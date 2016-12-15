Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Усадьба Михайловское

Усадьба Михайловское находится на берегу реки Пахра примерно в 25 км от Подольска. Здесь сохранились остатки усадьбу государственного наместника генерала Михаила Кречетникова.
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/7/1481802465147035611.jpg
К роду Кречетниковых данная местность перешла после Смутного времени, а усадьба здесь появилась в конце 18-го века.
После смерти не имевшего прямых наследников генерала Кречетникова, усадьба несколько раз меняла владельцев, здесь даже заселялись французы во время войны 1812 года. В конечно итоге Михайловское стало собственностью графа Сергея Шереметева, но к этому моменту имение уже успело прийти в запустение.
Усадьба Михайловсое на картине художника Клодта, 1822 год:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/7/1481802520141465141.jpg
После революции усадьба была национализирована, и первое время здесь был музей дворянского быта, но уже в 20-е годы усадьбе нашли другое применение. Главный дом был отдан под дом отдыха Общества политкаторжан, тогда же была разрушена и церковь.
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481804687144286443.jpg
Во время Великой Отечественной войны в усадьбе размещался военно-полевой госпиталь, а после санаторий Министерства угольной промышленности. Сейчас здесь располагается курорт, в ворота которого я и уперся во время своей поездки сюда. Забавно, но я прочитал в интернете, что главный дом принадлежит Министерству культуры, а территория вокруг - курорты. По этой причине на входе меня отказались впускать, что значительно меня огорчило. Развернувшись уже в обратную сторону, я заметил свободный проход.
Дорога вела мимо усадебного пруда:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481804711170181762.jpg
Когда-то здесь симметрично стояли две двухъярусные башни, в одной из которых была сушильня, а в другой — колокольня усадебной церкви. Да наших дней осталась только одна:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/148180473613575424.jpg
Современное состояние главного дома:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2016/12/15/8/1481804895122455919.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481804904113895011.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481804939149795192.jpg
Еще недавно было намного симпатичнее:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481804976177711148.jpg
По разнообразию архитектуры можно отследить, как его достраивали:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805000118623358.jpg
Металлическая колоннада:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805055192893307.jpg
Вензели с инициалами первого хозяина:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805071166744690.jpg
Везде вставлены пластиковые окна:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805134194844076.jpg
Дом сейчас законсервирован и попасть туда непросто, поэтому прогуляемся немного внутри :-)
Встречает нас прекрасная чугунная лестница, перила кто-то унес с собой:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805179158521.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805213162350341.jpg
Внутри все довольно пустынно:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805415137725267.jpg
Местами попадаются остатки декора, но его совсем мало:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2016/12/15/8/1481805432175261355.jpg
Раньше в доме было огромное количество печей, которые, к большому сожалению, не сохранились:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805454187829858.jpg
В центральном зале стоят колонны:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805474183711378.jpg
Сам зал очень высокий, здесь сделан так называемый двойной свет:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805491184261849.jpg
Из интересных элементов в доме сохранились две внутренние арки:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805518192548803.jpg
Говорят, что здесь была внутренняя часовня:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805538131489205.jpg
Большой коридор, с покрытыми плесенью стенами:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/14818055561069275.jpg
Везде попадаются следы не закончившегося восстановления:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/148180560217652802.jpg
На самом деле я могу публиковать еще множество фотографий, показывающих всю плачевность ситуации, но они уже не будут отличаться каким-то разнообразием - все пустынно и печально.
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/15/8/1481805578182480677.jpg



Автор: Rubets
Источник
Сегодня, 08:54 by ЛетягаПросмотров: 230Комментарии: 0
+2

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.