Истории из жизни

Папа приходил

Папы не стало летом 2022 года. Последние годы были омрачены деменцией, но когда был в здравом уме, шутить любил. Любимой шуткой было куда-нибудь спрятать чью-то вещь. Последние недели перед смертью он не вставал вообще, просто лежал, спал, просыпался и снова спал.
И вот на третий день у нас яс (оплакивание), собрались все тетушки, сестры, вся родня. Папу все любили, он был очень добрый человек, обожал детей. Потому много людей пришло. И в этой вот суматохе куда-то подевались носки одной из тетушек, маминой сестры. Ищет-ищет, никак не найдет. Уже везде осмотрела, нигде нет. И вот захожу я в какой-то момент в мою берлогу (а туда доступа не имеет никто без моего позволения), и вижу, что из сумочки, висящей на спинке кресла, что-то торчит черное. Наклонилась, потянула, а это носок. Открыла сумочку, а там второй лежит. И папин запах от них исходит. Отнесла носки тете, посмеялись от души, решили, что он так решил пошутить над ней с другой стороны.

5-01-2026, 09:45 by Лорелин
+5

Ключевые слова: После смерти Шутник

Комментарии

#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
5 января 2026 15:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Интересная история!

+
Зарегистрирован: 29.12.2025
#2 написал: ebegen31
5 января 2026 17:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 773
Если бы ваша тётя в конце концов нашла носки в своей комнате, это можно было объяснить рационально. Но если они оказались в сумочке, то да, скорее всего, покойный дедушка вмешался.

И страшновато, и радостно, что смерть - это не конец и наши близкие с той стороны нас видят.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: Лорелин
Вчера, 01:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 77
Цитата: ebegen31
Если бы ваша тётя в конце концов нашла носки в своей комнате, это можно было объяснить рационально. Но если они оказались в сумочке, то да, скорее всего, покойный дедушка вмешался.

И страшновато, и радостно, что смерть - это не конец и наши близкие с той стороны нас видят.
Папаня и потом еще приходил. В снах беспокоился что я забуду про мамин ДР. Обычно приходил с своим лепшим другом-побратимом, матушкиным братом.

Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Интересная история!

+

Благодарю!

Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Интересная история!

+

Благодарю!
Зарегистрирован: 23.10.2019
#4 написал: ebegen31
Вчера, 19:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 773
Цитата: Лорелин
Папаня и потом еще приходил. В снах беспокоился что я забуду про мамин ДР. Обычно приходил с своим лепшим другом-побратимом, матушкиным братом.


Хорошо, что сны с покойными такие умиротворяющие. Мне покойные родственники редко снятся, а уж если приснятся, то сон обязательно будет какой-то сложный и я потом ещё долго буду испытывать тревогу. Хотя, как я уже сказал, лучше пусть снятся - это вселяет надежду, что они не исчезли совсем, а существуют в каком бы то ни было мире и форме.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
