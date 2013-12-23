Утерянная способность

географический кретинизм

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:10

Причина: Стилистика автора сохранена

alice_downtheriver Просмотров: 220 Комментарии: 3 +4 Вчера, 12:10 by

Расскажу историю об умении, которое у меня было в детстве и совершенно исчезло с возрастом.А именно — о способности ориентироваться в лесу, да вообще на природе.Когда мне было 4–6 лет, я жила в сибирской деревне. В деревне все знали всех, мы ходили в гости без спроса, коллективно лопали малину с кустов на тех огородах, где она уже поспела, и свободно бегали в лес, который начинался через пару домов от моего.В детстве лес был очень понятный, всегда казался светлым и открытым. Я легко забегала в него, чтобы сократить дорогу от дома до входа в наш огород. Или для того, чтобы залезть в свой же огород с торца — однажды папа купил бычка и держал его в стайке сразу у входа в огород. Бык кидался на изгородь, окружавшую дворик у стайки, если видел любого человека, кроме отца. Вот, чтобы не «нарываться», я и обегала наш огород через лес.Легко находила и другие дороги в лесу — просто знала, куда идти за подснежниками, например, или где можно посмотреть на ужей.А еще однажды, гуляя по деревне, я вспугнула чью-то свинью. Свинья может быть довольно злым животным, а еще ее зубы вполне могут перемолоть детские кости. В общем, свинья побежала за мной, даже ухватила за штанину, я как-то вырвалась и понеслась в лес. Стоило ступить за лесную «границу», как моя преследовательница остановилась, а я смогла отдышаться и спокойно дойти до нашего огорода.Также, когда мы с моими родителями ходили по грибы и ягоды, я всегда легко находила самые крупные и нечервивые белые и красноголовики, вкусную лесную землянику. Родители шутили, что это всё потому, что я к земле ближе. :)А я думаю, что дело в том, что меня любил местный Леший...Из деревни мы переехали в город, хоть и небольшой, но до леса там было добраться посложнее. Да и в городе меня маленькую никуда не отпускали одну.Я выросла, поступила в университет в другом городе и уехала за сотни километров от малой Родины.В университете были обязательные летние практики, благодаря которым я много покаталась по России.И в этих поездках обнаружила, что лес меня больше не принимает.Я потеряла способность ориентироваться в лесу полностью. Совершенно серьёзно могу говорить, что способна потеряться в трех соснах. Потому что именно это и произошло в одном из походов.Наша группа прибыла на остров в Белом море. Мы должны были пробыть там несколько дней, чтобы провести ряд исследований. Организовали лагерь, начали готовить кухню, переносную лабораторию, конечно, отхожее место. Тут прошу пардона за подробности, но пока туалет не был готов, мы посещали «кустики». В какой-то момент в это одинокое путешествие отправилась и я.Иду, примечаю: вот три сосенки, рядом два больших валуна, за эту композицию и решила зайти. Выхожу, смотрю: нету трех сосен. И двух камней нет. Есть набор сосенок и россыпь камней. И с одной стороны. И с другой. Так а куда тогда в лагерь возвращаться? Поплутала, побродила, думаю, ладно, главное — без паники. Я на острове, если буду старательно идти прямо, то выйду к воде, а по берегу уже доберусь до наших. Мне это удалось, к вечеру «доползла» до лагеря. Там уже поисковую операцию готовили. Ну посмеялись, что нашли потерю.Другой случай уже рассказывала тут, но, наверное, потерялась история. Если коротко: с друзьями поехали в лес к озеру. С одним из друзей с утра решили отойти от палатки, глянуть на озеро, что где вообще. И потерялись на целый день! Без воды, без компаса, без телефонов — мы же собирались несколько метров до озера и обратно. Бродили, устали, уже без сил передвигали ноги, как на нас вышла девушка. Просто как из деревьев навстречу нам ступила. Солнечная какая-то, с веснушками, в шляпе с широкими полями и походных брюках-футболке. Мы мигом к ней кинулись, и она вывела нас к нашим палаткам буквально за десять минут! Вот кроме шуток, говорит: «Ну пойдёмте за мной», оп-оп, и мы вышли! Друзья там в шоке — где мы, куда мы, где искать, как вообще так. Девушке дали апельсинов — у нас были с собой, она говорит: «Ой, своим отнесу» и как-то также в деревьях растворилась. К слову, лагерь мы свернули сразу, несмотря на дикую усталость, поплелись на выход из леса: выпустил.Есть еще истории, из-за которых я думаю, что в лес мне больше одной ходить не стоит. Да и с кем-то тоже не стоит: утяну в чащу за собой, даже не желая того.Что думаете?Мы здесь знаем, что дети видят, слышат, воспринимают больше, чем взрослые.Что с лешим и лесными обитателями нужно быть вежливыми, как если бы мы пришли в гости в чужой дом. А может, просто с возрастом развился, лесная некомпетентность? :)Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Детство лес леший остров географический кретинизм авторская история

Другие, подобные истории: