Усадьба Самариных

Qusto Просмотров: 14 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 20:00 by

Исторический комплекс «Усадьба Самариных» находится в селе Приволжье Самарской области.Комплекс построили в 1885 году в византийском стиле.На территории комплекса были построены – 4 церкви, конный завод и конюшни, винокуренный завод, теплица, посажена прекрасная роща, создан пруд, заложено два фруктовых сада и разведена оранжерея.После 1917 года здание усадьбы использовалось партийно-советскими органами власти.К середине XX века дом Самариных ещё стоял на волжском берегу. В конце 1960-х годов усадьба попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все её основные постройки были по указанию властей снесены, однако вода до этих мест не дошла.На данный момент на территории комплекса остались: жилой дом (бывшая людская), ворота и ограда.Автор - неизвестен.

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