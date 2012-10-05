Комментарии к истории про русалку

Истории из жизни
1) @ZhelezniySamson
Я воспитан при коммунистах и не верил, как было принято, ни в бога, ни в черта. Более того, был рьяным атеистом. Лень описывать подробности, но когда мне было где-то лет двадцать семь, я почти в упор видел, вероятно, домового. Вечером около восьми часов на работе в столярном цехе мимо меня буквально в метре прошел маленький человек ростом поменьше метра. Смешной такой, в такой душегреечке без рукавов, как у купцов в старинных фильмах. Прошел мимо меня, подошёл к входной двери и, не открывая её, прошел сквозь неё. Не пишите в комментах всякие глупости и недоверия. Я был не пьяным, крыша у меня не едет, про наркотики в то время я даже не слышал. Я так опешил, что с минуту смотрел на него и ничего не понимал, а потом меня охватил страх, и я рванул на улицу в эту же самую дверь, только, конечно, открыл её, а не сквозь. Ха-ха-ха. Мне сейчас 65 лет, и я до сих пор сам себе не верю, но факт есть факт.

2) Виктор Болгов
@ВикторБолгов-н7е
Не знаю, что это было, но было в сибирской деревне, где я, горожанин, в детстве часто проводил лето. Было мне тогда 12 лет. Вышел я за калитку дедовой избы, смотрю, в метрах 50 от меня пасется огромный черный бык. Увидел бык меня, грозно нагнул рогатую голову, да как побежит в мою сторону. Я едва успел назад в калитку заскочить. Услышал только, как бык рогами в дощатые ворота рядом с калиткой громко ударил...
Из дверей избы вышла бабушка, увидев меня перепуганного, спросила:
— Внучек, что случилось?
— Там бык, бык!.. — закричал я бабушке. — Хотел меня забодать!..
Бабушка взяла стоящую рядом палку и вышла впереди меня за калитку. Никакого быка на деревенской улице ни рядом, ни вдали не было. Но он точно был и никуда свернуть не мог. Да и убежать далеко не успел бы.
По времени прошло не более 5 минут.
Померещиться могло только в результате гипнотического внушения. Но поросшая травой-муравой деревенская улица была пуста. Что я ещё заметил, во время видения быка не дул ветер, не лаяли собаки, не мычали коровы, не орали петухи, даже вездесущие пчёлы куда-то подевались. Стояла абсолютная тишина. А когда с бабушкой вышли на улицу вновь, всё разом ожило.

