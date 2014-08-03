Усадьба Podollen

Qusto Просмотров: 41 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 14:42 by

Усадьба Podollen, 1907 года постройки, принадлежала семейству фон Frantzius.Представляет из себя 2-х этажное здание с чердаком и подвалом. Во время боевых действий Второй Мировой войны усадьба не пострадала. В послевоенные годы в усадьбе размещался пионерский лагерь, позже дом культуры. Оставлена примерно с 2005 года.На 2014 год здание пустует и разрушается, сохранились хозяйственные постройки, по периметру бывшего парка — фундамент ограды из крупных валунов.Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 года № 17 дом усадебный получил статус выявленного объекта культурного наследия. В ноябре 2016 года разобрана под кирпич.Автор - Padonak.

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