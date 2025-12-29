Папа приходил

Папы не стало летом 2022 года. Последние годы были омрачены деменцией, но когда был в здравом уме, шутить любил. Любимой шуткой было куда-нибудь спрятать чью-то вещь. Последние недели перед смертью он не вставал вообще, просто лежал, спал, просыпался и снова спал.И вот на третий день у нас яс (оплакивание), собрались все тетушки, сестры, вся родня. Папу все любили, он был очень добрый человек, обожал детей. Потому много людей пришло. И в этой вот суматохе куда-то подевались носки одной из тетушек, маминой сестры. Ищет-ищет, никак не найдет. Уже везде осмотрела, нигде нет. И вот захожу я в какой-то момент в мою берлогу (а туда доступа не имеет никто без моего позволения), и вижу, что из сумочки, висящей на спинке кресла, что-то торчит черное. Наклонилась, потянула, а это носок. Открыла сумочку, а там второй лежит. И папин запах от них исходит. Отнесла носки тете, посмеялись от души, решили, что он так решил пошутить над ней с другой стороны.

