Домик с сюрпризом

Один мужчина купил себе дом в деревне. Утром уезжал на работу в ближайший городок, вечером возвращался. Обыкновенная повседневщина, за исключением одной детали. Несколько раз он пересекался с соседями, и те утверждали, что днем, когда мужик на работе, у окна его дома периодически крутится какая-то баба и в окно заглядывает. Баба явно не местная, у них таких в деревне нет.Мужчина был одиноким и уже в предпенсионном возрасте, потому его рассказы о «тайной воздыхательнице» заинтересовали. Решил он эту женщину по выходным караулить. Так как лето было, то открывал форточку, задергивал шторы и прислушивался к уличным звукам. Повезло ему быстро, соседи не обманули. Услышал он одним выходным днем, как под окном кто-то шуршит. Мужчина подкрался к окну и резко штору отдернул. Смотрит – под окном никого. А через мгновение резко выскакивает страшная рожа, к стеклу вплотную прижимается и исчезает!Мужик напугался сперва, убежал из комнаты. Потом уже успокоился и решил, что это его хулиганы местные пугают. Вызывал участкового, заявление писал. Всё безрезультатно. Милиция никого не искала, а вот шорох за окном еще пару раз повторялся. Но мужчина уже к тому окну не подходил и шторы в той комнате постоянно занавешенными держал.Развязка истории произошла вскоре и совершенно неожиданно. В отпуске мужик решил разобрать подвал дома, выбросить всю рухлядь, оставшуюся от предыдущих хозяев. В подвале, под завалами хлама, обнаружился давний, мумифицированный труп. Женский. В нем мужчина и признал ту самую страшную рожу под окном.Потом была милиция, расследование, но ни личность покойной, ни причастных к ее гибели установить не удалось (предыдущие хозяева в доме не проживали, а залезть туда мог кто угодно и когда угодно, пока дом пустовал).Мужик в тот дом больше так и не возвращался, уехал жить в город, и дом перепродал при первой возможности. Но соседи говорили, что после обнаружения тела под окном того дома больше никто не бродил.Автор неизвестен.

