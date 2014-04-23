Мы обязательно встретимся...

Марго замерла у свежей могилы своей бабушки, глядя на простой деревянный крест застывшим взглядом. Осень охватила город своим холодом, холодный ветер кружил сухие листья вокруг её ног, а серое небо нависло тяжёлыми облаками над головой. Пустота внутри Марго казалась ещё глубже, когда она произнесла тихо и печально:— Бабушка... Её голос прозвучал словно эхо среди тишины кладбища, а клубы тёплого дыхания растворились в промозглом воздухе. Элеонора Алексеевна ушла из жизни спустя два года после того, как узнала о тяжёлой болезни — раке кишечника. Девять дней прошло с тех пор, как сердце пожилой женщины остановилось навсегда. Семидесяти двух лет, полная энергии и любви к жизни, бабушка Маргариты всю жизнь посвятила искусству, литературе и своему делу — педагогике. До того момента, как ей сообщили ужасающий диагноз, она оставалась активной женщиной, путешествовала, писала рассказы и романы, увлекалась театром и концертами классической музыки. Её мудрость, образованность и чувство юмора притягивали окружающих, дарили радость близким людям и оставляли глубокий след в сердцах всех, кому посчастливилось общаться с ней. Она была совершенно иной, непохожей на стереотипные образы добрых старушек, постоянно сидящих дома и заботливо выпекающих вкуснейшие пирожки. Нет, эта женщина жила насыщенно, ярко и самостоятельно. Поэтому Марго особенно остро ощущала потерю именно такой удивительной особы, ведь теперь рядом с ней не оказалось никого близкого и родного. Потеря родителей произошла давно, когда девочка едва успела запомнить счастливые моменты вместе с ними. Родители погибли в трагической авиакатастрофе, возвращаясь домой из долгожданного отпуска. Маленькая пятилетняя сирота осталась совсем одна. Но судьба подарила ей верную поддержку — любимую бабушку, которая взяла воспитание ребёнка на себя. После развода с мужем, причиной которого стало его злоупотребление алкоголем, Элеонора Алексеевна решила остаться одной и посвятить свою жизнь единственной внучке. Теперь же светлый лучик надежды погас, оставив Марго одну посреди холодного мира.Последние полгода, когда болезнь окончательно сковала тело бабушки, Маргарита целиком погрузилась в заботы о родном человеке. Каждый свободный миг девушка посвящала уходу за ней. Днём она спешила на работу, стараясь обеспечить достойную жизнь обеим, а вечерами приходила сменить медсестру, кормила бабушку, читала ей вслух любимые книги, слушала её воспоминания и рассказывала о событиях своего дня.Несмотря на тяжелую физическую боль, ум Элеоноры оставался острым до самого конца. Сердце разрывалось, видя жертву молодой девушки ради неё. Однажды тихим вечером бабушка попросила внучку поговорить откровенно. Глядя на тонкие морщинки на лице Марго, отражающие усталость последних месяцев, она сказала:— Знаешь, дорогая моя, я вижу, какая тяжесть легла на твои плечи из-за меня. Я понимаю твою любовь, но разве честно заставлять тебя отказываться от личного счастья?Но Марго лишь улыбнулась мягко, взяла руку бабушки и нежно погладила её пальцы.— Ты всё сделала для меня, вырастив меня. Теперь мой черёд заботиться о тебе. У меня впереди целая жизнь, а твоя… Марго осеклась на полуслове.Они часто беседовали о прошлом, делились секретами и планами, мечтали о будущих поездках, хотя обе понимали, что чудеса случаются редко. Марго искренне надеялась на чудо выздоровления, тогда как бабушка осознавала неизбежность конца. Однако несмотря ни на что, она продолжала сохранять оптимизм, упорство и надежду, борясь с болезнью изо всех сил, пока оставалось дыхание.Однако чудес не бывает. Чудеса остаются уделом сказочных историй, а реальность неумолима. Судьба распорядилась иначе, и Маргарита лишилась единственного близкого человека, кого знала в своей короткой жизни. Едва достигнув двадцати четырёх лет, девушка оказалась одинокой — семью она еще не построила. Конечно, романтические чувства в её жизни возникали, но серьёзные отношения завершились неудачно. Молодой человек Марго долго терпел отсутствие любимой девушки рядом, вынужденной почти круглосуточно ухаживать за тяжело больной родственницей. Постепенно напряжение между ними нарастало. На шумной вечеринке в честь дня рождения друга он нашел утешение в объятиях другой женщины — лёгкого нрава подруги общих знакомых. Через некоторое время стыд, возможно, сознание вины перед девушкой, толкнули его сделать признание. Это откровение больно ударило по самолюбию Маргариты, однако вскоре она поняла: происходящее гораздо менее значимо, чем то, что сейчас происходит с бабушкой. Отношения закончились мгновенно, а разбитые мечты снова уступили место суровым реалиям повседневной жизни. Хотя новость нанесла очередной эмоциональный удар, растерянная и опустошённая девушка нашла силы собрать волю в кулак. Времени жалеть себя попросту не оставалось. Нужно было справляться дальше, жить дальше, двигаться вперёд. Этот период стал началом новой главы её судьбы, и пусть болезненным, но важным этапом взросления и обретения внутренней независимости.Сделав последний мысленный поклон бабушке, Маргарита медленно покинула кладбище и направилась к своей скромной машине — старой синей модели Ford Focus, которую унаследовала от родителей. Автомобиль стоял, терпеливо дожидаясь возвращения хозяйки. Заняв водительское кресло, Марго вставила ключ в замок зажигания и завела двигатель. Машина привычно ожила, издав знакомый звук мотора. Холод стекла окна коснулся щеки девушки, и она прижалась лбом к стеклу, погруженная в раздумья. За прошедшую неделю казалось, будто жизнь прошла мимо неё, каждая минута проходила впустую, исчезая бесследно, подобно испарению утреннего тумана. Сейчас наступило время вернуться к реальности, восстановить прежнюю упорядоченность быта и заняться собой.Девушка вздохнула глубоко, запустив воздух внутрь легких, задержала дыхание ненадолго и плавно нажала на газовую педаль. Шины автомобиля неуверенно прокрутились, преодолевая слой сырого асфальта, и машина уверенно двинулась вперед, постепенно удаляясь от места скорби и прощания.Марго, возвращаясь домой, свернула к ближайшему супермаркету. Надо было пополнить запасы бытовой химии и наконец-то купить продуктов для нормальной еды. Стремительно пройдя вдоль стеллажей, девушка заполнила корзинку нужными товарами и расплатилась на кассе. Сложив покупки в большие пластиковые пакеты, она осторожно уложила их в багажник машины и отправилась домой.Парковка возле уютного трёхэтажного здания советской постройки выглядела живописно, утопая в солнечных лучах позднего осеннего дня. Выгрузив пакеты из багажника, Марго шла по дорожке, приближаясь к дому, когда внезапно один пакет не выдержал тяжести содержимого и лопнул прямо под ногами. Бутылки с моющими средствами, туалетная бумага и прочие товары рассыпались по земле.— Чёрт бы побрал эти дешёвые пакеты! — пробормотала девушка, раздражённо ставя остальные сумки на асфальт.Марго начала сбор разбросанных вещей, но тут сверху раздался мужской голос:— Может, помочь?Марго подняла голову и встретилась взглядом с приятным молодым мужчиной, стоящим чуть выше неё. Высокий, подтянутый, симпатичный брюнет с аккуратной стрижкой и выразительными голубыми глазами доброжелательно смотрел на неё сверху вниз.— О, да ну что вы, — начала было возражать девушка, но незнакомец уже присел на корточки рядом с ней.— Давно заметил, что женщинам иногда полезно оказать небольшую услугу, — сказал он весело, ловко собирая упавшие предметы и укладывая их в оставшиеся целыми пакеты.Вскоре сборы были завершены, и молодой человек легко встал, взяв пакеты в руки.— Позвольте мне помочь донести до дверей, тяжело же, — продолжил он, улыбаясь и смотря на девушку большими синими глазами.Марго сначала смутилась, но затем вежливо улыбнулась и пошла рядом с новым знакомым.— Правда, не стоило беспокоиться, я живу близко, — попыталась отказаться она, оправдываясь мягким голосом.— Бросьте, это вообще пустяк, — ответил юноша с лёгкой улыбкой. — Тем более приятно помогать таким очаровательным дамам.Разговорившись, девушка узнала, что его зовут Константин. Взгляд Марго скользнул по лицу Константина: приятный профиль, тёмные короткие волосы, уверенный подбородок и красивые черты лица делали его привлекательным.У подъезда девушка остановилась, решив проявить благодарность.— Большое спасибо, Константин, правда, вам не стоило так напрягаться, — тепло произнесла она, поворачиваясь к нему лицом.Константин остался стоять с пакетом в руках, внимательно изучая девушку взглядом.— Если хотите, я донесу пакеты до квартиры, — предложил он.— Вы очень внимательны, Константин, спасибо большое, — ответила Марго, слегка поколебавшись.Решив довериться чужаку, девушка ввела пароль домофона, открывая подъезд. Когда они поднялись на третий этаж, Константин аккуратно поставил пакеты около двери.— Так вот мы и пришли, Константин, благодарю вас за помощь, — произнесла Марго, останавливаясь у входа.Молодой человек замялся на секунду, а потом решительно произнёс:— Маргарита, скажите, а у вас случайно нет планов на завтрашний день?Марго улыбнулась уголками губ и спокойно ответила:— Нет, вроде бы никаких особых дел.— Тогда разрешите пригласить вас на прогулку? Например, часов в 15, — предложил Константин, слегка краснея. — Ждать буду у подъезда.Марго взглянула на Константина оценивающе. Его внешность вполне располагала к общению, а манеры показались ей приятными и располагающими. Почему бы и нет?— Хорошо, договорились, — кивнула она. — Буду ровно в три часа.— Замечательно! — радостно воскликнул Константин, сияя улыбкой. — Значит, увидимся завтра!И, развернувшись, бодрым шагом пошёл прочь. Несколько секунд Марго проводила его взглядом, чувствуя лёгкое приятное волнение.Остальной день прошёл в хлопотах бытового характера. Наконец квартира засияла чистотой, а ужин был приготовлен быстро — всё же сил оставалось немного. Устроившись за столом, Марго начала свою скромную трапезу, когда внезапно телефон прервал её мысли звонком. Это оказалась Лиза — верная подруга, с которой девушка общалась теперь чаще обычного. Именно Лиза взяла на себя заботы по организации похорон любимой бабушки Марго, стараясь поддержать подругу всеми возможными способами.— Алло, — устало произнесла Марго, беря трубку.— Привет, моя хорошая! — радостно зазвучал голос подруги. — Как твои дела?Марго едва успела начать отвечать, как Лиза вновь заговорила сама:— Послушай, завтра днём хочу заскочить к тебе ненадолго, ты сможешь уделить внимание?Марго задумчиво проглотила кусочек ужина:— Прости, дорогая, завтра никак не получится... Но послезавтра весь день в твоём распоряжении!Любопытство вспыхнуло в голосе Лизаветы:— Так-так, почему именно послезавтра? Чем таким важным собираешься заняться завтра?Марго почувствовала лёгкое волнение и лукаво усмехнулась:— Да вот познакомилась недавно с одним парнем, зовут Костя... Завтра мы договорились провести вместе время.Подруга тихо ахнула:— Я поняла! Никаких допросов по телефону, подожду до встречи, тогда расскажешь обо всём подробнее! — И, повесив трубку, оставила Марго наслаждаться вкусным блюдом погружённой в приятные размышления. За окном солнце медленно склонялось к горизонту, а перед мысленным взором девушки снова предстал образ нового знакомого. Она чувствовала необъяснимое притяжение к нему, хотя они были едва знакомы.Сегодня сон мягко окутал Марго нежной пеленою спокойствия, позволив забыть тревоги прошедших недель. Впервые за долгие дни она проспала всю ночь напролет, наслаждаясь крепким, глубоким отдыхом, в котором царили тишина и покой. Рассвет застал её свежую и отдохнувшую, пробуждая солнечными лучами сквозь шторы спальни. День обещал стать ясным и тёплым, будто природа решила одарить Марго хорошей погодой специально ради неё одной. Проснувшись, Маргарита привычно направилась в ванную комнату, подставляя тело ласковым струям тёплой воды. Затем подошла к зеркалу. Там отражалось лицо красивой молодой женщины с мягкими чертами, большими тёмными глазами и гладкими, слегка волнистыми волосами цвета воронова крыла. Фарфоровая кожа оттеняла глубокий взгляд и тонкую линию губ, придающих облику утончённую женственность. Тело выглядело стройным и подтянутым, подчёркивая природную привлекательность девушки. Мужчины давно заметили красоту Марго, многие пытались завоевать её сердце, приглашали на свидания, одаривали комплиментами и вниманием. Однако после новости о болезни бабушки девушка замкнулась в себе, отказываясь видеть кого бы то ни было рядом. Последующие месяцы она провела почти в полном одиночестве, работать перешла на удалёнку и ограничивалась лишь редкими встречами с близкой подругой. Лишь недавно Марго ощутила потребность выйти из затворничества, вновь почувствовать радость жизни, вдохнуть полной грудью свободу новых возможностей.«Может быть, Константин станет моим счастливым шансом?» — подумала она, легонько улыбнувшись собственным мечтам. Быстро укрывшись халатом и обмотав влажные локоны мягким махровым полотенцем, Маргарита отправилась на кухню приготовить вкусный завтрак, предвкушая встречу. Закончив завтрак, Марго подошла к гардеробному шкафу и долго стояла, внимательно рассматривая наряды, развешанные на плечиках. Подбирая одежду, она вспомнила, что сегодняшняя встреча предполагает прогулку на улице, значит, лучше выбрать что-нибудь уютное и удобное. Взгляд задержался на кашемировом платье приглушённого оттенка, которое заканчивалось чуть ниже колен. Оно идеально сочеталось с осенней прохладой и дарило ощущение комфорта и тепла. Решительно сняв платье с крючка, Марго направилась к трюмо, начав приводить себя в порядок. Укладка заняла больше времени, чем ожидалось, а макияж оказался даже сложнее, чем раньше: ей хотелось выглядеть одновременно естественно и привлекательно.Время летело незаметно среди маленьких женских ритуалов подготовки, и неожиданно часы показали четверть третьего. Осторожно выглянув в окно, Марго увидела Константина, стоящего внизу возле подъезда с огромным букетом ярких цветов. Сердце девушки сладко сжалось от радости, но решимость остаться верной своему обещанному расписанию победила, и она осталась ждать точно до трёх часов. Ровно в три часа Марго уверенно спустилась по лестнице своего дома и вышла на улицу. Глядя вперед, она заметила Константина, неспешно прохаживающегося вдоль тротуара, пока ждал её появления. Услышав тихий щелчок захлопнутой двери подъезда, парень резко повернул голову и замер, поражённый красотой своей спутницы. Настолько потрясён был он образом Марго, что совершенно позабыл вручить ей заранее подготовленные цветы, но вскоре справился с замешательством, поспешно приблизился и торжественно предложил букет.— Этот букет для самой очаровательной девушки, — произнёс Костя, нежно целуя тыльную сторону руки Марго.Девушка зарделась, улыбнулась и поблагодарила молодого человека:— Спасибо большое, цветы замечательные!— Может, пройдемся в парк неподалеку? — спросил Константин, оглядываясь вокруг и оценивая окрестности.Она легко согласилась, и молодые люди отправились гулять по тенистым аллеям парка. Шагая бок о бок, они вели приятную беседу, рассказывая друг другу истории из собственной жизни, обменивались шутками и веселились от души. Атмосфера прогулки получилась лёгкой и естественной. Вскоре Марго выяснила, что Костя военный и прибыл сюда всего на месяц отпуска, к матери. Он с мамой проживал недалеко от города, в небольшом посёлке примерно в двадцати пяти километрах, откуда решил приехать в город, чтобы отвлечься от повседневных дел и немного развлечься.— Значит, ты скоро уедешь обратно? — робко поинтересовалась Марго, слегка нахмурившись.Костя посмотрел на неё внимательным, теплым взглядом и ответил спокойно:— Придётся вернуться на службу, да. Хотя… Всё ведь может измениться, — добавил он таинственным шёпотом, оставляя пространство для догадок.Эти слова прозвучали для Марго особенно значимо, наполнив воздух чувством неопределённости и надежды. Она подняла глаза на спутника, пытаясь разгадать смысл сказанного, но не нашла силы спросить прямо. Вместо этого оба продолжали идти дальше молча, ощущая новые нити симпатии, связывающие их сердца.Солнце постепенно опускалось за горизонт, окрашивая небо яркими закатными цветами. Провожая Марго до дверей подъезда, Костя остановил её у порога и серьёзно посмотрел в глаза:— Обещаешь встретиться снова через два дня?Марго мгновенно согрелась от искреннего тона его голоса и, улыбнувшись, утвердительно кивнула головой. Константин удовлетворённо улыбнулся в ответ, затем сделал небольшой шаг назад, готовясь уйти.— Кстати, номер телефона брать не стану, — признался он весело, заметив недоумение на лице девушки. — Моя часть относится к категории секретных объектов, мобильники там запрещены, приходится привыкать обходиться без них.Это заявление вызвало лёгкий смешок у Марго, она искренне удивилась столь неожиданному повороту обстоятельств. Вместе с тем фраза Константина напомнила ей, насколько необычный мужчина появился в её жизни, открывая перспективу непредсказуемых приключений.Ночь вступила в свои права, но Маргарита никак не могла погрузиться в объятия сна. Её сознание снова и снова возвращалось к событиям минувшего дня, наполненного радостью знакомства и первых романтических моментов. Приятная волна возбуждения и трепета прокатывалась по телу каждый раз, стоило вспомнить искрящийся взгляд Константина и тепло его рук. Однако, наряду с этими прекрасными эмоциями, душу Марго щемящей иглой кольнула грустная мысль: всего лишь через неделю закончится короткий отпуск Кости, и их пути разойдутся, оставив лишь мимолётные воспоминания о счастливых днях. Эта горькая правда вторгалась в идиллическое состояние, заставляя задуматься о быстротечности счастья и непредсказуемости судьбы.