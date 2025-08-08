Ночные образы жизни

Ночные образы жизниНочной образ жизни,
Дурная привычка,
Твоё закулисье,
От сердца отмычка.
Скрипят саркофаги,
Шумят паникёры.
Открытые страхи,
Как ящик Пандоры.
Пугаются тени
Возникших владельцев.
Здесь нет привидений
И света в тоннеле.
Есть сон и реальность
В одном только миге,
Смешались туманно,
Нежданно, двулико,
Что стали не сказкой,
А диким кошмаром,
Как жизни фиаско,
Как хищный волчара,
Зовущийся нежно
Подкидышем ночи.
Смыкаются вежды
Под лапой пророчеств.
И сон о свободе
Откроет все клетки,
Как смерть, что приходит
Всегда на рассвете.
Новость отредактировал Летяга - 8-08-2025, 08:55
Причина: Стилистика автора сохранена
8-08-2025, 08:55 by johnny-max-cageПросмотров: 183Комментарии: 0
Ключевые слова: Сказка кошмар смерть авторский стих