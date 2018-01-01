Заброшенная усадьба Молоди

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:25 by

Усадьба в селе Молоди. Построена в начале 18 века. Развалится в 21 веке. В 1699 году Петр I подарил вотчину Федору Головину, у которого было своё представление о загородной жизни знатного вельможи. Появились парк, беседки, каменные дома, гроты.Владельцами усадьбы успели побывать: Головины, Салтыковы, Сергей Домашев, Кротова, Бестужева, Бородин. В общем, не первичка) очень много переходов права. Последнее, что было в этой усадьбе - советская школа.На двух последних фото интересная система отопления усадьбы. Всего таких каминов с трубоканалами мы насчитали четыре.P.S. В очерке Б.Пастернака "Люди и положения" запечатлена угасающая красота имения Молоди. Он гостил с родителями там в 1913 году.Автор: temploginforpika.

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