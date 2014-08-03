Шут на похоронах

Шут на похоронахНа поминальный ужин приглашен был шут.
Его таланту всегда рады и везде – нальют.
Казалось, что явление шута совсем не к месту.
Однако, дамы-господа, весьма что было интересно:
Шута с почтением приняли земляки,
Сплошные шутки и остроты звучали смерти вопреки.
Дабы развеять горе и в слезах не утонуть,
Народ нарочно развлекал тот балагур и баламут,
Что вдруг посмел в прискорбный час у гроба
Не плакать, а смеяться искренне и громко.
Быть может, это выглядело - безобразно,
Но рассмешил невольно всех проказник.
Наградой послужил напиток, веселящий душу.
Там было вдоволь табака и – пунша.
Была увенчана успехом шутка с новою попыткой.
И на лице покойника застыла чуть заметная улыбка.
