Усадьба Елисеевых, она же усадьба Белогорка

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:38 by

Всем привет! Да, именно так, замок, который тронул до глубины души. Усадьба находится в не самом удобном месте в плане дороги.Чтобы сюда добраться нужно проехать немалый путь. Был я тут четыре раза, и ни разу не пожалел. С первой поездки понравился внешний вид Белогорки. Ещё тогда я подумал — как же можно было забросить такую красоту. А узнав историю имения, усадьба ещё больше понравилась.В Санкт-Петербурге есть старейший Елисеевский магазин на углу Невского проспекта. Больше века назад его владельцами являлись братья Елисеевы.В 1874 году их гастрономический проект получил статус поставщика продовольственных и непродовольственных товаров ко двору Императорского Величества.Гастроном нравился Петербуржцам, он был просторный и в то же время уютный. Не все знали, что усадьба Елисеевых находилась под Петербургом.В те времена было модно отдыхать и оздоравливаться в пригородах столицы. Белогорские окрестности, где воздух природно чист и наполнялся целебными ароматами дубов, лип, елей подходил для этого на все 100%. Вдобавок, территория выше 100 метров над уровнем моря. А ещё здешние места славятся своей невероятной красотой.Благодаря этому отдых в Белогорке считался лучше, чем на Европейских курортах, где и находилось имение Елисеевых.Усадьба берёт своё начало со времён Павла I. Император любил раздавать земли помещикам за особые услуги. Полковник Пётр Фёдорович Милютин именно за такие заслуги получил данное поместье от царя. Часть земель он продал помещикам. Усадебная территория досталась советнику, Францу Белю. Он обустроил роскошную мызу. Местные называли мызу Беля Горка. Через время имение получило русский приток и стало назваться Белогоркой.Бель построил большой деревянный дом, разбил огороды и сады. Усадьбу окружал большой пейзажный парк на фоне красивого леса.После смерти Франца Беля поместье перешло во владение вдовы, далее к их дочерям, которые не принесли в усадьбу ничего нового. В последствии усадьба передавалась из рук в руки.В 1897 году поместье Белогорку с торгов купил Александр Григорьевич Елисеев для своей дочери Елизаветы. Елесеев был правнуком основателей великой купеческой династии Петра Степановича Елисеева.Пётр был простым крестьянином из Ярославля. В 1813 году ему удалось открыть в столице лавочку, что стало стартапом великой торговой империи, ставшей брендом Елисеевых.В процессе приобретения имения Елизавета Александровна была женой штабс-капитана Николая Новицкого. Усадьба стала отеческим подарком дочери на свадьбу. Ходил слух, что Елизавета была больна туберкулёзом. Врачи советовали ей сменить сырой климат. Когда семья переехала в Белогорку, их постигло несчастье, не стало их главы.В память о бывшем муже, Елизавета возвела храм, который освятился в честь Николая Чудотворца. По началу он служил семейным храмом, а с 1910-го года стал приходской церковью. До 1936 года в храме велись службы, но вскоре его настоятеля ссылают, а храм превращается в склад. В 1960-х годах были сняты купола, и храм превратился в дом культуры. Храм возобновляет свои службы лишь в 90-х годах.Район Сиверской, получивший славу дачной Российской столицы, помог Белогорской барыне не только вылечиться от недуга, но и родить здоровых детей. В 1904 году она вышла замуж за известного Петербургского врача — Ивана Яковлевича Фомина. У них были дети, сын Платон и дочка Алла.Дальше в усадьбе происходят грандиозные перестройки. В 1906 году на территории Оредежа появляется первая ГЭС, на сегодняшний день она старейшая в России.На территории усадьбы строится ферма, каретный двор, кузнечный цех и кирпичный завод.В 1912 году до основания сносится старый деревянный дом. На его месте воздвигается шикарный дворец, спроектированный инженером Владимиром Петровичем Тавлиновым. Так же благоустраивается по-современному парк, его уникальность заключается в том, что липы и ели сажаются кронами вниз, что стоило грандиозных усилий.В 1917 году, когда в стране наступила советская власть, усадьбу национализировали Большевики и передали во владение народу. В том же году умерла её владелица Елизавета Фомина.Во дворце была организована сельско-хозяйственная коммуна. В 1919 году она была преобразована в совхоз. Затем дворец служил домом отдыха для рабочего и нового правящего класса. Здесь же и располагались первые пионерские лагеря. Но затем было принято решение, что сначала нужно накормить народ, а после отдыхать. И в 1925 году здесь была организована опытная сельско-хозяйственная станция.С 1941 года Белогорка находилась в Немецкой оккупации, в доме был организован штаб разведки. Все деревянные детали дворца были сожжены при пожаре, которые устроили фашисты во время отступления. Но уже к 1948 году, Елисеевский замок восстановили.В 1956 году замку выпала честь стать научно-исследовательским сельско-хозяйственным институтом. На усадебной территории строили парники и оранжереи, прокладывали трубопровод, высаживали кустарники и деревья. Тогда застать пейзажные остатки былой роскоши пытались многие. Массово сюда приезжали деятели культуры и искусства, музыканты, поэты, писатели, и артисты. Среди них был Иосиф Бродский. Последнее лето в России он провёл, работая на полях Елисеевского института.В 90-е годы институт был распущен и дворец превратился в руины. Через некоторое время некоторые режиссёры стали здесь снимать триллеры.Живописная усадьба до сих пор вызывает интерес современной интеллигенции, а так же туристов, путешествующих по заброшенным местам Ленинградской области.Вы только представьте, какую историю содержит в себе этот усадебный дом.Автор - NordSkif_Co.

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