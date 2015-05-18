Новинки к охотнику Серёге

Новость отредактировал Летяга - 12-08-2025, 09:16

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 680 Комментарии: 11 +9 12-08-2025, 09:16 by

1)Сергей Струнин.Прадед — охотник на Урале. В войну только охотой и выжили, хотя многих зверей тогда под запретом было добывать. Расстрел.Рассказывал про нечисть, которую пришлось повстречать. Низкорослое существо вроде гнома. И не нападало, просто было рядом всегда. Как ни убегал от него многие километры, всё время позади было. Дед непьющий от слова совсем, просто зашёл не туда, куда можно людям ходить. Как только оно отогнало его километров на 20 от того места, а это гора была какая-то, исчезло.Я потом уже, когда фильм посмотрел про дятловцев, по описанию те монстры очень похожи. Появляются внезапно, где хотят, и не убежать от них. Правда, не нападали.Ничего не добавил, не убавил, пишу, как слышал.2) zombie3365Был такой случай на охоте. Живу в Казахстане. Поехали с напарником весной на открытие охоты на утку. Остальная команда на следующий день должны были приехать. Ездим/ходим по степи еще днем, и слышу пение мужским голосом (слова не разобрать), но голос такой звонкий и певучий. Спрашиваю у напарника (он намного старше и опытнее меня), слышит ли он, отвечает, что тоже слышит. И, скорее всего, это один из пастухов где-то ходит, но ветер разносит звук, поэтому не видим его. Но до аула далеко, и скотину здесь не пасут, видимо, новичок какой-то. Я немного пошутил, что пастуху с таким красивым голосом нужно на эстраду.Наступает ночь, разбиваем лагерь: палатка рядом с машиной. И опять слышится то же самое пение. Напарник делает вывод, что пастух ушел далеко от аула и решил в поле переночевать. Потушили костёр, легли спать в палатке. Слышу, кто-то приближается к нашему лагерю. Но глаза открыть не могу, и руки не двигаются, и в голове резкий гул/звон. «Кто-то огромный» отчётливо подошёл прямо к палатке и стоит смотрит в упор как бы сверху. Слышу его дыхание и шаги, пошевелится не могу. Через некоторое время «оно» отходит к машине, и срабатывает сигнализация. В палатке также срабатывает пульт от сигналки, при этом светится ярко и вибрирует. В этот момент прям чувствую, как «оно», понимая, что больше не контролирует ситуацию, резко убегает. В этот момент контроль над телом возвращается, включаю фонарь, заряжаю ружьё и с напарником выходим из палатки. Никого нет, тишина. Напарник в возрасте, сильно устал. Говорит, может какое-нибудь животное подошло на нашу добычу (утки/гуси). Устали, всякое может померещиться. Легли спать. Через 5-10 мин ситуация повторяется, напарник уже не спит. Опять подходит сначала к палатке, после к машине, срабатывает сигнализация, контроль над телом возвращается.На зорьке отстрелялись и поехали к приехавшим друзьям в лагерь. Во время обеда рассказали ночную историю. На что несколько человек отреагировали моментально, переспросив, голос пения был мужской или женский. После сказали, что нам повезло этой ночью. Т. к. мужское пение — это якобы светлые силы, а вот женское пение в степи/лесу — это демоны.Описываю эту историю, а мурашки по спине всё равно проступают, хотя прошло уже более 10-ти лет.3) Cофияроманенко эбд.История из Харьковской области. Произошла перед НГ 22-23 или слегка после.Зима, метёт снег, и я вышла погулять с собакой в яр. У нас поселок буквально разделён на две части яром, один яр, где чаще всего есть люди, сверху на холмах дома недалеко. Но люди там всё равно редкое явление, особенно зимой. Следующий яр, больше, через дамбу (дамба вела с одной части поселка на другую, с горы на гору как-то так) находился, в том яру жили байбаки, лисы, зайцы, птица такое незначительное. Допустим, назовем яр, где недалеко от людей, яр 1, а следующий яр 2.Яр 1 интересный, кусты, само собой, растительность, и склоны очень много, и если выйти на один склон, который как раз ведет в мою часть поселка, там дорога, можно увидеть следующий яр 2 и дамбу с другой частью поселка.Так вот, я спустилась вниз, гуляю с собакой и начала уже подходить к этому склону, как слышу, орет что-то сзади меня и шорохи с шагами. Еще наблюдаю, собака насторожилась, взяла её на поводок и ускорила шаг. Слышу, этот неистовый крик всё ближе и ближе (у нас в поселке страшнее лисы только человек водится), а крик не лисий даже, ни на что не похож, и собака поскуливает.Я только вышла на склон, как слышу из яра 2 те же звуки, и они всё ближе и ближе, я сворачиваю на улицу к подруге, а там надо еще кусты пройти метров 50. И только я прошла мимо кустов, всё стихает.Я тогда знатно удивилась, такое в моей жизни в первые.Из историй местных знаю, что есть озеро Далина, оно само по себе наполняется и высыхает. Говорят, очень давно, еще при царе, ехал один богатый мужчина на карете с узорами из золота, вез с собой монеты и другие ценности. Когда пересекал эту Далину, когда она была еще болотом (казалось, перейти можно, а затягивает ужас), карета с золотом и хозяином утонула в той грязи, говорят, только кучер спасся и одна лошадь. Не знаю, правда или нет, но интересно.Предистория небольшая: я умею сама издавать достаточно неприятный и страшноватый звук, только я спустилась в яр 1, было еще светло, издала пару раз этот звук. Только потемнело, ииии началось. Говорили же мне друзья... Рано или поздно призову кого-то я на этот брачный зов.

Ключевые слова: Урал Гном существа степь пение Сонный паралич демоны духи яр звук Собака авторская подборка

Другие, подобные истории: