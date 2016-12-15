Усадьба Михайловское

Летяга Просмотров: 230 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:54 by

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Усадьба Михайловское находится на берегу реки Пахра примерно в 25 км от Подольска. Здесь сохранились остатки усадьбу государственного наместника генерала Михаила Кречетникова.К роду Кречетниковых данная местность перешла после Смутного времени, а усадьба здесь появилась в конце 18-го века.После смерти не имевшего прямых наследников генерала Кречетникова, усадьба несколько раз меняла владельцев, здесь даже заселялись французы во время войны 1812 года. В конечно итоге Михайловское стало собственностью графа Сергея Шереметева, но к этому моменту имение уже успело прийти в запустение.Усадьба Михайловсое на картине художника Клодта, 1822 год:После революции усадьба была национализирована, и первое время здесь был музей дворянского быта, но уже в 20-е годы усадьбе нашли другое применение. Главный дом был отдан под дом отдыха Общества политкаторжан, тогда же была разрушена и церковь.Во время Великой Отечественной войны в усадьбе размещался военно-полевой госпиталь, а после санаторий Министерства угольной промышленности. Сейчас здесь располагается курорт, в ворота которого я и уперся во время своей поездки сюда. Забавно, но я прочитал в интернете, что главный дом принадлежит Министерству культуры, а территория вокруг - курорты. По этой причине на входе меня отказались впускать, что значительно меня огорчило. Развернувшись уже в обратную сторону, я заметил свободный проход.Дорога вела мимо усадебного пруда:Когда-то здесь симметрично стояли две двухъярусные башни, в одной из которых была сушильня, а в другой — колокольня усадебной церкви. Да наших дней осталась только одна:Современное состояние главного дома:Еще недавно было намного симпатичнее:По разнообразию архитектуры можно отследить, как его достраивали:Металлическая колоннада:Вензели с инициалами первого хозяина:Дом сейчас законсервирован и попасть туда непросто, поэтому прогуляемся немного внутри :-)Встречает нас прекрасная чугунная лестница, перила кто-то унес с собой:Внутри все довольно пустынно:Местами попадаются остатки декора, но его совсем мало:Раньше в доме было огромное количество печей, которые, к большому сожалению, не сохранились:В центральном зале стоят колонны:Сам зал очень высокий, здесь сделан так называемый двойной свет:Из интересных элементов в доме сохранились две внутренние арки:Говорят, что здесь была внутренняя часовня:Большой коридор, с покрытыми плесенью стенами:Везде попадаются следы не закончившегося восстановления:На самом деле я могу публиковать еще множество фотографий, показывающих всю плачевность ситуации, но они уже не будут отличаться каким-то разнообразием - все пустынно и печально.Автор: Rubets