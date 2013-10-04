Истории из жизни
Истории из жизни

Странная бабуля

Помню такой эпизод из детства: мы жили летом в доме моих бабушки и дедушки в посёлке на Урале. Я и бабушка были в ограде (это ещё по-другому называют «сени»), как вдруг в дверь заглядывает маленькая старушка в чёрном платье и чёрном платке, лицо морщинистое, а его выражение какое-то злое. И вот она начала выпрашивать у моей бабушки, чтобы она ей меня отдала (мне тогда было годика три). Не знаю, что это была за бабка. Наверное, сумасшедшая. Но тогда я этого не понимал и испугался, что меня в самом деле могут отдать. В итоге бабушка с мамой эту бабку прогнали. Я помню её сгорбленную чёрную фигуру, с ругательствами уходящую прочь от дома. Бабушка сказала, что раньше ни разу не видела эту бабку (а в посёлке все друг друга так или иначе знали). После этого я лет до семи, если не дольше, боялся худых бабушек в платочках. Что интересно, гораздо позже, когда мне было лет двенадцать, я решил обсудить эту историю с мамой, но она решительно ничего не помнила. А бабушка к тому времени уже умерла.

Мама до сих пор говорит, что страшная бабуля мне приснилось или я её себе нафантазировал. Но я-то всё отчётливо помню…


* * *


В дальнейшем я узнал, что в посёлке среди детей и подростков ходит легенда о Синей бабке (уже писал об этом в одной из своих историй), которая появляется из ниоткуда в саду за Домом культуры, ходит вокруг беседки или фонтана и негромко ругается — примерно как ругалась та странная бабулька в чёрном, когда ей меня не отдали. Дети говорили, что если увидят в саду Синюю бабку, нужно скорее оттуда бежать, а то она «с собой заберёт, а потом вернёт дурачком».

Жила в посёлке одна бабуля. И мы детьми для себя решили, что это и есть Синяя бабка: изображает из себя обычного человека, но время от времени принимает свой истинный облик и охотится за детишками. Одного из поселковых мальчиков она как-то зазвала себе в дом, обещая угостить шоколадкой. И он потом действительно тронулся умом — уж не помню, сразу после посещения бабкиного дома или несколько позже. Часто говорил кому ни попадя: «Дай конфетку!» Или — шоколадку. Никто из взрослых, конечно, не связывал психические отклонения у мальчика с его визитом к старушке, хотя среди детворы об этом было много разговоров.

Эта бабушка действительно всё время носила синюю кофту и косынку. Нам казалось, что от неё исходит синее свечение, которое, по утверждению очевидцев, исходило от Синей бабки, когда та бродила по саду Дома культуры.

Сейчас я думаю: хотя приходившая за мной злая бабуля и была в чёрном, может быть, она и есть та самая мистическая бабка, легенда посёлка? Навела морок на маму и бабушку, чтобы они никогда о ней не вспоминали, и когда я спросил о том случае у мамы, она, как я уже говорил, поклялась, что ничего такого не помнит. «Наверное, ты, маленький, сам это придумал или додумал от страха, увидев какую-нибудь обычную старушку».


Новость отредактировал Летяга - 12-08-2025, 09:08
Причина: Стилистика автора сохранена
12-08-2025, 09:08 by ebegen31
+10

Ключевые слова: Посёлок детские страшилки синяя бабка авторская история

Комментарии

#1 написал: Black Bagira
12 августа 2025 09:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 756
Я тоже живу на Урале, но у нас "оградой" называют огороженный двор у частного дома. А "сени" они и есть сени, то есть неотапливаемая прихожая, между жилыми комнатами и крыльцом.. История интересная. Кто это был, наверное кикимора какая то...Съесть хотела(((
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#2 написал: зелёное яблочко
12 августа 2025 11:56
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 150
Комментариев: 7 028
Либо морок, либо приснилось действительно. Бывают такие яркие сны.
Вспоминается вдруг Карлик Нос. Там тоже старуха ведьма и мальчик.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: ebegen31
12 августа 2025 17:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 694
Цитата: Black Bagira
Я тоже живу на Урале, но у нас "оградой" называют огороженный двор у частного дома. А "сени" они и есть сени, то есть неотапливаемая прихожая, между жилыми комнатами и крыльцом.. История интересная. Кто это был, наверное кикимора какая то...Съесть хотела(((


А мы называли оградой именно то самое неотапливаемое помещение. Хотя правильно, наверное, так, как вы написали.
Да, это вполне могла быть какая-нибудь нечисть. Или ведьма, изменявшая свой облик, как в "Вие".


Цитата: зелёное яблочко
Либо морок, либо приснилось действительно. Бывают такие яркие сны.
Вспоминается вдруг Карлик Нос. Там тоже старуха ведьма и мальчик.


Я всё-таки думаю, что это был не сон. Наверное, потому, что я запомнил, как весь оставшийся день боялся выходить на улицу даже в сопровождении всех взрослых, что были в доме. blush

Да, помню такую сказку. У нас дома была книжка. Какие сказки были в моём советском детстве (я 80-го года рождения)... Не то что нынешние мультики и компьютерные игры. Вообще, в детях сейчас исчезло что-то такое... как бы это лучше назвать?.. То самое детское умение видеть то, чего не видят взрослые, - умение прозревать и одновременно удивляться. Какой-то внутренний свет, что ли? (Называется, "Остапа понесло".)

