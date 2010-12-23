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Заброшки

Церковь и школа в Бороздино

В 70 км от Тулы в городском округе города Новомосковска находится село Бороздино, в котором когда-то находилась помещичья усадьба. Здесь сохранилась интересная своей круглой колокольней Успенская церковь 19-го века, построенная одним из владельцев данных мест помещиком Аникеевым.
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833788148480093.jpg
Первым владельцем этих мест был Михаил Измайлов, которому также принадлежала знаменитая подмосковная усадьба Быково.
Прогуляемся немного по развалинам храма. На вершине старый деревянный крест:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833810199780135.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833818163280097.jpg
Проход сквозь колокольню:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833838131644635.jpg
Лестница на второй ярус:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833852145478761.jpg
Все-таки круглая колокольня это очень красиво и необычно, особенно при взгляде снизу:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833865178866512.jpg
Трапезная давно осталась без крыши и здесь уже вовсю растет трава и небольшие кустарники:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833877122993986.jpg
Даже 40 лет назад любили писать на стенах:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833891194684269.jpg
Внутри оказалось очень много разнообразных икон, видимо, народ активно сюда приходит:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833907134276799.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833944141058931.jpg
Церковь и школа в Бороздино
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833951135492767.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833952182682397.jpg
Иконы в нишах:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833974145520305.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833977159224559.jpg
Внес сюда и свой вклад:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482833995149242102.jpg
Дыра в своде:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/148283401014851933.jpg
Взгляд наверх:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/148283402311145536.jpg
Недалеко от храма в зарослях также сохранились руины церковно-приходской школы:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/148283404116284605.jpg
От здания сохранились только стены:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/148283405713563122.jpg
Внутри все давно разрушилось и обвалилось:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482834075152793264.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/1482834077198961891.jpg
Однако тут на фасаде сохранилась одна примечательная вещица - надпись с датой постройки, к сожалению, до наших дней сохранилось только число, хотя и так известно, что постройка эта 1912-го года:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/27/7/148283410316572980.jpg
Кому интересно, координаты храма: 54.115017, 38.363188


Автор: Rubets
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Сегодня, 11:20 by ЛетягаПросмотров: 396Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Заброшка церковь храм колокольня трапезная церковно-приходская школа руины.

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:53
+2
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Комментариев: 1 346
+2 Очень красиво и очень прискорбно смотреть на такое.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:21
+1
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Комментариев: 670
Печально да. Плюс
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#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:13
+1
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Комментариев: 811
Спасибо! Интересно было прогуляться по старым развалинам такого чудесного храма! Плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#4 написал: Юлия86
Сегодня, 21:37
0
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Репутация: (77|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 164
Конечно же плюс.Как прискорбно что руки человеческие забросили такое людское творение!И удивляет,что иконы не растащили.
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