Утро следующего дня ознаменовалось визитом близкой подруги Лизы, которая буквально набросилась на Марго с вопросами о новом кавалере. Задавая один вопрос за другим, она всматривалась в глаза собеседнице, желая проникнуть в самую суть происходящего.— Ты понимаешь, что этот твой новый ухажёр — солдат? И, судя по всему, он вообще неизвестно откуда прилетел, — подозрительно фыркнула Лиза, почесывая подбородок. — Такие парни обычно появляются ненадолго, обещают горы любви и романтики, а потом исчезают навсегда в своих «секретных частях».Марго терпеливо выслушала речь подруги, сохраняя спокойствие и ровный голос:— Знаешь, Лиза, я действительно не строю иллюзий и никаких планов на века не вынашиваю. Пока нам приятно проводить время вдвоём, хочется получать удовольствие от каждой минуты, не забегая вперёд. Мы с Константином ничего друг другу не обещали, и никто никому ничем не обязан. Пусть всё идёт естественным путём.Напоследок допив ароматный кофе из маленькой изящной чашечки, Марго добавила с лёгкой улыбкой:— Просто постараемся насладиться моментом и посмотрим, куда приведёт эта история.Принимая точку зрения Марго, Лиза согласно кивнула:— Согласна, зачем строить планы заранее, если сейчас тебе хорошо?Но внезапно атмосфера разговора изменилась кардинально. Лицо Марго приобрело болезненный оттенок, а рука инстинктивно схватилась за край стола. Голова отчаянно кружилась, ноги подкосились, желудок свело неприятной судорогой, дыхание участилось, превращаясь в короткие спазматичные вздохи.— Марго, что случилось?! — испуганно вскрикнула Лиза, успев вовремя поддержать подругу, прежде чем та рухнула лицом на столешницу.Вместе они добрались до кровати, где Марго смогла улечься, прислонившись спиной к мягкой спинке матраса. Несмотря на улучшение состояния, тревога в глазах Лизы оставалась прежней.— Сейчас же звоню в скорую помощь! — решительно заявила она, доставая телефон.— Нет, не надо вызывать врачей, — прошептала слабым голосом Марго, успокаивая подругу. — Наверное, просто переутомилась в последние дни. Уже становится лучше.Лиза скептически осмотрела бледное лицо подруги, понимая, что такая реакция организма не может пройти бесследно, однако послушно опустила телефон обратно в карман.Проведя остаток дня у постели подруги, Лиза окончательно убедилась, что Марго чувствует себя гораздо лучше, и отправилась домой вечером, пообещав оставаться на связи. Однако утром следующего дня болезнь настигла девушку повторно. Симптомы проявлялись сильнее и длительнее, заставляя Марго испытывать беспокойство. Спустя некоторое время самочувствие стабилизировалось, хотя слабость и легкое головокружение оставались неизменными спутниками. Решив не откладывать визит к врачу, Марго позвонила в клинику, записалась на ближайшую дату и устроилась на диване с горячим чаем, надеясь восстановить силы. Едва сделав глоток горячего напитка, она услышала настойчивый звонок в дверь квартиры. Девушка встрепенулась, поднимаясь с места:— Странно, вроде бы никого не ждала сегодня...Посмотрев в дверной глазок, Марго обнаружила фигуру Константина. Сердце пропустило удар от внезапного визита.Открыв дверь, девушка попыталась скрыть свое удивление, но оно читалось на её лице:— Костя? Почему ты здесь? И как вообще попал внутрь?Парень смущённо потупил взор, виновато признаваясь:— Прости, Марго, но я запомнил код вашего подъездного домофона, когда наблюдал, как ты вводишь цифры при нашей первой встрече. Честно говоря, я почувствовал какое-то странное беспокойство внутри и подумал, что тебе необходима поддержка...Поразмыслив мгновение, Марго отступила в сторону, приглашая гостя войти:— Проходи. Кажется, я заболела, самочувствие оставляет желать лучшего.Присутствие Константина оказывало магическое воздействие на Марго — её состояние заметно улучшилось, усталость ушла, уступив место чувству защищенности и покоя. Казалось, в доме установилась особая атмосфера теплоты и гармонии. Пока Костя занимался приготовлениями обеда на кухне, создавая приятный запах свежей еды, Марго лежала на диване, позволяя организму восстанавливаться. После совместного приема пищи самочувствие девушки восстановилось полностью, усталость растворилась, уступив место внутреннему комфорту. Спустя некоторое время Марго осторожно обратилась к молодому человеку:— Костя, прости за такую просьбу, но... может быть, ты останешься у меня сегодня? Рядом с тобой удивительно спокойно, а одна я боюсь, вдруг снова приступ.Константин бросил на неё мягкий взгляд, крепко сжимая ладонь девушки своими сильными пальцами:— Конечно, останусь. Даже не сомневайся. Зачем оставлять тебя одну в таком состоянии?Марго счастливо улыбнулась, прижимаясь ближе к мужчине и чуть слышным шёпотом произнеся:— Спасибо...После сытного обеда молодые люди устроились на удобном диване перед телевизором. Там показывали какую-то сентиментальную мелодраму, и Маргарита незаметно задремала, уютно прижавшись щекой к плечу Кости. Её изможденный болезнью организм перешёл в режим экономии энергии, стараясь восстановить силы.Девушка очнулась от настойчивого звонка мобильного телефона. Проткнув сонную пелену глазами, она увидела на экране знакомый номер — Екатерина, её строгая начальница из экономического отдела крупной фирмы, где Маргарита трудилась финансовым аналитиком. Она торопливо приняла звонок и попыталась придать своему голосу бодрость и уверенность:— Алло, Катя, здравствуй!— Привет, Рита, — прозвучал слегка раздражённый голос начальницы на другом конце линии. — Надеюсь, твои личные проблемы уже решены, и ты готова вернуться к рабочим делам хотя бы удалённо? Ведь ты понимаешь, наше руководство терпеть не может задержек и легко найдёт тебе замену, если потребуется...Маргарита молча выслушивала речь Екатерины, чувствуя лёгкую тревогу от этих слов. Но, понимая серьёзность ситуации, она решительно ответила:— Конечно, Катя, всё нормально. Завтра приступаю к выполнению заданий удалённо, обещаю держать вас в курсе всех дел.