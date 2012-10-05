Комментарии к истории про русалку

1) @ZhelezniySamsonЯ воспитан при коммунистах и не верил, как было принято, ни в бога, ни в черта. Более того, был рьяным атеистом. Лень описывать подробности, но когда мне было где-то лет двадцать семь, я почти в упор видел, вероятно, домового. Вечером около восьми часов на работе в столярном цехе мимо меня буквально в метре прошел маленький человек ростом поменьше метра. Смешной такой, в такой душегреечке без рукавов, как у купцов в старинных фильмах. Прошел мимо меня, подошёл к входной двери и, не открывая её, прошел сквозь неё. Не пишите в комментах всякие глупости и недоверия. Я был не пьяным, крыша у меня не едет, про наркотики в то время я даже не слышал. Я так опешил, что с минуту смотрел на него и ничего не понимал, а потом меня охватил страх, и я рванул на улицу в эту же самую дверь, только, конечно, открыл её, а не сквозь. Ха-ха-ха. Мне сейчас 65 лет, и я до сих пор сам себе не верю, но факт есть факт.2) Виктор Болгов@ВикторБолгов-н7еНе знаю, что это было, но было в сибирской деревне, где я, горожанин, в детстве часто проводил лето. Было мне тогда 12 лет. Вышел я за калитку дедовой избы, смотрю, в метрах 50 от меня пасется огромный черный бык. Увидел бык меня, грозно нагнул рогатую голову, да как побежит в мою сторону. Я едва успел назад в калитку заскочить. Услышал только, как бык рогами в дощатые ворота рядом с калиткой громко ударил...Из дверей избы вышла бабушка, увидев меня перепуганного, спросила:— Внучек, что случилось?— Там бык, бык!.. — закричал я бабушке. — Хотел меня забодать!..Бабушка взяла стоящую рядом палку и вышла впереди меня за калитку. Никакого быка на деревенской улице ни рядом, ни вдали не было. Но он точно был и никуда свернуть не мог. Да и убежать далеко не успел бы.По времени прошло не более 5 минут.Померещиться могло только в результате гипнотического внушения. Но поросшая травой-муравой деревенская улица была пуста. Что я ещё заметил, во время видения быка не дул ветер, не лаяли собаки, не мычали коровы, не орали петухи, даже вездесущие пчёлы куда-то подевались. Стояла абсолютная тишина. А когда с бабушкой вышли на улицу вновь, всё разом ожило.3) Gushchenkov@vadimgushchenkov3706А я с друзьями и подругами, в техникуме учащимися, провожали несколько человек поздно вечером на электричку в районе Токсово под Ленинградом и, возвращаясь обратно, мы с другом несколько отстали от основной компании, да и я от него, сказав: «Сейчас пойду отойду в сторонку по малым делам», и он пошел потихоньку дальше, а я после, как сделал свои дела, ещё подошёл попить воды из колодца, а пока мы шли с ним, отставши от ребят, то рядом с нами или вдалеке периодически появлялась собака среднего размера и вся такая взлохмаченная, но шерсть не была длинной, тёмного цвета, глаза только её зыркали в свете луны на фоне ночи. И вот я, отходя от колодца и выходя на дорогу просёлочную, слева лес, а справа поле, теряющееся в темноте, и вижу опять в метрах 20 эту собаку, которая не спеша идёт от меня, иногда оглядываясь, и вдалеке ещё вижу моего приятеля смутно, и бац!.. В какой-то момент эта собака превращается в маленького человечка, типа карлика, и притом ещё в тёмно-бардовом плаще с капюшоном, и тоже оборачивается, смотря на меня!!!! Я обомлел и потерял дар речи! Пытаясь увидеть его лицо и глаза, я ничего не мог разглядеть, кроме черноты в капюшоне! И ещё я видел, как мой друг стоит как вкопанный и смотрит в мою сторону и, видимо, тоже на собаку, превратившуюся в этого «гнома». Потом этот гном, так его я назову, пошёл дальше, словно поплыл, и снова превратился в ту собаку, и, медленно убегая, растворился в темноте по направлению влево к лесу! Когда я наконец дошёл до друга, мы встретились глазами и молча смотрели друг на друга, находясь в шоке! Потом я сказал:— Ты это видел???