3) Gushchenkov
@vadimgushchenkov3706
А я с друзьями и подругами, в техникуме учащимися, провожали несколько человек поздно вечером на электричку в районе Токсово под Ленинградом и, возвращаясь обратно, мы с другом несколько отстали от основной компании, да и я от него, сказав: «Сейчас пойду отойду в сторонку по малым делам», и он пошел потихоньку дальше, а я после, как сделал свои дела, ещё подошёл попить воды из колодца, а пока мы шли с ним, отставши от ребят, то рядом с нами или вдалеке периодически появлялась собака среднего размера и вся такая взлохмаченная, но шерсть не была длинной, тёмного цвета, глаза только её зыркали в свете луны на фоне ночи. И вот я, отходя от колодца и выходя на дорогу просёлочную, слева лес, а справа поле, теряющееся в темноте, и вижу опять в метрах 20 эту собаку, которая не спеша идёт от меня, иногда оглядываясь, и вдалеке ещё вижу моего приятеля смутно, и бац!.. В какой-то момент эта собака превращается в маленького человечка, типа карлика, и притом ещё в тёмно-бардовом плаще с капюшоном, и тоже оборачивается, смотря на меня!!!! Я обомлел и потерял дар речи! Пытаясь увидеть его лицо и глаза, я ничего не мог разглядеть, кроме черноты в капюшоне! И ещё я видел, как мой друг стоит как вкопанный и смотрит в мою сторону и, видимо, тоже на собаку, превратившуюся в этого «гнома». Потом этот гном, так его я назову, пошёл дальше, словно поплыл, и снова превратился в ту собаку, и, медленно убегая, растворился в темноте по направлению влево к лесу! Когда я наконец дошёл до друга, мы встретились глазами и молча смотрели друг на друга, находясь в шоке! Потом я сказал:
— Ты это видел???
Он сказал:
— Да!!!!
Я сказал:
— Побежали догоним наших (уже ушедших в поле под ночным небом со звёздами и луной), они нам не поверят...
4) @Егор-ю8ф3к
Бабушка рассказывала, как в детстве она с подругами пошли на речку купаться, идут они и вот-вот уже у воды будут, услышали, как что-то в камышах плеснуло, там ещё две коряги вроде она говорила были, то ли две, то ли одна, они, когда всплеск услышали, сразу подошли к тем камышам, где вид на ту корягу выходит, и из-за камышей так смотрели, потому что страшно было, там из-под коряги всплыла девушка молодая, на вид она говорила лет 18-19, оглянулась по сторонам, никого не увидела и руками (правда, сказала, что просто руки были и без перепонок) взялась за это бревно и залезла на него. Когда эта русалка сидела на бревне, было видно, что у этой девушки есть хвост, говорила, что он по цвету был похож на серебряного карася, только чуть потемнее. Сидела она хвостом по воде водила и волосы то расчёсывала руками, то косу какую-то заплетала и тину вплетала и водоросли, бабушка сказала, что очень красиво получилось, потом начала песни петь, но пела не тихо, и из-за этого не получилось разобрать, что она пела, смотрели они на неё, смотрели и засмотрелись, что одна подруга на сухие камыши, упавшие на берег, засмотрелась. Русалка обернулась на них, по её лицу видно было, что она напугалась, а лицо не какого-то цвета, а то же самое, как и у простой девушки, только немного бледнее, очень красивая была, увидев их, она спрыгнула с бревна и уплыла куда-то и, скорее всего, по дну, потому что были пузырьки как от взболтанного ила, и они появлялись в сторону середины речки.
Ещё был случай тоже с бабушкой, но она уже просто за водой ходила, эта же русалка сидела на мелководье у берега и плела венок из каких-то цветов. Бабушка не помнит уже, что за цветы были.
И ещё случай с дедом моей подруги, он где-то в лесу шел и наткнулся на болото такое, то есть оно озеро, заросшее в некоторых местах ряской и другими растениями, он проходил рядом, и его не по имени позвала какая-то женщина, когда он оглянулся, то увидел, на дереве у воды на ветке сидела русалка, волосы длинные зелёные, сама красивая, и хвост с чешуёй был золотистой. Он что-то сделал, я уже не помню, что именно, потому что подруга давно рассказывала, но русалка в явном недовольстве спрыгнула с ветки в воду и уплыла.

5) Эдуард Гилязутдинов
@ekopolis2
А я в 13 лет в плавнях речки Казанки встретил нимфу лет 16 (без всяких перепонок, ноги только длинные и мускулистые). Я МС по плаванию, думал, догоню в воде, но тщетны были мои попытки, она плавала как Заслуженный МС. На следующий день пришел с ластами для скоростного плавания и маской. Нимфа ничего не говорила, только улыбалась, доплыл до ее владений, никакого страха, только радость общения. И погнали мы под водой, я проныривал 50 метров, я плыву в ластах дельфином, она плывет дельфином явно в «невидимых» ластах. А на ее бедрах и чуть на голых...
... ягодицах «поперечная волна» подкожных мышц». Я видел «танцующих девушек», занимался в ДК народными танцами, но такой красоты, как плывущая в толще воды нимфа, никогда не видел...
Нимфа жестами, которые я четко понял, позвала прийти купаться на ночь глядя...
Но родители не пустили...
А на следующий (и последующий день) нимфа ко мне не вышла...
А я не смог к ней прийти на ночь глядя...
...Через года два...
Самому жутко стало от этих купаний с нимфой...


12-08-2025, 09:12
+8

#1 написал: ebegen31
12 августа 2025 18:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 694
К первой истории. Понимаю этого дяденьку. Я сам видел - только не самого домового, а его следы на свежевымытом полу. Такие малюсенькие... А был вечер, в помещении - лишь двое взрослых людей, а наружные его двери были заперты.

Натерпелся бедный Витя. Да и Вадик из третьей истории тоже.

Интересно, зачем Русалки людей окликают? "Оставайся, мальчик, с нами..." blush Говорят, что Русалки утаскивают людей на дно. Но утопление редко связывают с мистикой: мол, плыл себе как ни в чём не бывало и вдруг стал тонуть. Обычно этому есть конкретные земные причины, например, купание в состоянии алкогольного опьянения, в опасных местах, а также потеря сознания в воде из-за различных заболеваний.