Black Bagira, зелёное яблочко, спасибо! blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: зелёное яблочко
12 августа 2025 18:52
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 150
Комментариев: 7 028
Цитата: ebegen31
помню такую сказку. У нас дома была книжка. Какие сказки были в моём советском детстве (я 80-го года рождения)..

Ходят легенды про какую-то пропавшую экранизацию.
Я видела только гдрэвскую
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Talisha
13 августа 2025 06:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 546
О, у нас была тоже бабка во дворе многоквартирного дома. Приходила туда. Странная очень, пугающая. Но потом поняли, что абсолютно безобидная... В какой-то момент поняли, что мы, дети, страшнее нее.
Интересно, вот зачем бабуле 3летнее дите? Ведь точно не о внуках мечтает.
Интересно, вот зачем бабуле 3летнее дите? Ведь точно не о внуках мечтает.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: ebegen31
13 августа 2025 15:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 694
Цитата: зелёное яблочко
Ходят легенды про какую-то пропавшую экранизацию.


Надо будет поискать в сети информацию на этот счёт.


Цитата: Talisha
В какой-то момент поняли, что мы, дети, страшнее нее.


Дети действительно существа нестабильные. То умиляются или плачут, а то вдруг проявляют настоящую подлость, коварство, склонность к садизму - моральному и физическому...


Цитата: Talisha
Интересно, вот зачем бабуле 3летнее дите? Ведь точно не о внуках мечтает.


Забрать душу, или жизненную энергию. Бывает, говорят: из него/неё будто душу вынули, - в том случае, когда человек погружается в тоску и апатию или даже сходит с ума. Например, после потери близких, предательства любимого, какого-нибудь крупного жизненного фиаско. Тот мальчик, о котором я упоминал в истории, тоже "тронулся" умом. Правда, он стал скорее весёлым, чем тоскливым, но душу его всё равно как бы кто-то испортил. Наверное, Синяя бабка. smiley Шучу. У меня, конечно, тоже нет объяснения всему этому.

Спасибо за комментарий.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#7 написал: Black Bagira
Вчера, 09:29
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 756
Цитата: ebegen31
Забрать душу, или жизненную энергию. Бывает, говорят: из него/неё будто душу вынули, - в том случае, когда человек погружается в тоску и апатию


Очень похоже на тяжелую стадию депрессивного состояния у человека...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#8 написал: Reiana Flaim
Вчера, 14:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 3 012
Цитата: ebegen31
Цитата: зелёное яблочко
Ходят легенды про какую-то пропавшую экранизацию.


Надо будет поискать в сети информацию на этот счёт.


Цитата: Talisha
В какой-то момент поняли, что мы, дети, страшнее нее.


Дети действительно существа нестабильные. То умиляются или плачут, а то вдруг проявляют настоящую подлость, коварство, склонность к садизму - моральному и физическому...


Цитата: Talisha
Интересно, вот зачем бабуле 3летнее дите? Ведь точно не о внуках мечтает.


Забрать душу, или жизненную энергию. Бывает, говорят: из него/неё будто душу вынули, - в том случае, когда человек погружается в тоску и апатию или даже сходит с ума. Например, после потери близких, предательства любимого, какого-нибудь крупного жизненного фиаско. Тот мальчик, о котором я упоминал в истории, тоже "тронулся" умом. Правда, он стал скорее весёлым, чем тоскливым, но душу его всё равно как бы кто-то испортил. Наверное, Синяя бабка. smiley Шучу. У меня, конечно, тоже нет объяснения всему этому.

Спасибо за комментарий.

Не факт, возможно хотела обучить всему, что знает, чтобы за тем передать свою силу.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#9 написал: КИМ
Вчера, 18:07
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 45
Комментариев: 5 219
У меня вопрос. А много ли наших " соучастников" помнят такие чёткие подробности из возраста в три года?
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#10 написал: ebegen31
Вчера, 20:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 694
Цитата: Reiana Flaim
Не факт, возможно хотела обучить всему, что знает, чтобы за тем передать свою силу.


Преемника воспитать хотела. blush


Цитата: КИМ
У меня вопрос. А много ли наших " соучастников" помнят такие чёткие подробности из возраста в три года?


А что тут помнить, недоверчивый вы наш? Бабушку в чёрном, которая говорила "Отдайте мне его"? Такое и в три года запомнишь, да так, что потом не забудешь. Ну, может быть, не в три, а в четыре. Это я не виляю, просто действительно не помню точного времени события. Помню, что был совсем маленьким.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#11 написал: marinaF
Сегодня, 03:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 90
Цитата: КИМ
У меня вопрос. А много ли наших " соучастников" помнят такие чёткие подробности из возраста в три года?

У меня есть и годовалые воспоминания (одно, правда), и воспоминания 2-2.5 лет (ясли). А уж 3-4 года (сад) помню очень хорошо.
Зарегистрирован: 12.07.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.