Он сказал:— Да!!!!Я сказал:— Побежали догоним наших (уже ушедших в поле под ночным небом со звёздами и луной), они нам не поверят...4) @Егор-ю8ф3кБабушка рассказывала, как в детстве она с подругами пошли на речку купаться, идут они и вот-вот уже у воды будут, услышали, как что-то в камышах плеснуло, там ещё две коряги вроде она говорила были, то ли две, то ли одна, они, когда всплеск услышали, сразу подошли к тем камышам, где вид на ту корягу выходит, и из-за камышей так смотрели, потому что страшно было, там из-под коряги всплыла девушка молодая, на вид она говорила лет 18-19, оглянулась по сторонам, никого не увидела и руками (правда, сказала, что просто руки были и без перепонок) взялась за это бревно и залезла на него. Когда эта русалка сидела на бревне, было видно, что у этой девушки есть хвост, говорила, что он по цвету был похож на серебряного карася, только чуть потемнее. Сидела она хвостом по воде водила и волосы то расчёсывала руками, то косу какую-то заплетала и тину вплетала и водоросли, бабушка сказала, что очень красиво получилось, потом начала песни петь, но пела не тихо, и из-за этого не получилось разобрать, что она пела, смотрели они на неё, смотрели и засмотрелись, что одна подруга на сухие камыши, упавшие на берег, засмотрелась. Русалка обернулась на них, по её лицу видно было, что она напугалась, а лицо не какого-то цвета, а то же самое, как и у простой девушки, только немного бледнее, очень красивая была, увидев их, она спрыгнула с бревна и уплыла куда-то и, скорее всего, по дну, потому что были пузырьки как от взболтанного ила, и они появлялись в сторону середины речки.Ещё был случай тоже с бабушкой, но она уже просто за водой ходила, эта же русалка сидела на мелководье у берега и плела венок из каких-то цветов. Бабушка не помнит уже, что за цветы были.И ещё случай с дедом моей подруги, он где-то в лесу шел и наткнулся на болото такое, то есть оно озеро, заросшее в некоторых местах ряской и другими растениями, он проходил рядом, и его не по имени позвала какая-то женщина, когда он оглянулся, то увидел, на дереве у воды на ветке сидела русалка, волосы длинные зелёные, сама красивая, и хвост с чешуёй был золотистой. Он что-то сделал, я уже не помню, что именно, потому что подруга давно рассказывала, но русалка в явном недовольстве спрыгнула с ветки в воду и уплыла.5) Эдуард Гилязутдинов@ekopolis2А я в 13 лет в плавнях речки Казанки встретил нимфу лет 16 (без всяких перепонок, ноги только длинные и мускулистые). Я МС по плаванию, думал, догоню в воде, но тщетны были мои попытки, она плавала как Заслуженный МС. На следующий день пришел с ластами для скоростного плавания и маской. Нимфа ничего не говорила, только улыбалась, доплыл до ее владений, никакого страха, только радость общения. И погнали мы под водой, я проныривал 50 метров, я плыву в ластах дельфином, она плывет дельфином явно в «невидимых» ластах. А на ее бедрах и чуть на голых...... ягодицах «поперечная волна» подкожных мышц». Я видел «танцующих девушек», занимался в ДК народными танцами, но такой красоты, как плывущая в толще воды нимфа, никогда не видел...Нимфа жестами, которые я четко понял, позвала прийти купаться на ночь глядя...Но родители не пустили...А на следующий (и последующий день) нимфа ко мне не вышла...А я не смог к ней прийти на ночь глядя......Через года два...Самому жутко стало от этих купаний с нимфой...