Начальница коротко поблагодарила её и завершила разговор. Положив телефон обратно на диван, Маргарита осознала, что находится одна в комнате, аккуратно закутанная тёплым пушистым пледом. Кости рядом не было.Спустя всего пару минут молодой человек появился на пороге комнаты с небольшим подносом в руках. Аккуратно двигаясь вдоль стола, он осторожно приблизился к дивану, где сидела Маргарита. На подносе красовались ароматные хрустящие тосты, аппетитная глазунья и дымящаяся чашечка свежесваренного кофе. Девушку охватило тепло и благодарность.— Спасибо, Костя... Как же замечательно, что ты так заботишься обо мне, — тихо прошептала Маргарита, глядя прямо в глаза Константину.Костя лишь мягко улыбнулся ей в ответ, нежно гладя ладонью по волосам подруги.— Это абсолютно естественно, дорогая моя. Забота о тебе приносит огромное удовольствие, — произнёс парень спокойным голосом, словно говоря самую простую истину.Молодые люди ещё какое-то время провели вместе в приятной расслабленной атмосфере, пока вновь не раздался звонкий сигнал телефона. На этот раз на дисплее высветилось имя лучшей подруги Маргариты — Лизы. Поздоровавшись и убедив подругу, что она действительно идет на поправку, девушка отключила связь, пообещав перезвонить позже.— Ненавижу телефоны, честное слово, — шутливо вздохнул Костя, наблюдая за девушкой.Маргарита рассмеялась, но вскоре выражение лица парня изменилось, став более серьезным.— Послушай, Марго... Сегодня мне придётся отправиться домой. У меня завтра заканчивается отпуск, и хотел бы пригласить тебя к нам в гости, мама хочет познакомиться с тобой лично, — смущённо проговорил Костя, внимательно смотря на девушку. — Она настолько уверена в наших отношениях, что кажется, будто уже полюбила тебя заранее.Девушка почувствовала легкую растерянность от скорости развития событий, однако мысли о возможном длительном расставании заставляли её согласиться быстрее.— Знаешь, пожалуй, я соглашусь... — неуверенно пробормотала Маргарита.Её сердце забилось чаще, стоило заметить искреннюю радость в глазах молодого человека. Ощущалось, насколько важно для него именно это приглашение. Затем Костя порывисто полез в карман брюк и протянул девушке небольшой лист бумаги.— Тут мой домашний адрес. Буду ждать тебя завтра в 15:00, — сказал он, целуя Марго в щечку и спешно собираясь домой.Дверь закрылась, и девушка осталась сидеть одна с чашечкой остывающего кофе и кусочком бумаги в руках. Сердце учащённо билось, мысли путались, в какой-то момент она даже начала сомневаться, а стоит ли это всё продолжать? Но отогнала от себя тревожные мысли и настроилась на завтрашнюю встречу.Позавтракав, девушка собралась принять освежающий душ, но едва переступив порог ванной комнаты, ощутила резкий упадок сил. Мир вокруг начал кружиться, сознание постепенно угасало, тело бессильно опустилось на прохладный кафель пола. Сквозь туман слабости девушка ухватилась рукой за дверной косяк, пытаясь удержаться на ногах.— Что опять со мной творится?! — возмущённо воскликнула Марго, борясь с неприятным ощущением паники и страха.Однако спустя некоторое время сознание вернулось, силы медленно начали восстанавливаться. Быстро закончив необходимые утренние процедуры, девушка вернулась в спальню, испытывая сильную усталость. Несмотря на тяжелое самочувствие, мысленно она напомнила себе, что завтра надо обязательно связаться с Екатериной и подтвердить готовность приступить к своим профессиональным обязанностям. Кроме того, ожидался визит к Константину — последняя возможность увидеться с ним перед возвращением парня на службу.Обещав самой себе наконец обратиться к доктору уже послезавтра, девушка позволила телу погрузиться в долгожданный отдых. Сон оказался тревожным и сумбурным. Ей снилась покойная бабушка, лицо которой выражало глубокую озабоченность. Старушка пыталась сказать что-то важное своей любимой внучке, но смысл сказанного ускользал от сознания спящей.Проснувшись, Марго обнаружила, что часы показывают почти семь вечера. За окном сгущались сумерки, моросящий осенний дождик монотонно стучал по оконному стеклу. Девушка горько усмехнулась, осознав, что провела целый день в постели.— Ну вот, зря потраченное время… Опять нарушила режим, день коту под хвост, — проворчала она недовольным голосом, устало потирая лоб.Желания готовить ужин у Марго совершенно не возникло. Чувство сильной усталости окутывало её, словно тонкая паутинка тумана, лишая воли двигаться дальше. Вся жизнь казалась каким-то чуждым фильмом, где события происходили сами собой, вне контроля героини. Словно крошечная сонная муха, замершая в ожидании зимнего сна, девушка впала в странное забытье, где реальность стала неясной и далекой.До поздней ночи Марго бессмысленно пролистывала ленты социальных сетей, думая над тем, что завести домашнего питомца — хотя бы кота — не самая плохая идея. Кот стал бы отличным компаньоном в моменты одиночества и грусти. Сейчас квартира казалась пустой и холодной, погружённой в молчание, которое оглушало сильнее любого шума.В такие мгновения девушка особенно остро переживала утрату близкого человека — своей дорогой бабушки. Потеря родного человека оставляет неизгладимый след в душе каждого, порождает чувство глубокой внутренней боли. Эта боль никуда не исчезает сама по себе, она остаётся навсегда, становясь неизменным спутником всей оставшейся жизни. Просто человеку приходится учиться сосуществовать с болью, приспосабливаться к ней, воспринимая её как неотъемлемую часть своего существования.Наконец-то сон сморил Марго. Но снова ей начали сниться странные сны. Сначала появился Костя. Во сне он держал её за руку и уверенно вёл куда-то вперёд, уверяя, что совсем скоро они будут вместе навсегда и больше никогда не расстанутся. Однако казалось, что парень держит её руку слишком сильно, почти болезненно. Ей приходилось буквально бежать следом, чтобы успеть за ним.