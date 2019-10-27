Усадьба Лашкевичей (Пушкина) и Немецко-польский опорный пункт. Поездка в Стайки

Усадьба Лашкевичей (Пушкина) и Немецко-польский опорный пункт. Поездка в СтайкиСтаринная усадьба Лашкевичей в Стайках была построена еще родственником русского поэта Пушкина в XVIII. Гости Барановического района, которые приезжают на отдых в Брестской области, могут увидеть руины некогда замечательного дома из красного кирпича. Сама земля находится на возвышенности, высота поверхности, где стоит имение и разбит парк, составляет 186 метров над уровнем моря.
Координаты: 53.257531, 26.189186
Деревня Стайки получила свое упоминание в документах о продаже. Хусейн Маликбаш продал ее Богушу Овсяннику в 1563 году, о чем и было оставлено упоминание. Через восемь лет она уже стала собственностью Евстафия Воловича, чей род владел имением более двух столетий.
Настоящая стройка развернулась в Стайках после 1787 года. Фома Пушкин, дальний родственник Александра Сергеевича Пушкина, успешно владел землями и домом. Последним владельцем из Пушкиных был Тамаш Каликст Рафаилович Пушкин. Лашкевичи получили Стайки в 1876 году. Этот известный старинный род был отмечен королем Жигимонтом Августом, который пожаловал одному из Лашкевичей землю в Чичерском старостве.
Последними владельцами сооружения замкового типа были Адольф Иосифович Лашкевич и Наталья Грициановна. Адольф Иосифович был участником Минского товарищества сельского хозяйства, а Наталья – его родственницей. Эти известия – самые полные из тех, что остались о полноправных хозяевах имения. После Второй мировой войны тут размещалась школа, а когда она переехала, здание пришло в упадок. Особенно быстро оно стало разрушаться природой и людьми с начала 2000-х годов.
Теперь отдыхающие в Брестской области могут увидеть только остов. Здание в своем плане имеет основной прямоугольник, в левой части готическая башня. Здание из красного кирпича некогда было покрыто рыжеватой черепицей. Она до сих пор в сохранности лежит во дворе, на ней сохранились дореволюционные штампы мастеров. Вокруг был разбит ухоженный парк, сейчас на территории в 3 га еще растут дикие деревья.
Рядом с основной постройкой имеется дом прислуги, внутри еще сохранилась дореволюционная штукатурка. Сейчас здания выкуплено и ведутся строительные работы...
Немецко-польский опорный пункт у деревни Дубровно под Барановичами
На трассе М-1 по дороге из Минска в Брест, после пересечения р.Щара, не доезжая 5 километров до развязки на Барановичи надо внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить несколько интересных немецких сооружений времен Первой мировой войны. Первое из них легко обнаруживается на откосе выемки шоссе.
В 1915-17 годах на этом рубеже стабилизировалась линия фронта и обе стороны стали возводить полевые укрепления, которые потом немцы постепенно стали перестраивать в долговременные. В 30-е годы прошлого века эту линию обороны использовали поляки.
Автор - Strongiss.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46 by Hunter GreyПросмотров: 14Комментарии: 0
Ключевые слова: Пушкино Республика Беларусь усадьба Первая Мировая война заброшенное