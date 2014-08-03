Шут на похоронах

На поминальный ужин приглашен был шут.Его таланту всегда рады и везде – нальют.Казалось, что явление шута совсем не к месту.Однако, дамы-господа, весьма что было интересно:Шута с почтением приняли земляки,Сплошные шутки и остроты звучали смерти вопреки.Дабы развеять горе и в слезах не утонуть,Народ нарочно развлекал тот балагур и баламут,Что вдруг посмел в прискорбный час у гробаНе плакать, а смеяться искренне и громко.Быть может, это выглядело - безобразно,Но рассмешил невольно всех проказник.Наградой послужил напиток, веселящий душу.Там было вдоволь табака и – пунша.Была увенчана успехом шутка с новою попыткой.И на лице покойника застыла чуть заметная улыбка.

