Церковь и школа в Бороздино

Летяга Просмотров: 396 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 11:20 by

В 70 км от Тулы в городском округе города Новомосковска находится село Бороздино, в котором когда-то находилась помещичья усадьба. Здесь сохранилась интересная своей круглой колокольней Успенская церковь 19-го века, построенная одним из владельцев данных мест помещиком Аникеевым.Первым владельцем этих мест был Михаил Измайлов, которому также принадлежала знаменитая подмосковная усадьба Быково.Прогуляемся немного по развалинам храма. На вершине старый деревянный крест:Проход сквозь колокольню:Лестница на второй ярус:Все-таки круглая колокольня это очень красиво и необычно, особенно при взгляде снизу:Трапезная давно осталась без крыши и здесь уже вовсю растет трава и небольшие кустарники:Даже 40 лет назад любили писать на стенах:Внутри оказалось очень много разнообразных икон, видимо, народ активно сюда приходит:Иконы в нишах:Внес сюда и свой вклад:Дыра в своде:Взгляд наверх:Недалеко от храма в зарослях также сохранились руины церковно-приходской школы:От здания сохранились только стены:Внутри все давно разрушилось и обвалилось:Однако тут на фасаде сохранилась одна примечательная вещица - надпись с датой постройки, к сожалению, до наших дней сохранилось только число, хотя и так известно, что постройка эта 1912-го года:Кому интересно, координаты храма: 54.115017, 38.363188Автор: Rubets

Ключевые слова: Заброшка церковь храм колокольня трапезная церковно-приходская школа руины.

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