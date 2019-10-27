Усадьба Лашкевичей (Пушкина) и Немецко-польский опорный пункт. Поездка в Стайки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:46

Hunter Grey Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:46 by

Старинная усадьба Лашкевичей в Стайках была построена еще родственником русского поэта Пушкина в XVIII. Гости Барановического района, которые приезжают на отдых в Брестской области, могут увидеть руины некогда замечательного дома из красного кирпича. Сама земля находится на возвышенности, высота поверхности, где стоит имение и разбит парк, составляет 186 метров над уровнем моря.Координаты: 53.257531, 26.189186Деревня Стайки получила свое упоминание в документах о продаже. Хусейн Маликбаш продал ее Богушу Овсяннику в 1563 году, о чем и было оставлено упоминание. Через восемь лет она уже стала собственностью Евстафия Воловича, чей род владел имением более двух столетий.Настоящая стройка развернулась в Стайках после 1787 года. Фома Пушкин, дальний родственник Александра Сергеевича Пушкина, успешно владел землями и домом. Последним владельцем из Пушкиных был Тамаш Каликст Рафаилович Пушкин. Лашкевичи получили Стайки в 1876 году. Этот известный старинный род был отмечен королем Жигимонтом Августом, который пожаловал одному из Лашкевичей землю в Чичерском старостве.Последними владельцами сооружения замкового типа были Адольф Иосифович Лашкевич и Наталья Грициановна. Адольф Иосифович был участником Минского товарищества сельского хозяйства, а Наталья – его родственницей. Эти известия – самые полные из тех, что остались о полноправных хозяевах имения. После Второй мировой войны тут размещалась школа, а когда она переехала, здание пришло в упадок. Особенно быстро оно стало разрушаться природой и людьми с начала 2000-х годов.Теперь отдыхающие в Брестской области могут увидеть только остов. Здание в своем плане имеет основной прямоугольник, в левой части готическая башня. Здание из красного кирпича некогда было покрыто рыжеватой черепицей. Она до сих пор в сохранности лежит во дворе, на ней сохранились дореволюционные штампы мастеров. Вокруг был разбит ухоженный парк, сейчас на территории в 3 га еще растут дикие деревья.Рядом с основной постройкой имеется дом прислуги, внутри еще сохранилась дореволюционная штукатурка. Сейчас здания выкуплено и ведутся строительные работы...Немецко-польский опорный пункт у деревни Дубровно под БарановичамиНа трассе М-1 по дороге из Минска в Брест, после пересечения р.Щара, не доезжая 5 километров до развязки на Барановичи надо внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить несколько интересных немецких сооружений времен Первой мировой войны. Первое из них легко обнаруживается на откосе выемки шоссе.В 1915-17 годах на этом рубеже стабилизировалась линия фронта и обе стороны стали возводить полевые укрепления, которые потом немцы постепенно стали перестраивать в долговременные. В 30-е годы прошлого века эту линию обороны использовали поляки.Автор - Strongiss.

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