Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:58 by

Село с говорящем названием Кресты расположено в 10 км от Куркино Тульской области и примерно в 15 км от знаменитого Куликова поля. Название у села хоть и говорящее, но откуда оно взялось - точно не известно, да это для нас сегодня и не особенно и важно. Гораздо важнее, что в селе сохранилось несколько строений, датированных первой половиной 19-го века, и относящихся к усадьбе генерала Пфеллера.Во-первых, каменный храм во имя Введения Пресвятой Богородицы, построенный в 1817 году местным землевладельцем, упомянутым выше местным помещиком Александром Пфеллером. Первоначально храм построили с отдельно стоящей колокольней, но в 1881 году была пристроена двухпрестольная трапезная, соединившая основной объем с колокольней.После закрытия храма здание приспособили под складское помещение, туда мы сейчас и заглянем, благо вход со стороны колокольни оказался открыт:Сразу попадаются какие-то металлические ящики:Но больше всего меня поразило огромно количество противогазов:Проход в трапезную:Стоит упомянуть, что все окна трапезной и основного объема замурованы и внутри храма почти кромешная темнота, поэтому в глубине фотографировать приходилось при свете фонаря, что значительно повлияло на качество снимков, а общих видом храма сделать не удалось и вовсе, поэтому на это стоит сделать небольшую скидку.Целая коробка с ФПК (фильтрующе-поглощающие коробки):По всему зданию раскидано множество бочек различной конфигурации:Отдельная небольшая постройка внутри:В этой поездке я в очередной раз пожалел, что так и не раскошелился на полноценную фотовспышку, поэтому следующие несколько кадров представляют собой мутный ужас, но я их оставлю для более полной оценки того, в каком состоянии находится внутреннее пространство храма:Складывалось ощущение, что храм использовали под складирование «всего подряд», а еще меня удивило, что все это добро не растащили местные жители или деревенские дети для своих игр в "войнушку".Второй интересующей нас постройкой является расположенный недалеко от храма главный усадебный дом в стиле ампир все того же Александра Пфеллера. Сейчас в здание расположилась местная школа, поэтому я ограничился только прогулкой снаружи:Здание не в самом лучшем состоянии, но что же сделать, такие у нас сельские школы:Хотя понемногу трещины стараются заделать:Элемент внешнего декора:Моя поездка в Кресты была на новогодних праздниках, поэтому школа была закрыта, в другое время, думаю, что можно было бы напроситься и посмотреть на дом изнутри, возможно, что там еще остались какие-нибудь интересные архитектурные элементы.Координаты храма в Крестах: 53.502008, 38.600561Координаты усадебного дома: 53.502280, 38.602759Автор: Rubets.

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