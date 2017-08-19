Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Село с говорящем названием Кресты расположено в 10 км от Куркино Тульской области и примерно в 15 км от знаменитого Куликова поля. Название у села хоть и говорящее, но откуда оно взялось - точно не известно, да это для нас сегодня и не особенно и важно. Гораздо важнее, что в селе сохранилось несколько строений, датированных первой половиной 19-го века, и относящихся к усадьбе генерала Пфеллера.



Во-первых, каменный храм во имя Введения Пресвятой Богородицы, построенный в 1817 году местным землевладельцем, упомянутым выше местным помещиком Александром Пфеллером. Первоначально храм построили с отдельно стоящей колокольней, но в 1881 году была пристроена двухпрестольная трапезная, соединившая основной объем с колокольней.

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

После закрытия храма здание приспособили под складское помещение, туда мы сейчас и заглянем, благо вход со стороны колокольни оказался открыт:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Сразу попадаются какие-то металлические ящики:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Но больше всего меня поразило огромно количество противогазов:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Проход в трапезную:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Стоит упомянуть, что все окна трапезной и основного объема замурованы и внутри храма почти кромешная темнота, поэтому в глубине фотографировать приходилось при свете фонаря, что значительно повлияло на качество снимков, а общих видом храма сделать не удалось и вовсе, поэтому на это стоит сделать небольшую скидку.

Целая коробка с ФПК (фильтрующе-поглощающие коробки):

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

По всему зданию раскидано множество бочек различной конфигурации:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме
Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме
Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме
Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Отдельная небольшая постройка внутри:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

В этой поездке я в очередной раз пожалел, что так и не раскошелился на полноценную фотовспышку, поэтому следующие несколько кадров представляют собой мутный ужас, но я их оставлю для более полной оценки того, в каком состоянии находится внутреннее пространство храма:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме
Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме
Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме
Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Складывалось ощущение, что храм использовали под складирование «всего подряд», а еще меня удивило, что все это добро не растащили местные жители или деревенские дети для своих игр в "войнушку".

Второй интересующей нас постройкой является расположенный недалеко от храма главный усадебный дом в стиле ампир все того же Александра Пфеллера. Сейчас в здание расположилась местная школа, поэтому я ограничился только прогулкой снаружи:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме
Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Здание не в самом лучшем состоянии, но что же сделать, такие у нас сельские школы:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Хотя понемногу трещины стараются заделать:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Элемент внешнего декора:

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Моя поездка в Кресты была на новогодних праздниках, поэтому школа была закрыта, в другое время, думаю, что можно было бы напроситься и посмотреть на дом изнутри, возможно, что там еще остались какие-нибудь интересные архитектурные элементы.



Координаты храма в Крестах: 53.502008, 38.600561

Координаты усадебного дома: 53.502280, 38.602759



Автор: Rubets.
Источник.
Сегодня, 10:58 by ЛетягаПросмотров: 19Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Храм усадьба склад школа колокольня заброшка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:23
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1748|0)
Публикаций: 763
Комментариев: 7 018
Вот такая действительность во многих местах, где катастрофическая нехватка бюджета (разворованного местными чинушами), а впрочем как всегда или как обычно. Публикация отличная.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 13:15
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2735|2)
Публикаций: 212
Комментариев: 3 487
Поразительно! И жутко. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.