Ветер трепал его чёрные, словно смола, волосы, развевая пряди над плечами. Костя резко обернулся и взглянул на неё глазами, полными безумия, его рот исказила неестественная улыбка. Его хватка стала ещё сильнее, заставив девушку громко вскрикнуть. Проснувшись от собственного голоса, Марго обнаружила, что сердце бешено колотится, а руки дрожат. Сон оставил тяжёлое чувство страха и беспокойства.Она глубоко вздохнула, пытаясь восстановить ровное дыхание. Успокоившись, девушка сказала себе, что это всего лишь очередной ночной кошмар. Вероятно, причина кроется в переживаниях последних дней: слишком много времени она проводит рядом с молодым человеком, постоянно волнуется из-за неопределённости отношений и эмоциональной нестабильности. Подсознание же переработало всё это в жуткий образ, сохранившийся теперь в памяти тревожным отпечатком.Сон словно ветром сдуло. Голова казалась затуманенной, тело ныло от постоянной усталости и слабости. Решив немного взбодриться, Марго отправилась на кухню, надеясь, что чашечка крепкого кофе сможет вернуть ей силы и ясность мыслей. Ведь впереди ждал рабочий день, и хотелось освободить хотя бы его часть от текущих дел. Она едва передвигала ноги, пока добиралась до кухни. Поставив кофейную капсулу в машину, девушка одним нажатием кнопки заставила агрегат приступить к своему занятию — готовиться любимому напитку. Пока кофеварка весело булькала и пыхтела, Марго почувствовала себя вдвойне усталой. Холод пробежал по телу, охватив пальцы рук и ног, будто она находилась не дома, а на улице в лютый мороз.Наконец горячий кофе был готов. Держа горячую кружку обеими руками, она вернулась обратно в комнату, уселась на мягкий диван, укрывшись тёплым шерстяным пледом. Рядом мягко зажужжал ноутбук, открывшийся на рабочем столе с письмами электронной почты. Начались привычные дела: разбор писем, составление планов, выполнение поставленных руководством задач. Время пролетело незаметно. Уже к обеду вся накопившаяся корреспонденция была разобрана, работа выполнена. Постепенно мысли стали яснее, самочувствие улучшилось, организм начал приходить в норму. День обещал быть плодотворным, несмотря на утреннюю слабость.Марго взяла со столика сложенный квадратик бумаги, осторожно развернула и внимательно изучила адрес. Почерк был аккуратным и чётким: «Посёлок Ясный, улица Октябрьская, дом 17, дом синий с белым забором». Представляя встречу с Константином и его матерью, девушка ощутила приятное тепло внутри. Её губы тронула лёгкая улыбка, и Марго начала активно собираться в дорогу. Осмотревшись взглядом по комнате, она подошла к компьютеру и включила навигатор. Программа показала, что поездка займёт примерно сорок минут. Осталось два часа на сборы. Поглощённая своими мыслями, Марго отвлеклась от реальности и очнулась, только услышав звонкий сигнал телефона. На экране высветилась фотография подруги — Лизы.— Ну как ты, малышка? — озабоченно спросила та.— Всё нормально, Лиз, спасибо, — спокойно ответила Марго.— Точно? — недоверчиво переспросила Лиза.— Да-да, абсолютно точно, — поспешила успокоить подругу Марго. — Просто сейчас немного занята, еду в гости к Косте и его маме. Меня пригласили на чай, вот и собираюсь.— Стой, подожди, не пропадай! — встревоженно перебила её Лиза. — Дай мне адресок, вдруг что случится, буду знать, куда ехать!— Хорошо-хорошо, отправлю эсэмэской, — вздохнув, согласилась Марго.— Только звони потом, ладно? Сообщишь, что добралась благополучно, — взяла с нее обещание подруга.Повесив трубку, девушка набрала в сообщении адрес Константина и отправила его подруге. Иначе, знала она наверняка, Лиза непременно начнёт тревожиться и уже через час поднимет город на уши в поисках потеряшки. Марго усмехнулась, вспоминая подругу, а затем продолжила собирать вещи. Теперь, зная, что Лиза в курсе маршрута, девушка чувствовала себя увереннее и спокойнее.Марго выбрала наряд, соответствующий случаю: элегантный костюм бирюзового оттенка, подчёркивающий её стройную фигуру, дополнялся аккуратной причёской и мягким макияжем. Завершив приготовления, она уверенно вышла из квартиры и направилась к автомобилю.Пока прогревался двигатель, девушка вновь взглянула на телефон и удостоверилась, что нужный адрес верно введён в навигатор. Повернув ключ зажигания, она осторожно вывела машину на улицу и покинула пределы города.Дорога вела прямо в посёлок Ясный, окружённый густым хвойным лесом, сохраняющим зелёный покров круглый год. Проезжая мимо величественных сосен и ёлочек, Марго неожиданно почувствовала странное спокойствие и умиротворённость, словно возвращалась домой после долгого путешествия.Вскоре показался и долгожданный посёлок. Въехав на указанную улицу, Марго увидела искомый дом почти сразу. Он располагался обособленно, словно застывший во времени, совершенно отличный от современных строений. Белоснежный заборчик аккуратно огибал просторный двор, украшенный садом с ухоженными кустиками. Сам дом выглядел чистым и аккуратным, деревянный фасад был покрыт светло-голубой краской, контрастировавшей с тёмно-коричневыми ставнями окон. Атмосферу завершало крыльцо с деревянными ступеньками и скамья рядом с ним, манившая отдохнуть и насладиться природой.Сердце девушки учащённо забилось от волнения и радости. Новый этап жизни приближался, и она предвкушала интересные встречи и душевные разговоры. Немного вдохнув свежего воздуха, Марго решительно остановила машину и направилась к дому, стремясь поскорее оказаться там, где ожидали Константин и его мать.Марго заметила, что калитка оказалась не запертой, и осторожно вошла внутрь двора, настороженно осматриваясь в поисках возможной собаки. Страх перед собаками остался у неё с детских лет, поэтому любое движение в саду вызывало беспокойство. К счастью, никаких следов присутствия питомца замечено не было.