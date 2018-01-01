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Заброшки


Заброшки

Заброшенная усадьба Молоди

Усадьба в селе Молоди. Построена в начале 18 века. Развалится в 21 веке. В 1699 году Петр I подарил вотчину Федору Головину, у которого было своё представление о загородной жизни знатного вельможи. Появились парк, беседки, каменные дома, гроты.

Заброшенная усадьба Молоди

Владельцами усадьбы успели побывать: Головины, Салтыковы, Сергей Домашев, Кротова, Бестужева, Бородин. В общем, не первичка) очень много переходов права. Последнее, что было в этой усадьбе - советская школа.

На двух последних фото интересная система отопления усадьбы. Всего таких каминов с трубоканалами мы насчитали четыре.

P.S. В очерке Б.Пастернака "Люди и положения" запечатлена угасающая красота имения Молоди. Он гостил с родителями там в 1913 году.

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди

Заброшенная усадьба Молоди



Автор: temploginforpika.
Источник.
Сегодня, 00:25 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 0
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Ключевые слова: Усадьба вельможи камин система отопления школа заброшка

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