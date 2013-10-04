Наш Домовой на страже порядка

Новость отредактировал Летяга - 18-08-2025, 08:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Синеножка Просмотров: 361 Комментарии: 5 +10 18-08-2025, 08:13 by

Всем доброго дня.Давно уже являюсь безмолвным читателем данного сайта. Безмолвным, потому что лень было регистрироваться.Правда, бываю я здесь набегами. То каждую свободную минутку взахлёб читаю мистические истории из жизни, то месяцами не появляюсь здесь.Наконец заставила себя пройти регистрацию, чтобы поделиться своей историей про домового, коих здесь, конечно, и без моей много.Делюсь не оценки ради, а просто, как говорится, чтобы было.Прошу прощения за долгое вступление.История одна, но разобью на небольшие эпизоды. Сразу оговорюсь, ничего страшного здесь нет, просто о Хозяине дома, который иногда даёт о себе знать.Не буду пересказывать незначительные моменты, по типу топота ножек, странных звуков, пропажи/появления вещей и серой кошки, которую иногда мельком видно. Это случалось у всех и со всеми.Итак, перехожу к сути истории, эпизоды которой происходят с 2004 года и по сей день.Эпизод IБыла зима. Родители делали дома ремонт (дом частный), помогал им мамин двоюродный брат. Сестра тогда училась в школе, я не жила дома, так как училась в колледже, жила в общежитии. Посему мы с сестрой участия в ремонте не принимали.Мама в то время работала на ферме, где нужно было ночью топить печку. Ферма находится практически у нас на задАх, поэтому она, натопив печку, около часа ночи пошла домой.Когда во дворе мама проходила проходила мимо кухонного окна (оно большое, без занавески), горел свет, соответственно, было отлично видно, что происходит на кухне. Она подошла к окну, чтобы взглянуть, что делают папа и её брат (уж не знаю, что её дёрнуло смотреть в окно).Брат стоял на табуретке, приклеивая потолочную плитку, папа стоял рядом и держал наготове вторую плитку. Рядом с ними, смотря вверх, за работой маминого брата стояла моя сестра Катя и ела большое красное яблоко. Мама ещё удивилась, откуда она взяла яблоко, у нас их в данный момент точно не было.Когда мама зашла в дом, в кухне были только папа и брат. Она спросила: «А где Катя?». На что ей ответили, что она спит, ведь завтра в школу. Мама не поверила им, пошла к сестре в спальню и увидела, что та действительно спит.Мама снова и снова спрашивала у папы с братом, зачем они её разыгрывают, но они стояли на своём.Наутро мама спросила у сестры, была ли она ночью на кухне и ела ли яблоко, на что получила отрицательный ответ.Видимо, Домовой контролировал ремонтные работы на вверенном ему объекте.Эпизод IIВторой такой яркий эпизод произошёл много лет спустя (после 2012 года, точнее не скажу). Я уже вышла замуж, у нас появились дети. Живём мы также в этом доме, родителям купили другой, и они переехали.Был довольно поздний вечер. Дети давно спали, муж сидел в зале, пил чай и смотрел телевизор. Я сидела в спальне на кровати и подпиливала ногти.Расскажу немного о расположении некоторых комнат.Сидя в ногах кровати в спальне (где я и сидела), открывается вид на коридор, из которого видно две двери. Одна ведёт в кухню, другая в зал (двери расположены с одной стороны, между ними простенок, где висело зеркало). Обе двери хорошо просматривались с того места, где я сидела. Свет горел только в зале и у меня в спальне.В какой-то момент поднимаю голову и вижу, как муж в оранжевой майке и в оранжевых же шортах прошёл из зала в кухню. Ну, прошёл и прошёл. Сижу, пилю дальше ногти, параллельно понимая, что что-то не так. До меня доходит, что, пройдя на кухню, муж не включил там свет. Да и вообще там тихо.Захожу в зал, муж сидит в кресле в оранжевых шортах, но БЕЗ майки, пьёт чай. Спрашиваю: «Ты сейчас в кухню ходил?», отвечает: «Нет. Как налил чай, так и сижу здесь».Тогда до меня и дошло, что это Домовой наш, принимая облик тех, кто живёт в доме, пытается, так сказать, слиться с обстановкой. Ну, или специально показывается нам в нашем же облике, чтобы не напугать.Эпизод IIIНаши дни, 2025 год.Часто, когда муж работает по ночам, я, соответственно, сплю одна. Кошки у нас, конечно, есть, иногда спят со мной. Но не всегда они дома, ну или дома, но спят с детьми или в зале.Ложусь спать, чувствую, кошка запрыгнула на кровать, прошла немного по ногам и легла в районе коленей. Я хотела перевернуться и аккуратно отодвинула ногу, чтобы не потревожить животину, глядь, а в ногах и нет никого. И с кровати никто не спрыгивал (когда кошки спрыгивают, хорошо слышно).В общем, часто, когда ночую одна, Домовой спит в ногах, что меня ничуть не тревожит.Этой весной получилось так, что разругалась с мужем в пух и прах. Да, целиком и полностью зачинщиком скандала (практически на пустом месте) была я. Мой муж — Святой Человек, что терпит мои хоть и редкие, но такие вот скандальные выходки.Короче, разругались (я разругалась, он спокойный и предпочитает отмалчиваться), я объявила ему бойкот, перестала с ним разговаривать и вообще делала вид, что его нет.Наступил вечер, он ушёл на работу в ночь, вскоре я легла спать.Уютно тарахтел вентилятор, я благополучно уснула.Проснулась я от того, что муж во сне завошкался и перевернулся, чтобы меня обнять, как он это делает всегда. Обнял, я устроилась поудобнее и начала засыпать, как вспомнила, муж сегодня в ночь. Поворачиваюсь, смотрю, а его половина кровати пустая.Ладно, перевернулась на спину, вытянулась. Лежу, слышу, как жужжит вентилятор. Чувствую, кошка запрыгнула в ноги и идёт по мне. Но идёт как-то странно. Вдруг на меня навалилась тяжесть и что-то начало меня душить. Повторюсь, я не сплю. Лежу, тяжело, задыхаюсь, но не могу пошевелиться. Думаю, надо матом ругнуться. А губы не шевелятся. Наконец кое-как смогла прошептать «Иди нах...», и меня сразу отпустило. Я перевернулась на бок, полежала ещё немного, переваривая произошедшее, и благополучно уснула.Разозлился, видимо, Хозяюшко, что с мужем разругалась, решил проучить. До этого ни разу не позволял себе такого.Сразу скажу, что это был не сонный паралич. У меня он бывал лет до 20 и всегда по одному сценарию: тело гудело, в голове был невыносимый непрерывный писк с вибрацией, сердце пробивало грудную клетку и было ощущение ужаса и безысходности. В этот же раз всё было не так, тем более я и не спала. С мужем я помирилась, с тех пор ничего такого не происходило.Вот так и живём мы с нашим Домовым. Кстати, зовут его Василий Кузьмич. Не знаю, с чего я это взяла, оно само пришло мне в голову.Получилось, конечно, длинное повествование, сократила как смогла. Кто осилит, тот осилит. Кому неинтересно, я не в обиде.

Ключевые слова: Домовой ремонт сестра муж майка ссора кошка авторская история

Другие, подобные истории: