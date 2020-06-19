Бюро ваших тел

Алексей нервно ерзал на диване в комнате ожидания новых родителей — точнее говоря, очередных новых родителей. До этого момента судьба дважды оставляла его сиротой. Как говорится, бог любит троицу. Когда-то Алексей изо всех сил старался угодить взрослым, проявлял максимум усилий, пытаясь заслужить одобрение и внимание. Но тяжелое детство, проведенное рядом с матерью-наркоманкой и бесконечной чередой чужих мужчин, называемых «папами», наложило глубокий след на характер мальчика. Детдомовская жизнь тоже оставила заметные следы: постоянное чувство голода заставляло Алексея воровать пищу прямо из холодильника, поедая её тайком под теплым одеялом, незаметно скрываясь от окружающих глаз. Эта привычка сопровождалась кражей еды даже в гостях у знакомых семей, ведь Алексей ещё не научился различать добро и зло — ни один взрослый не объяснил ему элементарных правил поведения. Вечно обдолбанная мать, похоже, давно забыла о существовании маленького сынишки, пятилетнему Лешке приходилось добывать хоть какую-то еду самостоятельно, как-то выживать. В то время как его сверстники посещали детский сад, кружки и были окружены заботой и любовью, мальчик был сам по себе, никому не нужен. Однако однажды Алексею не повезло: украденная в магазине булочка привлекла внимание охраны, и испуганный ребёнок оказался заперт в тёмной кладовке магазина, ожидая приезда полицейских. Его взгляд остановился на массивной фигуре охранника, навевавшей ассоциации с гигантскими сказочными героями. Сердце билось тревожно, будто маленький кролик, спасающийся бегством от хищника. Казалось, минуты превратились в часы, пока, наконец, дверь комнаты распахнулась, пропуская внутрь капитана полиции Сергея Ивановича. Полицейский приветливо улыбнулся ребёнку и мягко произнёс:— Привет, юный гражданин. Познакомимся? Я Сергей Иванович, капитан полиции.Алексей робко подал свою тонкую детскую ручку, едва заметно пожав ладонь мужчины. Капитан продолжил серьёзным голосом:— Итак, договоримся так. Сейчас я отвезу тебя обратно к матери, и мы поговорим о твоём поведении. Чтобы такие неприятные случаи больше не повторялись, договорились?Глаза мальчика наполнились слезами, но спорить не стал, поплелся с полицейским домой. Хотя домой он совершенно не хотел, мать он очень боялся. А еще больше боялся нового «папу». Мужчина был очень жесток к мальчику. За малейшую провинность, да что там провинность, попадало и просто так, мальчика били, закрывали на всю ночь в сырой ванной комнате, там было грязно, холодно, темно и страшно, и всегда плохо пахло. Лёша показал полицейскому, где живет. Поднявшись на лифте на седьмой этаж, Сергей постучал в указанную дверь. Открыла мать, сегодня она была в более-менее нормальном состоянии, что бывало крайне редко.– Капитан полиции Кузьмин, – представился Сергей и показал матери удостоверение. Лёша испуганно выглядывал из-за спины мужчины.– Ваш ребенок?– Наш, – ответила мать, стараясь выглядеть как можно более дружелюбной.– Позвольте пройти? – спросил Сергей.– Да, конечно, проходите, – произнесла мать и отступила в сторону, пропуская сына и его провожатого.Полицейский вошел в квартиру. Собрался снять обувь, но, окинув взглядом помещение, понял, что это бессмысленно: везде грязь и антисанитария. На диване сидел «папа», коротко поздоровался. Сергей сел на стул, мать присела напротив. Лёша остался стоять рядом с полицейским, к матери не подошел — поведение, несвойственное совсем маленькому ребенку.С высоты большого опыта Сергей сразу понял, что здесь к чему. Мать пыталась спрятать обколотые руки. Сожитель ее, судя по всему, тоже давно в употреблении. Оставлять мальчишку здесь нельзя.Коротко проведя воспитательную беседу с заискивающей перед полицейским матерью и ее супругом, Сергей попрощался, вышел на улицу и закурил. Достал телефон, набрал номер.– Алло, Тань, привет, это Сергей, – выпуская дым, проговорил мужчина в трубку.– Запишите адрес, надо туда ПДН направить. Улица Строителей, дом 12, квартира 107. Этаж седьмой, квартира справа. Семья наркоманов, ребенок пяти лет, беспризорничает.Сергей положил трубку, затушил бычок об урну и отправился дальше: на сегодня у него оставалось много важных дел.Единственный человек, который мог защитить маленького Лёшу, ушёл. Мальчик прекрасно понимал, что его ждёт впереди. «Папа» резко поднялся с дивана, схватил малыша за воротник куртки, грубо бросил на диван. Лёша инстинктивно свернулся клубочком, надеясь защититься от предстоящего избиения.– Кусок говна! – истошно выкрикивал разъярённый мужчина, беспорядочно осыпая мальчика сильными ударами кулаков. – Ты что, гнида малолетняя, мента решил домой привести?! Выблядок, от тебя одни проблемы!!!Ослеплённый гневом, мужик размахивался руками всё сильнее, и каждый удар становился ощутимее предыдущего. Через какое-то время мальчик почувствовал, что боль притупилась, сознание стало медленно покидать его тело, а голос озлобленного взрослого звучал отдаленно, словно исходил вовсе не отсюда. Вскоре раздались голоса посторонних людей: визги матери, ругательства «папы», команды неизвестных мужчин. Чьи-то сильные руки бережно взяли мальчика на руки, понесли прочь из дома, а затем повезли куда-то далеко. В конце концов, Лёша окончательно потерял сознание.Мальчик открыл глаза в незнакомой больничной палате. Всё тело мучительно болело, а из носа тянулись тонкие провода. Испугавшись, Лёша попытался вырвать их, но чья-то твёрдая рука нежно удержала его за кисть. Это оказалась медицинская сестра Наталья, работающая в клинике уже около 15 лет. Она спокойно объяснила малышу правила обращения с трубочками и успокоила его строгим, но участливым голосом:— Ну вот, очнулся наконец, мой хороший...Наталья тяжело вздохнула, вспомнив состояние мальчика, когда тот поступил в больницу. Такое страшное обращение с ребёнком ей пришлось увидеть впервые. Вся кожа малыша была покрыта кровоподтёками и гематомами, но самое важное — он жив и пришёл в сознание.Через мгновение в палату вошёл пожилой доктор невысокого роста с небольшими круглыми очками на кончике носа. Врач аккуратно обследовал пациента, записал необходимые показатели здоровья и тихо покинул палату, поручив Наталье продолжить лечение.Медсестра подключила капельницу и убедительно порекомендовала отдохнуть, пояснив, что организму необходим покой и восстановление. Обещала заглянуть снова чуть позже.В больнице проходили дни, затем недели. Наталья старалась уделять мальчику как можно больше внимания, читала сказки, когда были её смены ночного дежурства, кормила с ложки, пока мальчик окончательно не окреп, приносила старенькие машинки и игрушки, которые оставил у неё внук. Лёше здесь нравилось. Здесь была еда, тепло и чисто. А главное — с ним обращались как с человеком, как с маленьким ребёнком, как и должно было быть вообще-то. Про маму он всё же вспоминал. Часто фантазировал, как его мама станет хорошей, как Наталья, будет варить ему утром кашу и целовать на ночь, читать сказки. Как они будут вместе гулять, есть мороженое и смотреть мультики. Но Лёша как будто понимал, что это больше похоже на сказку, такого не будет, доброй маму он никогда не видел.Когда Лёша совсем поправился, приехала незнакомая женщина, поговорила с врачом, и Наталье велели собрать мальчика — уезжает в детский дом. Лёша не хотел уезжать, он думал, что теперь здесь его дом, тут было хорошо и безопасно. Мальчик обнял медсестру за ноги и заплакал. Она была единственным человеком, к которому он впервые за свою короткую жизнь по-настоящему привязался. Наталья погладила ребёнка по светлым волосам:— Ну полно, Алёша. Надо ехать, люди в больницах всю жизнь не живут. Там тебе тоже будет хорошо. И ты веди себя хорошо, слушайся.Наталья старалась говорить спокойно, но голос её дрожал, а глаза наливались слезами. Мальчика было жалко, она к нему привязалась.В детском доме, конечно, не сказать, что было плохо. По крайней мере, обстановка была стабильной. Большинство воспитателей относились неплохо, но иногда попадались сварливые тётки — либо они успели устать от детей за долгие годы службы, либо изначально никогда не испытывали тёплых чувств к детям. Лёша взрослел, успев дважды покинуть стены детского дома в новые семьи и дважды возвратиться назад. Завёл лучшего друга Диму и обзавёлся жёстким, раздражённым характером — мягким и уступчивым здесь быть никак нельзя, действует суровый закон волчьей стаи.Ну, вернёмся к тому, с чего начался рассказ...И вот, наконец, в комнату зашёл директор Пётр Иваныч — лысый, пузатый дядька в строгом костюме, и семейная пара, видимо, потенциальные родители. Красивая высокая женщина с тёмными волосами и короткой стрижкой и мужчина чуть ниже её, крепкого спортивного телосложения. Лёша встал, протянул руку директору, затем мужчине. Поздоровался.— Ну вы тут общайтесь, — подал голос директор. — Я пойду. У вас тридцать минут.С этими словами Пётр Иванович вышел и закрыл за собой дверь.Женщина села напротив Алексея.— Привет, я Ольга. А это мой муж Виктор, — мужчина и женщина расплылись в улыбках.Леша скептически осмотрел их и произнёс:— Так давайте без прелюдий. Зачем я вам сдался? Мне 15, обычно в семью выбирают кого-нибудь помладше. Я бы выбрал перекантоваться здесь последние три года, а вы можете выбрать себе кого-то из малышей, по рукам?— Хм, дерзкий, — цокнула с улыбкой Ольга.— Раз уж без прелюдий, так без прелюдий. Права выбора у тебя нет, знакомство — это просто формальность, бумаги на тебя уже подписаны. Послезавтра мы забираем тебя, хочешь ты того или нет. Ты, кажется, находишься в детском доме, а не в пансионате пожизненного содержания, здесь только рады быстрее пристроить вас в «добрые руки», — продолжила женщина.Лёша опешил от такого ответа. Прямо и честно, подумал он. Даже понравилось. Но вопросов прибавилось: зачем он им?— Вы что, торгуете людьми и хотите меня продать на органы? — предположил парень.Виктор рассмеялся:— Какие там органы, ничего криминального, обещаю. Тебе у нас понравится, гарантируем безбедную жизнь, поставим тебя на ноги. Восприми это как акт благотворительности.Виктор медленно поднялся:— Ну, в общем-то полчаса разглагольствовать тут не о чём, собирайся, послезавтра ты уезжаешь.С этими словами Виктор направился к выходу, Ольга пошла следом. Лёша, в полном недоумении от произошедшего, остался сидеть в одиночестве. Спустя несколько минут вернулся директор, и они вдвоём отправились в общий зал. Алексей попробовал расспросить Петра Иваныча о странной паре, но тот сослался на неотложные дела и поспешил уйти.Парень вернулся в свою комнату, где его ожидал лучший друг Дима.— Ну что, Лёх, я надеюсь, ты их послал куда подальше? — с надеждой спросил приятель.Лёша опустился на край кровати:— Нет, похоже, без вариантов, придётся ехать.Дима изумлённо вытаращил глаза:— В каком смысле ехать? Когда?!— Послезавтра, — буркнул Лёша.— Вот это поворот… — задумчиво протянул Дима. — Никогда не думал, что в таком возрасте вообще желающих усыновить бывает. Малышей же полно…— Я тоже так считаю, а они упёрлись — тебя и точка, — подтвердил Лёша.— Жопа, — констатировал Дима.Друзья ещё посидели молча некоторое время.— Ладно, не ссы. Может, у них реально хорошо будет? В конце концов, мы не прощаемся. Контакты есть, будем общаться. А там и восемнадцать не за горами, — оптимистично рассуждал Дима. То ли себя успокаивал, то ли друга.— Да, всё нормально будет, и не такое переживали, — добавил Лёша, легонько толкнув друга кулаком в плечо. Тот неожиданно потерял равновесие и упал с кровати.Общий смех разрядил обстановку.Следующий день прошёл в сборах немногочисленных вещей. Алексей также положил в рюкзак из своего шкафчика дорогую сердцу вещицу — старую игрушечную машинку, подаренную когда-то доброй медсестрой. Попрощался со всеми, с Димой условился непременно поддерживать связь.Настал назначенный день. Родители приехали за Алексеем. Поблагодарив директора и взяв у него папку с документами, компания покинула территорию детского дома. Лёша заметил возле выхода шикарную машину — новенькую BMW, принадлежавшую новым родителям.— Хорошо живёте, — присвистнул он, восхищённо рассматривая автомобиль.— Ты ещё не видел, где будешь жить, — весело заметила Ольга.— Звучит как угроза, — хмуро пробормотал парень.Усмехнувшись, Виктор легонько подтолкнул юношу к машине. Лёша устроился на заднем сиденье. Виктор и Ольга вели оживлённую беседу, но Алексей почти не вслушивался в разговор. Дорога заняла немало времени, и вскоре парня сморил сон.Проснувшись от лёгкого похлопывания Виктора по плечу, Лёша протёр глаза, нащупал рюкзак и выбрался наружу. Яркое весеннее солнце больно резануло по глазам, и мальчик заморгал, осматриваясь вокруг. Кругом простирались леса, дорожка вела к одному единственному зданию — большому девятиэтажному строению, похожему на административный корпус.— Ну вот мы и приехали, — подвела итог Ольга.— Здесь твой дом на следующие три года, конечно, если не станешь нарушать правила, — уточнил Виктор.— И какие же правила? — заинтересовался Лёша, продолжая рассматривать необычное строение.— Расскажем позднее, а пока нужно разместиться и поесть, — ответила Ольга.При слове «поесть» желудок Алексея жалобно заурчал.— Согласен, — кивнул Лёша и вместе с приёмными родителями направился к входу в здание.Для входа в здание Виктор приложил палец к монитору на входной двери. Экран моментально отсканировал отпечаток пальца, издав короткий сигнал, означающий успешное открытие замка.Войдя в просторный холл, Лёша увидел аккуратно расставленные вдоль стен мягкие диванчики, компактные журнальные столики, многочисленные пышные растения в крупных горшках и удобные кофейные аппараты и аппараты со снэками. Некоторые диваны были заняты подростками: кто-то увлечённо болтал с друзьями, другие сосредоточенно смотрели в телефоны, погрузившись в виртуальные миры. Никто из присутствующих не обратил особого внимания на вновь прибывшего гостя.Немного дальше располагался своеобразный ресепшен, за которым сидела симпатичная рыжеволосая девушка, на вскидку чуть старше Лёши. Девушка что-то старательно печатала на клавиатуре компьютера. Ольга подошла к девушке, обменявшись несколькими фразами и улыбками, получила пластиковую карту, после чего вернулась к сопровождающим и отправилась вместе с ними к лифту. Им предстояло подняться на седьмой этаж.Открывшиеся двери напомнили Лёше события из детства, когда он был маленьким и едва доставал до кнопки семёрки в лифте, поднимаясь домой. Теперь он легко дотягивался до нужной кнопки, однако домой ему возвращаться не придётся.Поднявшись на нужный этаж, они оказались в длинном коридоре, по обе стороны которого находились закрытые двери. Ольга остановилась у двери № 512 и приложила белую карточку к считывающему устройству. Замок щелкнул, и группа вошла в комнату.— Ну вот твоя комната, здесь ты и будешь жить. Располагайся. Туалет и ванна у каждого своя отдельная, — сообщила Ольга.— Как освоишься, спускайся на первый этаж, на ресепшен. Там Маша расскажет, как пройти в столовую. А ровно в четыре часа я зайду за тобой, нам нужно будет пообщаться, — добавил Виктор, и оба родителя покинули комнату.Алексей спустился на первый этаж, подошел к ресепшену. Рыжеволосая девушка отвлеклась от экрана монитора и одарила юношу обворожительной улыбкой.— Привет, я Маша. А ты, я так понимаю, новенький? — представилась Маша.— Да, типа того. Алексей, — ответил Лёша.— Так где у вас тут столовая? — поинтересовался он, чувствуя, как желудок начал поедать сам себя.— Смотри, пойдешь сейчас в сторону лифта, дальше направо идешь прямо по коридору до конца, и дверь в столовую налево, — с охотой объяснила девушка.Парень коротко поблагодарил Машу и направился по намеченному маршруту. Столовая была большой, по всему периметру располагалась раздача с различными блюдами, несколько видов супов, мясных блюд, салаты, гарниры, десерты, напитки. Никаких работников видно не было, видимо, здесь полностью самообслуживание.Лёша взял поднос, набрал еды, сел за ближайший стол. В столовой он был один. Увлёкшись вкусным горячим обедом, он не заметил, как к нему подсела девчушка с розовыми волосами и кольцом в носу. Бренча различными браслетами, цепочками, она со своим подносом устроилась напротив Лёши. С таким звуковым сопровождением её, кажется, было слышно из соседнего города.— Привет, новенький! Давай знакомиться? Лика, — она протянула руку с ногтями, украшенными разноцветным лаком.— Ты больше похожа на ёлку, чем Лику, Лёха, — ухмыльнулся он и протянул руку в ответ.Лика обиженно надула губки.— Вообще-то сейчас модно самовыражаться. Ой, чуть не забыла отключиться от заданий, а то сейчас придется бежать, — с этими словами девушка достала из сумки что-то похожее на пейджер и нажала на одну из трех кнопок.— Что это? — поинтересовался Лёша.— Это коммуникатор. У тебя тоже такой будет. А еще... — девушка показала на шею, — чип. Ну, это всё тебе Виктор подробно расскажет.— Ты сейчас стебёшься? — засмеялся Лёша, но внутренне напрягся.— Какой стеб, всё серьёзно, — невозмутимо ответила Лика.Девушка быстро доела, поднялась из-за стола, расправила короткую юбку, едва прикрывавшую ягодицы, и попрощалась:— Ну давай, новенький, удачи тебе. Я побежала, сегодня в кино показывают какой-то ужастик. Увидимся!С этими словами Лика стремительно выскользнула из столовой.Аппетит внезапно исчез. «Какой ещё чип?» — мелькнуло в голове у Лёши. «Какие задания? Что вообще здесь творится?»Решив вернуться в комнату, Алексей взглянул на настенные часы в столовой — стрелки показывали 15:46. Осталось надеяться, что скоро ему всё объяснят.Лёша поднялся в комнату, лёг на кровать. День был очень насыщен событиями, и парня это утомило. Уснуть он не успел, в комнату постучали. Алексей открыл дверь, на пороге стоял Виктор.— Сейчас пройдём в мой кабинет, я посвящу тебя в курс дела и отвечу на все интересующие вопросы, — с этими словами Виктор направился к лифту, Лёша пошёл за ним.Лифт поднял пассажиров на 9 этаж. Этот этаж отличался от того, на котором жил Алексей. На этаже располагалось всего 3 комнаты, а напротив комнат большая аудитория с застеклённой стеной и дверью.Виктор открыл одну из дверей и отступил, предлагая Лёше зайти, затем зашёл сам, закрыл дверь и сел в кресло за рабочий стол. Лёша устроился в кресле напротив.— Итак, Алексей. Как ты уже, наверно, понял, мы с Ольгой не твои приёмные родители, ну, точнее, формально да, но фактически мы твои наставники и руководители. Ольга не моя жена, мы коллеги. Обрисую тебе, чем предстоит заниматься. Мы проводники.— Как в поездах, что ли? — уточнил Лёша.— Ха-ха, нет, нет, — рассмеялся Виктор. — Мы проводники душ. Посредники между живыми и мёртвыми, если проще. Наша работа — объяснить душе, что её физического тела больше нет, оно мертво, и провести в распределительный пункт. Есть два корпуса: детский и взрослый. Задача сотрудников детского корпуса — сопроводить души детей, успокоить и объяснить, что произошло. Новоиспечённые души не все сразу понимают, что они мертвы, и испытывают страх и панику и не могут найти правильный путь, а то и вовсе отказываются уходить от живых родственников, а этого допустить нельзя, душа должна пройти цикл перерождения. Взрослый корпус делает всё то же самое, но со взрослыми душами. Раньше всем занимались только взрослые совершеннолетние люди, но, как показала практика, общий язык с детскими душами быстро находят именно дети. Так как ни один родитель, находящийся в своём уме, не отдаст своего ребенка в корпус ни за какие деньги, мы покупаем детей в детских домах. За большие деньги, как правило, руководство детских домов соглашается забыть о вашем существовании.— Купить, продать... Прям как жвачку пожевали и выплюнули, — с горечью усмехнулся парень.— Ну справедливости ради, мы постарались обеспечить детям, работающим на нас, достойное существование. Всё необходимое в корпусе есть. Если вдруг что-то нужно, можно оставить заявку Маше, она передаст нам, мы доставим то, что нужно. Одним из правил является запрет на выход за территорию корпуса вне рабочего времени. По достижении возраста 18 лет вам предоставляется квартира, место в выбранном учебном заведении и 5 000 000 рублей, подъёмная сумма на первое время. Или же ты можешь остаться и перейти работать во взрослый корпус, за хорошее жалованье, разумеется.— Ну и хочу добавить, что выбора остаться здесь или нет у тебя сейчас нет. Просто прими это. Сегодня отдыхаешь, завтра у тебя будет обучение с куратором и выдадут тебе необходимое оборудование.— Коммуникатор и чип? — уточнил Лёша.— Да, именно, — с удивлением ответил Виктор.— Я смотрю, ты тут времени даром не терял, уже обзавёлся знакомыми? Это и к лучшему.Виктор отпустил Лёшу отдыхать, завтра в 12:00 начнется обучение с куратором. Парень вернулся в свою комнату и позвонил Диме. Друг ответил сразу же, словно только и делал всё это время, что ждал звонка.— Здорово! Ну как там, рассказывай? Норм хата? — нетерпеливо поинтересовался друг.— Да всё нормально в целом, пока ещё непонятно, чего от них ожидать, но вроде норм, дом как дом.Лёша решил не рассказывать всех подробностей пребывания, подумав, что, во-первых, всё, что он сам здесь узнал, выглядело странно и сюрреалистично, да и не знал наверняка, можно ли вообще об этом рассказывать.— Без тебя тут скучно. — грустно произнёс Дима. — Ну ты не пропадай, Лёх. Я на ужин, давай, на связи. Попрощавшись, друг отключился. Лёша посмотрел на часы, было уже 19:00, в это время в детском доме № 144 ужин. А здесь интересно, во сколько? Судя по тому, что столовая всегда открыта, наверное, расписания нет.Алексей спустился в столовую — она вновь оказалась открытой, хотя теперь здесь стало гораздо оживлённей: половина столов была занята. Лёша поймал себя на мысли, что невольно ищет глазами Лику. Быстро отмахнувшись от назойливой мысли о девушке, парень чуть смутился и решил, что причина всего лишь в том, что она стала единственной знакомой среди обитателей Корпуса (не считая сотрудницы Маши с ресепшена и Виктора с Ольгой). После ужина Лёша решил испытать новенькие гаджеты, аккуратно разложенные на письменном столе: смартфон и ноутбук последних моделей. Было уже довольно поздно, поэтому, приняв горячий душ, Алексей отправился спать. Голова казалась тяжёлой от множества впечатлений, однако сон пришёл почти мгновенно.На следующий день после привычной утренней рутины ровно в полдень Алексей уже сидел в просторной застеклённой аудитории на девятом этаже и терпеливо дожидался прихода куратора. Казалось, сменив тревогу и настороженность, в нём проснулся живой интерес: хотелось разобраться, как именно организована работа, каким образом строится весь процесс службы, и почему обязательным условием считается установка специального чипа.Размышления прервались резким звуком открывающейся двери и знакомым бренчанием браслета. В аудиторию стремительно вошла Лика и бодрым шагом прошла прямо к столу напротив Алексея.– О, привет! Значит, у тебя сегодня тоже какое-нибудь занятие запланировано? – заинтересованно уточнил молодой человек, искренне радуясь встрече с активной и жизнерадостной девушкой.– Привет-привет! – весело рассмеявшись, поправила она. – Нет, не совсем... Я твой куратор!Её голос звучал уверенно и гордо.– Ну надо же, – иронично усмехнулся Леша. – И представлял себе в роли моего наставника кого-то постарше...– Что, думаешь, тебе взрослые будут давать уроки? – задорно улыбнулась девушка. – Да брось, у старших специалистов хватает хлопот поважнее. Но в нашем Корпусе есть ребята, прошедшие отличную подготовку и отлично проявившие себя на службе. Вот мы и занимаемся обучением новичков. Так что возраст здесь ни при чём.Улыбка её смягчала строгий тон.– У нас с тобой сегодня будет немного вводной теории, расскажу, как вообще устроен корпус, где тут что находится, затем о самой работе. Завтра практика. Первые несколько вызовов я буду рядом, чтобы помочь, подсказать и удостовериться, что ты готов работать один, – деловито пояснила Лика, глядя на парня серьёзными, большими и не менее красивыми зелёными глазами. «Похоже, поплыл», – отметил про себя Лёша.– Итак, – начала Лика, открывая ноутбук и выводя изображение на проектор, – корпус состоит из девяти этажей. На первом этаже находятся холл с зоной отдыха, столовая, ресепшн и хозяйственные помещения. Второй этаж отведён под медицинские кабинеты. С третьего по седьмой этажи расположены жилые комнаты. На восьмом этаже находятся кинотеатр, тренажёрный зал, комната с настольными играми и прочими развлечениями, библиотека. Девятый этаж занимают кабинет и жилые комнаты руководства, а также учебная аудитория. На территории корпуса расположен небольшой парк с очаровательным прудиком и уточками. В Корпусе есть всё необходимое для комфортного пребывания, но, конечно, существуют определённые правила: разрешено свободно общаться с внешним миром, однако Корпус представляет собой секретный объект, поэтому рассказывать о нём категорически запрещается. Самостоятельно покидать территорию Корпуса вне служебных вызовов строго запрещено. Хорошее выполнение обязанностей поощряется возможностью посещать город, правда, исключительно в сопровождении сотрудников. Нельзя нарушать спокойную обстановку внутри коллектива, организовывать беспорядки или протесты. Нарушение этого пункта наказывается предупреждением и временной изоляцией, а при повторении проступков предусматривается максимальная мера наказания. Юноша перебил Лику вопросом:– Что значит максимальная мера наказания?Девушка спокойно ответила:– Смерть.Это прозвучало подобно электрическому разряду.– А за что ещё применяют такую меру наказания? – еле слышно прошептал Лёша.– Позже узнаешь, не спеши, – уклончиво отозвалась Лика и невозмутимо продолжала: – Придерживаясь простых и понятных правил, ты останешься на хорошем счету у начальства. Руководство относится к нам весьма снисходительно, ведь мы ещё дети.– Далее перейдём к правилам поведения на службе и прочим организационным моментам, – продолжала Лика. – Рабочие смены начинаются либо в восемь утра, либо в четыре часа дня, либо в полночь. График работы двухдневный («два через два»). Планирование рабочих графиков осуществляется руководством заранее на неделю вперёд, расписание рассылается участникам чата (позже я добавлю тебя туда). Если вдруг заболел, сообщаешь об этом туда же, и тебе подберут замену.– Хм, ну всё как у людей, – усмехнулся Лёша.– Как это – «как у людей?» – недоуменно нахмурилась Лика. – Здесь разве сидят моржи-поплавочники?– Нет, я другое имел в виду, – поспешил объяснить парень. – Просто удивило наличие графика.– Ну а как иначе? Без чёткого графика невозможно поддерживать дисциплину, – возразила девушка.– Согласен, вполне разумно, – признал юноша.Девушка утвердительно кивнула и продолжила:– За одну рабочую смену разрешается выполнять максимум три вызова, однако бывают случаи, когда смена проходит вовсе без вызовов. Бывают ситуации (хотя и редко), когда приходится прийти на помощь коллегам даже в выходной день, поскольку смерти людей происходят вне зависимости от нашего графика и предсказать такие моменты сложно.На минуту задумавшись, девушка произнесла:– Теперь поговорим о правилах. Первое правило: реагировать на уведомления коммуникатора желательно незамедлительно, но допустима задержка до пяти минут.С этими словами она извлекла небольшое устройство, напоминающее пейджер с маленьким экраном и тремя кнопками на корпусе.– Чтобы принять вызов, ты должен нажать на зелёную кнопку. После этого произойдёт перемещение на место выхода души (так я это называю). Мы прибываем на локацию всегда за тридцать минут до момента выхода души. Это нужно, чтобы ознакомиться с ситуацией, увидеть, как именно умер человек, чтобы лучше понять, как вести беседу с душой и ориентироваться в обстановке. Когда ты разъяснил душе, что её земная оболочка умерла и ей необходимо покинуть этот мир, нажимаешь на синюю кнопку. Таким образом ты отправляешь душу в распределительный центр. Для возвращения обратно в Корпус используешь ту же самую синюю кнопку.– А где находится этот распределительный пункт? И что это вообще? Куда душа попадает после отправки? – забрасывал вопросами Лику юноша.– Подробности маршрута до пункта, равно как и информация о том, что происходит с душой дальше, неизвестны никому, кроме персонала высшего уровня. Нам сообщают лишь нашу непосредственную обязанность сопровождать душу, а дальнейшие подробности остаются закрытыми, – серьёзно ответила девушка. – Мы и так видим и знаем намного больше, чем следовало бы обычным людям.– По возвращении в Корпус во время обеда нужно нажать на оранжевую кнопку, чтобы отключить получение заявок. Затем, после окончания перерыва, повторно активируешь её нажатием той же кнопки. Аналогичным образом действуешь в конце каждой рабочей смены и перед началом новой. Второе правило: никак не контактировать с родственниками, друзьями, соседями души и вообще ни с кем, кроме самой души. Третье, самое важное правило: нельзя вмешиваться, нельзя пытаться спасти кого-либо. Наш долг – просто ждать. К нарушителям этого правила применима самая высокая мера наказания. Ведь мы не вправе нарушать естественный порядок вещей. Если человек умер, значит, так и должно было случиться. Его душа воплотится заново в другого человека. Спаси одного – значит, помешаешь рождению второго. Чтобы восстановить нарушенный баланс, замещающей душой станет сам нарушитель.На этих словах Лика коснулась своего чипа.– Именно здесь содержится микроскопическая доза сильнодействующего токсина, который спустя час после попадания в кровь вызывает полный паралич организма и остановку сердца. Чип растворяется одновременно с выделением токсина, поэтому обнаружить его не представляется возможным ни одним известным способом исследования. Откуда берётся этот яд, тоже остаётся загадкой. Однако, учитывая тот факт, что мы способны видеть души и телепортироваться, существование таинственного вещества перестаёт казаться столь невероятным, верно?Она горько усмехнулась.– Контроль над всеми чипами осуществляет высшее руководство, они же синхронизированы с нашими коммуникаторами. Через чипы легко определить местонахождение и устранить нарушителя правил. Кстати говоря, сегодня тебе предстоит получить персональный коммуникатор и установить собственный чип. Обычно, если всё в порядке, чип удаляется по достижении восемнадцати лет, если, конечно, не планируешь продолжить службу.Алексей молча кивнул. Какая-то внутренняя ярость пыталась прорваться наружу. С самого момента рождения взрослые делали за него выбор, принимали ужасные решения, не думая о нем. Он никогда не имел права выбора, как жить, с кем жить, что есть. Казалось, все в его жизни было сплошным непрекращающимся испытанием. Он устал, очень устал. Устал быть мячиком в руках взрослых, нелюбимой игрушкой, о которой не заботились и забрасывали в дальний угол. И вот снова его заставляют делать что-то по-настоящему страшное и опасное, без права выбора.Лика, словно прочитав его мысли, легонько тронула его ладонь и участливо заглянула в глаза.– Эй… Не падай духом, Лёха, это не навсегда. Три года потерпеть, потом свобода и новая жизнь. Думаешь, я в восторге? Нет, меня тоже никто не спрашивал, хочу ли я такой жизни. Но я стараюсь, делаю что могу и скоро смогу начать жизнь с чистого листа. И ты держись. Если будет совсем погано на душе, обращайся.Алексею и правда стало немного легче, он почувствовал поддержку, нашёл понимание.– Ладно, прорвёмся, – отмахнулся юноша. – Но за все свои испытания я точно должен скоро как минимум выиграть миллион долларов в лотерею.Подростки одновременно засмеялись, обстановка стала немного расслабленней.Ликбез был окончен, Лика и Алексей пообедали и отправились на второй этаж устанавливать чип и получать коммуникатор.– Главное, не волнуйся, чип крошечный, вводится обычной иглой. Совсем не больно, как обычная прививка, – успокаивала Лика.Второй этаж встретил их белыми стенами и ярким светом. По обе стороны располагались двери, похожие на входы в кабинеты или палаты. В конце коридора находилась дверь с надписью «Хирургический блок». Ребята вошли внутрь, Лика первой подошла к посту медсестры.– Нам на установку чипа, Сергей Палыч у себя? – обратилась девушка к женщине.– Да-да, проходите, – откликнулась та, не поднимая головы от документов.Лика двинулась к ближайшей двери кабинета и тихо постучала.– Входите! – раздалось изнутри.Молодых людей принял мужчина средних лет в белом медицинском халате.– Проходите, садитесь в кресло, – предложил Сергей Павлович.Лёша послушно сел, изо всех сил стараясь выглядеть спокойным, хотя сердце бешено колотилось от страха. Лика ободряюще сжала его руку.– Так-с, сейчас комарик укусит, – буркнул доктор, доставая шприц и приближая его к шее молодого человека.Игла проникла сквозь кожу, вызвав лёгкое покалывание, похожее на слабый электрический разряд.– Готово! – объявил врач. – Сейчас выдам коммуникатор и свободны.Сергей Павлович набрал нужные данные на компьютере, открыл шкафчик и вручил Леше миниатюрное устройство.– Получай, пользуйся и береги, – добродушно добавил врач.– Ах да, забыл предупредить, – спохватился он. – Во время первых нескольких перемещений возможны ощущения тошноты и головокружения. Вот таблетки, принимайте трижды в день во время еды неделю. Они поддержат вестибулярный аппарат, пока организм адаптируется, и неприятных симптомов не будет.Сказав это, Сергей Павлович передал юноше упаковку таблеток, вежливо попрощался и вернулся к своим занятиям.На сегодня обучение было окончено, молодые люди попрощались, завтра должна была начаться практическая часть обучения. Лика уточнила, что встретиться нужно будет в 8:00 на первом этаже, и упорхнула по своим делам. Алексей же направился в свою комнату и только лишь успел положить голову на подушку, как начал засыпать. Организм, видимо, включил режим энергосбережения, пока разбирался, что за инородный предмет находится в районе шеи. Проснулся Лёша только утром от будильника. Наспех принял душ, открыл шкаф, подумав пару секунд, надел самое привычное и удобное: худи, джинсы и кроссовки. Спустился позавтракать. В 8:00 уже ждал Лику в холле. Девушка прибыла вовремя, выглядела немного сонной, но оттого еще более милой. Розовые волосы небрежно собраны в пучок, мешковатый спортивный костюм вписывался в образ.— Доброе утро! — поздоровалась Лика. — Пунктуальность — это хорошее качество, молодец, — похвалила она. — Коммуникатор с собой?— Да, тут, — ответил Лёша.— Отлично, давай его сюда, я синхронизую со своим, — попросила девушка.Парень протянул свой коммуникатор. Лика соединила устройства боковыми гранями, принцип напоминал ИК-порт. Коммуникаторы синхронно зажужжали.— Супер, вот и первый вызов, — сообщила девушка, вернув коммуникатор Лёше. — Помнишь, куда нажимать?— Да, на зеленую, — ответил парень.— Молодец, дай руку и жми, — предложила Лика.Молодые люди взялись за руки и нажали на кнопки коммуникаторов. Резкая вспышка резанула глаза, дыхание сперло, живот скрутило. Через мгновение под ногами уже чувствовалась опора. Еле устояв на ногах, Лёша осмотрелся. Они находились на берегу лесного озера. Красивое место, подумал он. Чуть поодаль стояла большая палатка, около походного стола расположилась компания людей, они смеялись, слушали музыку и пили что-то из бутылок, наверно, это был алкоголь. С ними был ребенок лет пяти, мальчик. Атмосфера была приятной и расслабленной, ничего не предвещало беды.Ребенок играл с мячиком и в какой-то момент заигрался и убежал достаточно далеко от взрослых и близко к озеру. От удара детской ножкой мяч со звоном отлетел прямо в воду. Малыш сначала было хотел позвать кого-то из взрослых, но замешкался, вдруг наругают? Решил достать мячик сам, он был не очень далеко от берега. Мальчик зашел в холодную воду по колено, но мячик находился все еще вне зоны досягаемости. Тогда ребенок прошел вперед еще несколько шагов и резко ушел под воду. В воде был обрыв. Маленькая голова то и дело выныривала, ребенок пытался хватать ртом воздух, но не успевал позвать на помощь, как снова его с головой скрывало под водой. В ушах Лёши застучало, из головы вылетели все правила и установки. Он было хотел рвануть на помощь ребенку, отчаянно боровшемуся за жизнь, но Лика остановила его, положив руку на плечо.— Стой. Нужно ждать, — строго сказала она.— Но... но как же? Мы же можем хотя бы крикнуть родителей? Хоть что-то? — выражение ужаса застыло в глазах парня.— Нет. Мы ничего не можем и должны ждать, — холодно отрезала Лика.Мальчик тем временем перестал барахтаться, на месте, где недавно был ребенок, теперь поднимались лишь редкие пузырьки. Теперь малыш сидел уже на берегу, держал мяч и плакал.— Пойдем! Не то сейчас начнет искать родителей, мы долго прокопаемся, — Лика потянула Лёшу за руку. Он пошел следом, не чувствуя ноги, тело было как будто тяжелым мешком с картошкой.Они подошли к плачущему ребенку. Лика присела рядом с мальчиком.— Привет, малыш. Как тебя зовут? — как можно более доброжелательно поинтересовалась Лика.Мальчик с недоверием посмотрел на незнакомцев заплаканными глазами, но представился: Миша.— А меня зовут Лика. Будем знакомы, — прощебетала Лика.— Я вижу, что ты озадачен происходящим. Пусть тебя не пугает произошедшее, всё в порядке. Твоя душа освободилась от усталости и боли, и сейчас самое время двигаться дальше. Позволь мне сопроводить тебя в особое место, где тебя окружат вниманием и заботой.— А где моя мама? Я хочу к маме! — ребенок снова залился слезами.— Видишь ли, маме пока нельзя к тебе, но ты всегда будешь в ее сердце, она всегда будет тебя любить, — мягко ответила девушка. — Ради мамы ты должен быть сильным и смелым и пойти с нами. Мама будет знать, куда ты ушёл... — убеждала ребенка Лика.Мальчик утёр заплаканные глаза, кивнул и, встав на ножки, взял Лику за руку. Лёша тем временем взял другую руку девушки и нажал на синюю кнопку. Снова вспышка, снова смена локации. На этот раз они очутились в большом красочном парке аттракционов. Карусели в виде динозавров, надувные батуты и палатки со сладкой ватой. К троице прибывших подошла молодая женщина и протянула мальчику сладкую вату.— А вот и Миша! Мы тебя так ждали здесь. Пойдём, я тебе всё-всё покажу!Глаза мальчика загорелись, и он воодушевлённо кивнул, взяв женщину за руку, на прощание помахав рукой своим провожатым. Лика снова взяла Алексея за руку, нажала на кнопку, и вот они снова в корпусе. Лика усадила парня на один из диванчиков и принесла кофе из вендингового аппарата.— Ну ты как? — виновато спросила она.Алексей медленно повернул голову.— Ты еще спрашиваешь?? Да вы все тут больные!!! Видите ли, они делают благородные дела! Да у вас у самих нет души, просто тела. Без души и жалости. Бюро бездушных тел, которые возомнили себя вершителями судеб!Парень почти рычал от рвущейся из него злости на произошедшее.Лика устало погладила парня по плечу.— Тише, тише. Это нормальная реакция. Скоро ты поймешь, что иначе нельзя. Нельзя спасти одного и не дать родиться другому. Это правда важно. Да, это очень тяжелая работа, и к ней невозможно привыкнуть, но другого выбора нет.Алексею стало немного не по себе, что он наорал на ни в чем неповинную девчонку, которая, как и он, была жертвой обстоятельств. Он попытается все это переварить и принять, но как, черт возьми, к ТАКОМУ можно привыкнуть???Лёша отхлебнул кофе, руки тряслись, как на морозе. Некоторое время они молчали. Затем юноша решил, что будет не лишним подробнее узнать, с чем ему так или иначе придется сталкиваться.— Почему распределительный пункт выглядит как грёбаный Дисней Лэнд?— Распределительный пункт всегда выглядит по-разному. Он адаптируется под конкретного ребенка. Миша, видимо, любил аттракционы и динозавров.— Кто эта женщина? — уточнил Алексей.— Этого я тоже не знаю, с обитателями распределительного пункта мы не контактируем, они, кстати, тоже всегда разные.— Есть ли еще корпусы или мы одни? — спросил Лёша.— Конечно, есть. Где конкретно и сколько их, я, конечно, не знаю, но Виктор говорил, что Корпусов очень много и они по всему миру, — ответила Лика.— Как ты попала в Корпус?— Да так же, как и ты. Два года назад меня удочерили из детского дома № 53. Мне тогда было 14. Я никогда не знала своих биологических родителей: мать оставила меня в роддоме, и удочерять меня тоже никто не собирался. Поэтому, когда за мной приехали Виктор и Ольга, я дико волновалась и не знала, как себя вести. На самом деле, когда я узнала, что меня удочерили в необычную, мягко говоря, семью, мне даже как-то стало спокойнее — подумаешь, из одной системы попала в другую. Но, если не считать работы, здесь действительно очень хорошие условия. Сейчас я учусь в свободное время дистанционно, чтобы получить аттестат и иметь возможность поступать в вуз. Думаю, тебя тоже скоро подключат к нашей образовательной платформе.Лика устало потерла глаза.— Ладно, иди отдыхать. Еще пару дней побудешь моим напарником, а потом отпустят в свободное плавание. И, пожалуйста, старайся не воспринимать это все близко к сердцу — иначе долго не выдержишь. Запомни: ты делаешь важное дело.Сказав это, Лика хлопнула парня по плечу и нажала на кнопку пиликнувшего коммуникатора. Через мгновение ее уже нигде не было видно.Остаток дня прошел не менее продуктивно. Ольга выдала Лёше доступ на образовательную платформу и составила график обучения. Затем парень решил изучить корпус подробнее и поднялся на этаж для досуга. Здесь, конечно, всё было круто: развлечения на любой вкус — от активных игр до полной тишины библиотеки.Затем Лёша вышел на территорию корпуса. Весна уже вступила в свои права: газоны кое-где начали зеленеть, распустились почки на деревьях и кустарниках, посреди парка находился пруд, в котором действительно плавали утки. Внешний мир отделял от корпуса внушительный забор.В кармане зазвенел телефон. На экране появилось имя: «Димон». Лёша ответил на звонок.Ребята долго болтали. Дима откровенно завидовал «вкусным харчам» и наличию собственного ноутбука у Лёхи, рассказал, что к нему подселили нового соседа, которого назвал «душнилой». На вопросы друга о жизни в новой семье Лёша отвечал осторожно, в общих чертах поддерживая легенду обычной семьи.Парень сильно тосковал по другу. Хотя жизнь в детдоме порой бывала нелегкой, зато там всё было ясно и привычно. Никаких мистических происшествий и смертей. Там они были просто детьми.Следующие несколько дней Лёша и наставница выполняли работу. Алексей пообещал себе терпеть и засунуть эмоции куда подальше во имя своего будущего. Другого выбора нет, он будет работать и не отсвечивать. Теперь Лика была просто на подстраховке, давая парню попрактиковаться. Смерти были самые разные, но основную часть занимали болезни и уход из жизни в больничной палате. С ними, кстати, было проще: они уже были готовы к такому исходу, и душа в основном сразу понимала, что к чему. Распределительный пункт встречал проводников всегда разной локацией, один раз это был и вовсе космический корабль. Лика искренне восхищалась успехами своего ученика и тем, как быстро он смог взять контроль над эмоциями. Знала бы она, как тяжело это ему давалось.Единственным светлым пятном во всей этой истории была Лика. Яркая и бесконечно добрая девчонка, кажется, стала единственным стимулом просыпаться в этот мир каждое утро. Но и с ней теперь видеться он будет гораздо реже. Завтра первая самостоятельная смена. Лёшу добавили в рабочий чат, составили график. Поэтому сегодня юноше захотелось рассказать Лике о своих чувствах. Было страшно и неловко — раньше он никогда этого не делал. «А вдруг у нее парень есть? Черт, я же даже об этом не спросил. И попрусь к ней с этой своей любовью», — изводил себя Лёша. «Черт с ним, надо узнать», — подумал он и решительно взял в руки смартфон. Открыв рабочий чат, он пролистал историю сообщений, пока не наткнулся на сообщение со знакомой мордашкой на аватарке. Нажав «написать личное сообщение», он перешёл в другой чат, пока пустой. Ненадолго задумавшись, написал:«Привет».Последовал ответ:«Привет))»«Чем займёшься сегодня вечером?»«Да ещё не думала, а ты?»«Тогда, может, погуляем? В 19:00 буду ждать у пруда».«Окей».Лёша нервно мерил комнату шагами, пытаясь придумать идеальный способ признаться девушке в своих чувствах. Сердце стучало громко, словно часы, считая секунды до назначенной встречи. Наконец, собрав волю в кулак, он вышел наружу из Корпуса.Ещё не видя Лику, Лёша замер в тревожном ожидании. Голова кружилась от волнения. Вдруг сзади раздался знакомый мелодичный звон.— Прости, немного задержалась, — игриво улыбаясь, сказала Лика.Она стояла напротив, такая яркая и притягательная, будто солнечный лучик пробивался сквозь густую облачность.— Куда хочешь пойти? — спросил Лёша неуверенным голосом.Обведя взглядом просторную территорию вокруг, он заметил небольшой уютный парк.— Давай пойдём в парк, — предложила Лика, озорно блестя глазами.Они медленно шли рядом, наслаждаясь тихими звуками природы и лёгким ветерком, нежно ласкающим лица. Постепенно разговор становился свободнее, веселее. Вскоре оба забыли о первоначальной скованности.Проходя мимо старого дерева, Лёша набрался храбрости и спросил:— Скажи честно, у тебя есть парень?Девушка лукаво взглянула на него и рассмеялась:— Нет, Лёш, парня у меня нет. Более того, я решила отказаться от отношений внутри нашего Корпуса. Хочется вырваться отсюда и начать совершенно новую жизнь, оставив прошлое позади.Услышав эти слова, Лёша почувствовал смешанные чувства: облегчение и грусть одновременно.Но внезапно Лика внимательно посмотрела прямо в его глаза и прошептала нежным голосом:— Но ты мне очень нравишься.От неожиданности Лёша потерял дар речи. Его лицо вспыхнуло ярким румянцем.Тогда Лика поднялась на цыпочки и нежно коснулась губами его щеки.— Вот какой ты очаровательный, — добродушно заметила она.Потрясённый произошедшим, Лёша наконец выдавил дрожащим голосом:— И ты мне тоже очень нравишься.Вечер пролетел стремительно, наполненный теплом взаимных чувств и искренними разговорами. Возвращаясь обратно, Лёша ощущал небывалую легкость и счастье.Засыпая той ночью, он мечтал о будущем: впереди три долгих года напряжённой работы, но после них начнётся новая счастливая жизнь.Утро следующего дня встретило его бодрым звоном будильника. После быстрого завтрака и сборов настал момент первого самостоятельного задания. Коммуникатор требовательно жужжал. Парень нажал на кнопку и вмиг очутился в каком-то стремном месте. Он озирался по сторонам, пытаясь понять, куда попал. Это была окраина города, еще не начало светать, глаза привыкали к темноте. Перед ним возвышалась старая двухэтажная заброшка, смотря на парня пустыми глазницами окон. Из заброшки доносились голоса: детский, похоже, девочки, и мужской.Мозг еще не успел обработать информацию, но всем нутром Лёша почувствовал липкий неприятный страх. Он тихо подкрадывался к зданию. Чем ближе он подходил, тем отчетливее были слышны голоса.У входа стояла старая десятка.— Дяденька, отвези меня к маме, — плакала маленькая девочка лет пяти, прижимая к себе куклу. Она дрожала или от холода, или от страха, а возможно, и от того и от другого.— Мама будет очень волноваться, мне давно пора домой, — не унимался испуганный ребенок.Худой, высокий мужчина только заливался смехом, глядя на испуганного ребенка.— А что, тебя мама не научила, что нельзя разговаривать с чужими дядями? — с издевкой спросил он.— Сколько вас ни учи, а ведетесь на котят да щенков. Ну же, не реви. Нет твоей мамы здесь, она тебя не найдет. Мы далеко, — продолжил издеваться мужчина.«Нет, только не это!» — подумал Лёша.Разве он мог вот так стоять и просто ждать, когда это всё закончится? В этом чертовом мире вообще есть хоть какая-то справедливость? Ни секунды не раздумывая, он взял попавшуюся под руку кем-то брошенную стеклянную бутылку из-под какого-то пойла. Осторожно направился в здание, стараясь не издавать лишних звуков. На секунду задумался о Лике, о себе, но решения не поменял. Он не может допустить того, что должно произойти. Пусть и ценой собственной жизни. Именно сейчас он примет решение сам, а не взрослые, которые, как марионетку, дергают его за ниточки. В ушах стучало, страх и решимость боролись в нём, пока он подбирался ближе к ублюдку. Осталась пара шагов. Девочка его заметила и, округлив глаза, вскрикнула. Мужик повернул голову и встретился с обрушившейся со всей силы в его висок бутылкой. Он не успел ничего понять и рухнул на месте. Проверять, жив он или нет, времени не было. Лёша схватил на руки девчонку и побежал прочь из страшного места. У него был всего час. Коммуникатор предупреждающе визжал, конечно, о его проступке уже было известно. Лёша бежал. Он не помнит, сколько бежал, крепко прижимая к себе напуганную девочку. Девочка не сопротивлялась, кажется, она понимала, что её спасают. Впереди показалась дорога, дальше силуэты многоэтажек. Он остановился, поставил девочку на землю, снял с себя рубашку и укутал ею продрогшего ребенка.— Ты отведешь меня к маме? — всхлипывая, спросила малышка.— Кажется, я уже не смогу, — сказал юноша, чувствуя, как силы его постепенно покидают.— Мама тебя ищет, я уверен. Она обязательно тебя найдет...Он успел заметить впереди машину с мигалками, а на другой стороне дороги пухлого подростка, спокойно наблюдавшего за развернувшейся сценой. Свет потух.В момент, когда он снова открыл глаза, увидел, как полицейский сажает девочку в машину. Другой полицейский склонился над телом. Над его телом.— Похоже, труп, — сказал полицейский своему напарнику.К Лёше подошел тот самый пухлый парень.— Привет! — дружелюбно сказал он и хотел было продолжить, но Алексей прервал его.— Знаю я всё. Провожать не надо. Я вроде понимаю, куда идти.Лика проснулась без будильника. Сегодня у нее был выходной. Телефон жужжал, уведомляя о сообщениях в рабочем чате.«Нужна замена на завтра в утреннюю смену, непредвиденные обстоятельства», — гласило сообщение от Виктора.Девушка открыла чат, жмурясь от яркого света экрана. Последним было сообщение Виктора о необходимости замены, а затем номер телефона Лёши и надпись «Удален администратором чата».Она моментально всё поняла.Слёзы потоком полились из глаз. Лика обняла себя за колени и не могла унять истерику.— Дурак!! Идиот!! Что ты натворил??? — кричала она, понимая, что никогда его не увидит.«Да у вас у самих нет души, просто тела. Без души и жалости. Бюро бездушных тел, которые возомнили себя вершителями судеб!» — пронеслось у нее в голове.Это были его слова, и он во всем был прав. У него одного хватило смелости спасти невинную жизнь, пусть и ценой своей. Вышел из системы.Неспешно попивая кофе, Ольга листала сайт детского дома № 144. В ленте мелькали детские лица разных возрастов и пола. Причесанные, красиво одетые специально для фотографий — эдакий каталог.— О, смотри, кажется, то, что нам нужно, — воскликнула Ольга, подходя к Виктору, сидящему за компьютером.Ольга открыла анкету молодого парня шестнадцати лет. Дмитрий.Виктор заинтересовался и внимательно прочитал информацию о подростке.— Да, думаю, нам подходит. Оставляй заявку, — распорядился Виктор, возвращая взгляд к экрану монитора...Автор - Сопрун Серафима.

Ключевые слова: Смерть любовь души выбор

