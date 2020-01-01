Всё о сонном параличе

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:42

radret Просмотров: 93 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:42 by

Сонный паралич бывает двух типов:— при засыпании.— сразу после пробуждения.С медицинской точки зрения обоснование таково: в момент фазы быстрого сна вся моторика организма выключается, «работают» только жизненно важные органы. Это необходимо для безопасного спокойного отдыха мозга и тела. Включение происходит при переходе в стадию медленного сна или при пробуждении. Иногда медиаторы головного мозга, отвечающие за данные процессы, дают сбой, отчего моторика либо поздно включается, либо раньше положенного отключается. В результате этого возникает сонный паралич.Ученые давно изучают этот феномен и провели немало исследований. 40 человек из 100 хотя бы однажды переживали паралич после сна.К синдрому предрасположены и мужчины, и женщины всех возрастов, однако чаще он наблюдается в возрастной группе с 13 до 25 лет.Признаки и симптомы. У разных видов данной аномалии своя симптоматика.- неожиданное резкое пробуждение при практически полном переходе ко сну, когда человеку кажется, будто он упал или его кто-то толкнул;- чувство оцепенения в теле из-за испуга;- гнетущее ощущение, словно вместе с погружением в дремоту приближается конец жизни, может наступить смерть, либо появляется чувство проваливания в темноту;- обрывистое или полное понимание происходящего вокруг без возможности повлиять на это;- ощущение абсолютного осознания собственного тела (когда чувствуются пальцы, волосы, кости, то, на что в обычной жизни человек не обращает внимания и принимает как должное);- осознание того, что можно пошевелить рукой или перевернуться на живот, но переход от мысли к действию происходит бесконечно долго;- появление галлюцинаций слуха — шум в ушах нарастает, переходит в звон и в своеобразный монотонный писк.- полная неподвижность конечностей, невозможность открыть рот, произнести слова или крикнуть;- чувство тяжести в теле, словно кто-то, навалившись всем телом, не дает возможности пошевелиться;- чувство присутствия потусторонних мистических существ, вид которых зависит от мировосприятия человека, его культурных, религиозных традиций (черти, покойники, вампиры — любые подсознательные страхи);- чувство животного ужаса на уровне первобытных инстинктов (страх смерти, удушения, полной беспомощности);- сны наяву — осознанные галлюцинации, при которых человек видит тени, привидений, силуэты людей там, где их не должно быть;- звуковые галлюцинации, сопровождающиеся слышимыми голосами, шагами, скрипами, стуками;- дезориентация в окружающем мире (человек не понимает, где находится);- подергивание нервных окончаний в пальцах, конечностях;- ложное чувство движения (человек представляет, что перевернулся на спину, хотя на самом деле не двигался.Существует немало техник, рассказывающих о том, как войти в состояние сонного паралича. Большинство из них доказано путем проб и ошибок обычных людей. Научных одобренных методов не существует, поэтому прежде, чем практиковаться, нужно убедиться, что человек готов эмоционально и морально.Чтобы спровоцировать данный феномен, придется нарушить циклы сна. В течение дня нужно вести активную деятельность, даже если накатывает усталость и слабость. После, в вечернее время, следует ненадолго лечь поспать. Проснувшись через 2-3 часа (для этого можно завести будильник и не игнорировать его), придется заставить себя что-то делать, можно посидеть в соц.сетях, почитать книгу, заняться домашними делами и спустя еще пару часов снова лечь спать. Засыпать нужно лежа на спине. Научно не установлена причинно-следственная связь между провоцированием ступора и позой для сна, но доказано, что люди, спящие на спине, чаще сталкиваются с феноменом паралича.Засыпая, нужно держать в голове одно любое слово и мысленно повторять его себе. Концентрируясь на нем, человек почувствует полную расслабленность тела, которое начнет погружаться в сон. Здесь важно не шевелиться и не двигать глазами. Именно по движению глаз мозг определяет, готов человек ко сну или нет.Возникающие вспышки света, мерцание, непонятные видения и тени на границе между сном и явью — это предвестники сонного паралича.Метод №2.Еще одна техника для возможности испытать сонный паралич построена на том, как обмануть тело, чтобы оно «думало», будто мозг уже спит.Если лежать довольно долго в неподвижном состоянии, сигналы от мозга перестанут поступать в мышцы. До момента отправки мозгом приказа на отключение мышц для окончательного погружения в сон тело направляет тестовые сигналы в разум, определяя, спит ли он. Такие тестовые сигналы человек ощущает как острое желание поменять положение тела в кровати — повернуться на другой бок или лечь на живот. В обычном состоянии, если человек еще не заснул и захотел перевернуться, он просто делает это, не обдумывая процесс. Осознанное изменение положения распознается телом как то, что разум пока не спит, поэтому ступор не наступает — и мозг, и мышцы работают синхронно. После того как разум заснул, сигналы от мышц до него не доходят, человек не шевелится, тело отключает мышечные рефлексы и само погружается в сон.Чтобы достичь эффекта сонного паралича, не пребывая при этом на самом деле во сне, нужно игнорировать поступающий сигнал тела на изменение положения. Любую острую необходимость — почесать нос, лечь на бок, согнуть ногу, открыть глаза, нужно игнорировать. Сделать это на самом деле не так-то просто, придется то превозмогать. Желание подвигаться может быть настолько сильным и нервирующим, что иногда переходит в боль.Однако спустя примерно 30-40 минут начинает ощущаться тяжесть в конечностях, давление в груди, словно кто-то навалился всем телом и не дает двигаться, иногда возникают слуховые галлюцинации — это и есть сонный паралич. Если в момент его наступления открыть глаза, могут возникнуть зрительные галлюцинации, которые называют "снами наяву". Не всегда они приятны, не исключены видения теней, призраков и чего-то потустороннего, однако пошевелиться и отогнать их невозможно, ведь тело уже спит, и мышцы парализованы. Если же, не выходя из ступора, уснуть по-настоящему, есть возможность достигнуть осознанных сновидений — контролируемого сна.Важно отметить, что тестовые сигналы тела будут тем сильнее, чем более напряжены были мышцы до погружения в сон, и чем более уставшим был человек. Поэтому, желая вызывать эффект сонного ступора, в течение дня нужно вести активную деятельность.

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