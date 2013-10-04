Странная бабуля

Помню такой эпизод из детства: мы жили летом в доме моих бабушки и дедушки в посёлке на Урале. Я и бабушка были в ограде (это ещё по-другому называют «сени»), как вдруг в дверь заглядывает маленькая старушка в чёрном платье и чёрном платке, лицо морщинистое, а его выражение какое-то злое. И вот она начала выпрашивать у моей бабушки, чтобы она ей меня отдала (мне тогда было годика три). Не знаю, что это была за бабка. Наверное, сумасшедшая. Но тогда я этого не понимал и испугался, что меня в самом деле могут отдать. В итоге бабушка с мамой эту бабку прогнали. Я помню её сгорбленную чёрную фигуру, с ругательствами уходящую прочь от дома. Бабушка сказала, что раньше ни разу не видела эту бабку (а в посёлке все друг друга так или иначе знали). После этого я лет до семи, если не дольше, боялся худых бабушек в платочках. Что интересно, гораздо позже, когда мне было лет двенадцать, я решил обсудить эту историю с мамой, но она решительно ничего не помнила. А бабушка к тому времени уже умерла.Мама до сих пор говорит, что страшная бабуля мне приснилось или я её себе нафантазировал. Но я-то всё отчётливо помню…* * *В дальнейшем я узнал, что в посёлке среди детей и подростков ходит легенда о Синей бабке (уже писал об этом в одной из своих историй), которая появляется из ниоткуда в саду за Домом культуры, ходит вокруг беседки или фонтана и негромко ругается — примерно как ругалась та странная бабулька в чёрном, когда ей меня не отдали. Дети говорили, что если увидят в саду Синюю бабку, нужно скорее оттуда бежать, а то она «с собой заберёт, а потом вернёт дурачком».Жила в посёлке одна бабуля. И мы детьми для себя решили, что это и есть Синяя бабка: изображает из себя обычного человека, но время от времени принимает свой истинный облик и охотится за детишками. Одного из поселковых мальчиков она как-то зазвала себе в дом, обещая угостить шоколадкой. И он потом действительно тронулся умом — уж не помню, сразу после посещения бабкиного дома или несколько позже. Часто говорил кому ни попадя: «Дай конфетку!» Или — шоколадку. Никто из взрослых, конечно, не связывал психические отклонения у мальчика с его визитом к старушке, хотя среди детворы об этом было много разговоров.Эта бабушка действительно всё время носила синюю кофту и косынку. Нам казалось, что от неё исходит синее свечение, которое, по утверждению очевидцев, исходило от Синей бабки, когда та бродила по саду Дома культуры.Сейчас я думаю: хотя приходившая за мной злая бабуля и была в чёрном, может быть, она и есть та самая мистическая бабка, легенда посёлка? Навела морок на маму и бабушку, чтобы они никогда о ней не вспоминали, и когда я спросил о том случае у мамы, она, как я уже говорил, поклялась, что ничего такого не помнит. «Наверное, ты, маленький, сам это придумал или додумал от страха, увидев какую-нибудь обычную старушку».

