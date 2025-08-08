Ночные образы жизни

Ночной образ жизни,Дурная привычка,Твоё закулисье,От сердца отмычка.Скрипят саркофаги,Шумят паникёры.Открытые страхи,Как ящик Пандоры.Пугаются тениВозникших владельцев.Здесь нет привиденийИ света в тоннеле.Есть сон и реальностьВ одном только миге,Смешались туманно,Нежданно, двулико,Что стали не сказкой,А диким кошмаром,Как жизни фиаско,Как хищный волчара,Зовущийся нежноПодкидышем ночи.Смыкаются веждыПод лапой пророчеств.И сон о свободеОткроет все клетки,Как смерть, что приходитВсегда на рассвете.

