалась ночью во сне.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Убийство датчик движения бабушка дедушка прощание

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