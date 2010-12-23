Церковь и школа в Бороздино

Церковь и школа в БороздиноВ 70 км от Тулы в городском округе города Новомосковска находится село Бороздино, в котором когда-то находилась помещичья усадьба. Здесь сохранилась интересная своей круглой колокольней Успенская церковь 19-го века, построенная одним из владельцев данных мест помещиком Аникеевым.
Первым владельцем этих мест был Михаил Измайлов, которому также принадлежала знаменитая подмосковная усадьба Быково.
Прогуляемся немного по развалинам храма. На вершине старый деревянный крест:
Проход сквозь колокольню:
Лестница на второй ярус:
Все-таки круглая колокольня это очень красиво и необычно, особенно при взгляде снизу:
Трапезная давно осталась без крыши и здесь уже вовсю растет трава и небольшие кустарники:
Даже 40 лет назад любили писать на стенах:
Внутри оказалось очень много разнообразных икон, видимо, народ активно сюда приходит:
Иконы в нишах:
Внес сюда и свой вклад:
Дыра в своде:
Взгляд наверх:
Недалеко от храма в зарослях также сохранились руины церковно-приходской школы:
От здания сохранились только стены:
Внутри все давно разрушилось и обвалилось:
Однако тут на фасаде сохранилась одна примечательная вещица - надпись с датой постройки, к сожалению, до наших дней сохранилось только число, хотя и так известно, что постройка эта 1912-го года:
Кому интересно, координаты храма: 54.115017, 38.363188
Автор: Rubets
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Сегодня, 11:20 by ЛетягаПросмотров: 396Комментарии: 4
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