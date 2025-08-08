Истории из жизни
Ночные образы жизни

Ночной образ жизни,
Дурная привычка,
Твоё закулисье,
От сердца отмычка.
Скрипят саркофаги,
Шумят паникёры.
Открытые страхи,
Как ящик Пандоры.
Пугаются тени
Возникших владельцев.
Здесь нет привидений
И света в тоннеле.
Есть сон и реальность
В одном только миге,
Смешались туманно,
Нежданно, двулико,
Что стали не сказкой,
А диким кошмаром,
Как жизни фиаско,
Как хищный волчара,
Зовущийся нежно
Подкидышем ночи.
Смыкаются вежды
Под лапой пророчеств.
И сон о свободе
Откроет все клетки,
Как смерть, что приходит
Всегда на рассвете.


8-08-2025, 08:55 by johnny-max-cage
