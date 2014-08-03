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Заброшки


Заброшки

Усадьба Podollen

Усадьба Podollen, 1907 года постройки, принадлежала семейству фон Frantzius.

Представляет из себя 2-х этажное здание с чердаком и подвалом. Во время боевых действий Второй Мировой войны усадьба не пострадала. В послевоенные годы в усадьбе размещался пионерский лагерь, позже дом культуры. Оставлена примерно с 2005 года.

На 2014 год здание пустует и разрушается, сохранились хозяйственные постройки, по периметру бывшего парка — фундамент ограды из крупных валунов.

Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 года № 17 дом усадебный получил статус выявленного объекта культурного наследия. В ноябре 2016 года разобрана под кирпич.

Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen
Усадьба Podollen

Автор - Padonak.
Источник.
Сегодня, 14:42 by QustoПросмотров: 41Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Усадьба кирпич заброшка

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:54
+1
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Публикаций: 564
Комментариев: 7 455
Руины и разруха. Жаль.
В смысле архитектуры здание выглядит относительно современно: Функциональная коробка и колонны на входе.

+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: 2902an
Сегодня, 15:06
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
В свое время здание выглядело по-царски по тогдашним меркам. Но естественно, что простояв век, усадьба пришла в негодность и теперь ассоциируется с мистической заброшкой. Может призраков там и нет, но дух того времени остаться должен. Газеты, предметы и т.д
От меня плюс.
Зарегистрирован: 17.04.2018
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:45
0
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Репутация: (185|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 382
Хорошее такое здание было, добротное! Без человеческого вмешательства время и природа беспощадна, увы. Спасибо за снимки,+++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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