А вот последняя история - это что-то особенное. Интересно, что было бы, если бы он всё-таки пошёл купаться ночью?
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Black Bagira
12 августа 2025 22:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 756
Цитата: ebegen31
Он что-то сделал, я уже не помню, что именно, потому что подруга давно рассказывала, но русалка в явном недовольстве спрыгнула с ветки в воду и уплыла.



Это по 4-ой истории. Дедушка перекрестился , наверное. Русалке и не понравилось..Дед правильно сделал.

Только цитировать нужно было мне из истории, а получилось, что у ebegen31.

зелёное яблочко, спасибо за истории. Интересные.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: Talisha
13 августа 2025 06:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 546
Нимфе понравилось, как он плавал, решила к себе забрать. Ночью вообще нельзя в водоемах плавать, это время духов, утянут.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: alice_downtheriver
13 августа 2025 09:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 22
В детстве видела на кухне двух маленьких человечков, выглядели они наполовину как люди, наполовину как обезьяны, были в какой-то клетчатой одежде, один тащил другого за руку, как будто пытались сбежать. Показывала на них маме, она подумала, что это детские выдумки после сна - на кухню мы зашли очень ранним утром, мне маленькой приспичило попить воды. Может и правда ничего этого не видела, а пересказываю детский сон, принятый за явь. Но снов я видела много, конечно, некоторые хорошо помню и знаю, что это были сны. А эта подвижная картинка как-то на особицу в моей памяти.
Зарегистрирован: 26.10.2024
#5 написал: ebegen31
13 августа 2025 19:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 694
Цитата: ebegen31
Но утопление редко связывают с мистикой: мол, плыл себе как ни в чём не бывало и вдруг стал тонуть


Я имею в виду, что в большинстве случаев утопления выясняется, что мистика здесь ни при чём. Вот если человек пропадает без вести, то да, люди часто видят в этой ситуации мистику. А про мистику, связанную с утоплением, лично я историй не слышал. Русалки, по моим скромным сведениям, всё-таки не "топят" людей, а заколдовывают их. Как у Тургенева в "Бежином луге". Мне так нравится этот рассказ... Вот - история про русалку оттуда, почти в полном объёме:

"Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, —
присел и задремал. Да задремал аж до утра
и слышит вдруг, кто-то его зовёт.
Смотрит — никого. Он опять задремал — опять кто-то зовёт.
Он опять глядит, глядит:
а перед ним на ветке русалка сидит,
качается и его к себе зовёт,
а сама помирает со смеху, смеётся, но как-то странно, будто беззвучно, вот...
А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц
— всё, братцы мои, видно. Уж больно ясный месяц.
Вот зовёт она его и такая вся сама светленькая,
сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, беленькая —
а то вот ещё карась бывает такой белесоватый,
весь, как серебряный...
Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет
да его всё к себе этак рукой зовёт. И никого рядом окрест.
Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои,
да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест...
А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои;
говорит, рука просто как каменная, не ворочается...
Ах ты этакой, а!.. Руки - как не свои…
Вот как положил он крест, братцы мои,
русалочка-то и смеяться перестала, чего-то не хохочет,
да вдруг как заплачет...
Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает,
а волоса у неё зелёные, как весной поля,
что твоя конопля.
Вот поглядел, поглядел на неё Гаврила, да и стал её спрашивать:
«Чего ты хочешь?
Что ты, лесное зелье, плачешь?»
А русалка-то как взговорит ему, сидя на суку недалече:
«Не креститься бы тебе, говорит, человече,
жить бы тебе со мной на веселии до конца дней;
а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду:
убивайся же и ты до конца своих дней».
Тут она, братцы мои, пропала,
а Гавриле тотчас и понятственно стало,
как ему из лесу, то есть, выйти
и куда дальше идти...
А только с тех пор вот он всё невеселый ходит, как бы к русалке не уйти.
Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья, —
да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, —
он же ее не послушался?
Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил,
что голосок, мол, у ней такой как бы тоненький, жалобный, как у жабы.
Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.
— Сам. Я лежал на полатях, всё слышал".
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: Black Bagira
Вчера, 09:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 756
Цитата: ebegen31
Как у Тургенева в "Бежином луге". Мне так нравится этот рассказ...


Тоже очень люблю этот рассказ. Иногда перечитываю...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#7 написал: Reiana Flaim
Вчера, 13:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 3 012
Верю. Интересные истории.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#8 написал: Tengu
Вчера, 14:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 299
Интересно про нимфу-то) Как он вообще понял, что это не человек? Она дышала под водой? Вообще не дышала?
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.