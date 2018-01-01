Фантастические существа художника Penko Gelev

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:28 by

Penko Gelev — художник-иллюстратор из Болгарии. Родился в городе Асеновград в 1968 году. Помимо увлечения живописью и иллюстрацией, был главным редактором журнала комиксов «Рикс», занимался написанием сценариев для фильмов, снял три полнометражных фильма, три образовательных телепередачи, рисовал комиксы для Британского издательства. Проиллюстрировал более 30 комиксов. Создал обложки для более чем 250 книг.В 2013 году вышла авторская иллюстрированая книга художника под названием «Сказка волшебной флейты». Сегодня занимается созданием иллюстраций, продолжает рисовать комиксы, а также создаёт анимационные фильмы. Живёт и работает в городе София.Здесь вы можете увидеть одну из серий работ Penko Gelev. Фантастические существа выглядят очень необычно и своеобразно. Этими портретами он показал не только свою необузданную фантазию, но и особое видение, которое помогает ему сделать фантастику и фэнтези реалистичными. Любой художник-фантаст может сказать вам, что самая большая проблема в данном жанре — заставить поверить зрителя в реальность выдуманного сюжета или в существование выдуманного существа. Сделать это очень сложно. Фантазия человека очень неохотно принимает реалистичность фантастики, если заметит хоть одну оплошность со стороны художника, которая подвергает увиденное сомнению. Чтобы заставить поверить зрителя в реализм своих иллюстраций, приходиться уделять внимание самым мельчайшим деталям. В конечном итоге зрителю может показаться, что изображение довольно простое, однако за каждым из них стоит большая работа.Художник из Болгарии Penko Gelev является мастером своего дела и давно заслужил популярность, как в своей стране, так и за её пределами. Талант художника и необычное мышление, позволяющее ему выдумывать самых диковинных существ, сделали его востребованным художником, чьи работы вызывают приятные ощущения и положительные эмоции.

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