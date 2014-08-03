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Заброшки


Заброшки

Усадьба Самариных

Исторический комплекс «Усадьба Самариных» находится в селе Приволжье Самарской области.
Комплекс построили в 1885 году в византийском стиле.
На территории комплекса были построены – 4 церкви, конный завод и конюшни, винокуренный завод, теплица, посажена прекрасная роща, создан пруд, заложено два фруктовых сада и разведена оранжерея.

После 1917 года здание усадьбы использовалось партийно-советскими органами власти.
К середине XX века дом Самариных ещё стоял на волжском берегу. В конце 1960-х годов усадьба попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все её основные постройки были по указанию властей снесены, однако вода до этих мест не дошла.
На данный момент на территории комплекса остались: жилой дом (бывшая людская), ворота и ограда.

Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных
Усадьба Самариных


Автор - неизвестен.

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Сегодня, 20:00 by QustoПросмотров: 14Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Усадьба заброшка постройки

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:21
+2
Онлайн
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Публикаций: 438
Комментариев: 7 126
Очень атмосферные фотки. Голые деревья обеспечивают нужное настроение при просмотре.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:37
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1486|0)
Публикаций: 620
Комментариев: 6 385
Шикарная усадьба была...эх...жаль видеть такое запустевшее место в таком виде.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
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