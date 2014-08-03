Истории из жизни
Стихи

Шут на похоронах

На поминальный ужин приглашен был шут.
Его таланту всегда рады и везде – нальют.
Казалось, что явление шута совсем не к месту.
Однако, дамы-господа, весьма что было интересно:
Шута с почтением приняли земляки,
Сплошные шутки и остроты звучали смерти вопреки.
Дабы развеять горе и в слезах не утонуть,
Народ нарочно развлекал тот балагур и баламут,
Что вдруг посмел в прискорбный час у гроба
Не плакать, а смеяться искренне и громко.
Быть может, это выглядело - безобразно,
Но рассмешил невольно всех проказник.
Наградой послужил напиток, веселящий душу.
Там было вдоволь табака и – пунша.
Была увенчана успехом шутка с новою попыткой.
И на лице покойника застыла чуть заметная улыбка.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:47
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 13:47 by johnny-max-cageПросмотров: 49Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Шут похороны покойник авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 13:54
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12484|-4)
Публикаций: 1 204
Комментариев: 9 757
А кто решил, что над смертью нельзя смеяться?
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 14:13
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (233|-1)
Публикаций: 373
Комментариев: 3 202
Цитата: Летяга
А кто решил, что над смертью нельзя смеяться?
+++++

Точно! :) Спасибо большое!
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:45
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 151
Комментариев: 7 036
Ну, если и покойный улыбнулся. То оно того стоило
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: johnny-max-cage
Вчера, 20:11
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (233|-1)
Публикаций: 373
Комментариев: 3 202
Цитата: зелёное яблочко
Ну, если и покойный улыбнулся. То оно того стоило

Выступление на бис
Исполнил похоронный артист!
И все кричали: "Зашибис!"
:)

Спасибо!
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