Подойдя к входной двери, девушка задумалась, как постучать: звонка видно не было. Напряжённо занесла руку для условного стука, но внезапно дверь распахнулась сама собой. Сердце Марго замерло на мгновение, пока перед ней не появилась приветливая хозяйка дома.Перед девушкой предстала женщина средних лет, излучающая доброту и гостеприимство. На её лице сияла искренняя улыбка, выдававшая доброжелательность и радость от встречи. Женщина коротко поправила платок, закрывавший голову, из-под которого выбивались светлые пряди волос. Одета она была скромно, но опрятно: серое платье с небольшим узором и чистый фартук поверх него придавали облику особую тёплую атмосферу домашней женщины.— Маргарита, дорогая моя, здравствуйте! — ласково обратилась незнакомка, энергично протирая руки о ткань фартука. — Я Надежда Викторовна, мама Кости, приятно познакомиться.Марго улыбнулась в ответ, крепко пожимая предложенную руку:— Мне очень приятно познакомиться с вами, Константин много о вас рассказывал.Женщина покраснела от удовольствия и кивнула головой, приглашая гостя войти:— Ах, давайте войдемте, незачем стоять на дворе. Осень нынче холодная, ветра сильные гуляют, заходите скорей погреться да выпить чаю.Войдя вслед за Надеждой Викторовной вглубь дома, Марго оказалась в просторной кухне, центральной деталью которой была настоящая русская печка. Девушку удивило и одновременно очаровало это зрелище — сейчас редко встретишь подобное украшение интерьера, а здесь старая традиция соседствует с современной обстановкой, гармонично дополняя друг друга.Взгляд Марго скользнул по столу, уставленному аппетитными блюдами: тарелочки с хрустящей булочкой, свежие ватрушки с творогом, горка ароматных домашних пирожков. Яркий запах свежеиспечённого хлеба наполнял воздух, вызывая непроизвольное урчание голодного желудка. Вспомнив, что за весь день успела проглотить лишь чашечку чёрного кофе, девушка поймала себя на мысли, что готова съесть половину содержимого стола.Повесив своё пальто на крючок у дверей, Марго заняла место за столом напротив Надежды Викторовны, наблюдая, как хозяйка продолжала суетиться, напевая тихую песенку и доставая из печи очередную партию угощений.— Надежда Викторовна… — нерешительно начала Марго, стараясь не мешать хлопотливой женщине. — А где же Костя?Надежда резко обернулась, добродушно посмеиваясь:— Ой, родная, прости уж старуху болтливую! — засмеялась она, откладывая ложку в сторону. — Костенька уехал в город. Наверное, решил устроить тебе приятный сюрприз и купить подарок. Он собирался вернуться раньше, но, похоже, задержали дела, не переживай, сейчас будет, не сомневаюсь ни капельки.Отхлебнув глоток горячего чая, Марго почувствовала, как приятная волна тепла разливается по всему телу. Травяной настой обладал нежным ароматом. Она закрыла глаза, наслаждаясь моментом, а Надежда Викторовна тихо сидела рядом, наблюдая за реакцией гостьи.— Какой замечательный чай! — искренне восхитилась Марго, обращаясь к хозяйке.Надежда улыбнулась довольной улыбкой:— Спасибо, дорогая! Эти травы я сама собираю каждое лето и бережно высушиваю. Потом завариваю, получается вкусно и полезно.Девушка решила завести разговор:— А разве Костя завтра не отправляется на службу? — осторожно поинтересовалась девушка.Надежда ненадолго призадумалась, выбирая слова, затем твердо сказала:— Нет, мы с сыном обсудили всё и приняли совместное решение. Костя остается. У него серьёзные планы на отношения с тобой. Зачем терять столько времени, оставаясь врозь? Вам друг без друга нельзя существовать!Её голос звучал настолько страстно и убедительно, что Марго испытала легкий испуг. Еще и Костя так и не появлялся, отчего девушка нервничала сильнее обычного.Тем временем она вспомнила обещание Лизе позвонить и отчитаться о благополучном прибытии. Хлопнув себя по карману, осознала, что телефон оставила в автомобиле. Внутренне ругнувшись, решила отложить звонок на потом, чтобы не бегать туда-обратно лишний раз.Через некоторое время раздался негромкий скрип входной двери, впуская порыв холодного воздуха. На пороге появился Константин с огромным букетом белых роз и изящной шкатулкой в руке.Марго радостно побежала навстречу парню, сердце колотилось от счастья. Несколько секунд назад ей казалось, что она не видела любимого целую вечность. Он нежно поцеловал её в щёку, затем передал девушке букет и маленькую шкатулку.— Это тебе, — сказал Костя, глядя на неё с любовью.Надя подошла к молодому человеку, взяла букет, чтобы поставить в вазу, а Марго раскрыла шкатулку. Внутри блестела красивая золотая цепочка с подвеской в виде розы, украшенной ярко-красным камнем.— Потрясающая вещь! — восторженно воскликнула девушка.Стоя рядом, Костя и его мать смотрели на Марго, ожидая реакции. Мать нетерпеливо подталкивала её:— Примерь немедленно!Марго вынула украшение из шкатулки и хотела было приложить его к шее, но внезапный настойчивый стук в дверь нарушил идиллию. Надежда раздражённо отвернулась и крикнула девушке:— Быстро надевай! Что ты медлишь?!Голос женщины зазвенел напряжённым металлическим оттенком, лицо исказилось злобой. Одновременно в дверь продолжали отчаянно барабанить.— Костя, помоги ей! Сделай же что-нибудь! — истошно закричала Надежда, хватая парня за плечи.— Мам, я не буду этого делать, н-не хочу... не могу. — Константин опустил голову, во взгляде его Марго успела увидеть что-то вроде сожаления и грусти.Весь этот кошмар происходящего привёл Марго в состояние паники, захотелось сбежать подальше.Забыв обо всём, девушка рванулась к двери, оттолкнув Надежду, которая пыталась удержать её за руку. Резкий треск ткани возвестил о разорвавшемся шве, оставив разорванный рукав в пальцах сумасшедшей женщины.Открыв дверь, Марго ахнула от изумления. На пороге стояла её бабушка Элеонора. Бабушка серьёзно осмотрела помещение, остановившись взглядом на женщине, чей облик искажала ненависть и страх.— Надя, ты чего здесь устроила? И сына подбиваешь на свои безумные идеи. Я вам внучку не отдам! Думали, окрутили дурочку наивную? Не тут-то было, я всегда за ней наблюдаю. — сердито заявила бабушка.Резко сорвавшись с места, Надежда отбросила платок, позволив рассыпаться седым волнистым волосам.Марго тяжело рухнула на пол, спрятав лицо в ладонях. Мир перевернулся, реальность исчезла, оставляя лишь ужас и недоумение.— Ничего не понимаю! Что здесь вообще происходит? — всхлипывая, прошептала девушка.— А я сейчас тебе расскажу, — спокойно отозвалась бабушка.— «Возлюбленный» твой простой подселенец. Он неживой, понимаешь? И мать его неживая. Они висельники. Он в армии служил, когда его невеста за другого вышла. Он вернулся, узнал и повесился прям на этой люстре. — И бабушка указала пальцем на желтую люстру, висящую на потолке.— А мать не смогла пережить потерю единственного сына и повесилась на этой же люстре. И нет теперь им покоя, зациклены они на поиск невесты, понимаешь? Особенно мамаша. Но трудно их за это судить, не упокоены они, не могут уйти. Нужно помочь. Ты когда отсюда выберешься, сожги эти свечи на могилках. Только точно сожги. Он ведь из тебя жизненную энергию тянет, ты так долго не проживешь, нужно отвязаться. — С этими словами бабушка протянула Марго две свечи.Медленно вставая, Марго машинально приняла свечи и положила их в карман. Едва сумев выговорить слово, она попыталась встретиться взглядом с Константином, но тот упорно отводил глаза.— Ты когда меня хоронила, он и подцепился к тебе, ты ведь слабая была от горя. Могилки их находятся недалеко от моей, найдешь, — добавила бабушка.В руках все еще была цепочка, руки сами потянулись к шее в попытке ее надеть, увидев это, бабушка хлестко ударила Марго по щеке. — Очнись! — Теперь уже это не был голос бабушки. Марго открыла глаза, щека горела от удара. Перед ней стояла испуганная Лиза, а точнее Лиза стояла чуть ниже Марго, а вот сама Марго стояла на небольшой табуретке и держала руками петлю из веревки, пытаясь просунуть в нее голову. Марго с ужасом откинула веревку, поспешно спустилась с табуретки. На нее глазами полными ужаса смотрела Лиза.Марго, охваченная смесью эмоций, крепко обняла Лизу, горячие слёзы стекали по лицу. Та аккуратно гладила подругу по голове, успокаивая:— Тихо-тихо, дорогая, всё в порядке, я здесь с тобой. Успокойся…— Когда я не смогла дозвониться тебе десять раз подряд, сразу приехала сюда, — взволнованно объясняла Лиза. — Смотрю, дом старый, заброшенный, а твоя машина стоит снаружи. Я думала, Костя — маньяк или похититель. И тут вижу, как ты сама хочешь прыгнуть в петлю. Со мной ты отказывалась разговаривать, пришлось приводить тебя в чувство силой.Выслушав откровения подруги, Марго с трудом удержалась от слез. Она изложила историю, произошедшую с ней, подробно описав все обстоятельства, увиденные образы и жуткие переживания. Несмотря на шокирующее содержание повествования, Лиза слушала внимательно, не прерывая Марго и сохраняя серьезное выражение лица.Закончив рассказ, девушка вытащила из кармана две тонкие свечки, подаренные ей бабушкой.— Надо поехать на кладбище и зажечь их на могилах Кости и его матери, — растерянно закончила Марго. — Может, это поможет разорвать контакт с ними навсегда.Лиза выслушала всю историю до конца, пристально рассматривая подругу.— Знаешь, честно говоря, звучит как бред сумасшедшей, — призналась она наконец. — Но почему-то я тебе верю. Давай поедем прямо сейчас, покончим с этим.Лиза взяла Марго за руку, и девушки направились к выходу из дома. Взглянув последний раз на обстановку комнаты, девушка содрогнулась. Совсем недавно это пространство казалось уютным и теплым, теперь же комната выглядела мрачной и разрушенной: стены покрылись трещинами, потолок облупился, старые обои отсырели и покрылись пятнами плесени. Возвышалась старая русская печь.Рядом с печью, на старой фотографии в деревянной рамочке, улыбался молодой мужчина в военной форме. Это был Костя.Марго и Лиза покинули здание и направились к машинам. Дорога до кладбища занимала около часа, но сейчас каждая минута пути казалась вечностью. В сознании Марго царила неопределённость: ещё недавно она сомневалась в правдивости случившегося, мечтая, что вскоре проснётся в собственной кровати, но факты говорили обратное.Парковка близ кладбища была пустой, солнце уже пряталось за горизонтом, окрашивая небо в багровые оттенки. Лиза и Марго стояли перед массивными железными воротами, ведущими к месту последнего приюта ушедших близких.Проходя меж рядов старых памятников, девушка не переставала думать о судьбе, загнавшей её в такую запутанную ситуацию. Вскоре Марго приблизилась к нужной точке: справа от могилы любимой бабушки расположились два старинных захоронения, за могилами давно никто не ухаживал. Маленькие металлические ограды ржавели, камни успели покрыться толстым слоем пыли и паутины, а фотографии на плитах были стёрты годами дождей и ветров.Несмотря на плохое освещение, девушка узнала лица на фото: это были Костя и его мать, Надежда и Константин Мельниковы. Даты смерти отличались всего на месяц: 11.10.1989 и 13.11.1989. Она устремилась к надгробиям, взяв с собой две свечи.Опустившись на колени, Марго вложила свечки в углубления на камнях и зажгла их. Мягкий свет свечей осветил окружающую тьму.Незадолго до окончания ритуала девушка почувствовала мягкое касание на плече. Обернувшись, она увидела Костю. Его фигура была прозрачной, словно сотканной из лунного света. Молодой человек неподвижно смотрел на неё долгим взглядом, полным сожаления и надежды.— Прости меня, — тихо произнёс он спустя долгое молчание.— Мы больше никогда не увидимся? — с горечью уточнил Костя.Марго колебалась, прежде чем ответить:— Мы обязательно встретимся, — пообещала она.Молодой человек протянул руку, намереваясь дотронуться до девушки, но пламя свечей начало угасать, и прозрачная фигура мужчины начала растворяться в темноте ночи. Марго провожала взглядом исчезающего юношу, понимая, что их история подошла к концу.

