Стихи

Зомби по кличке Ромеро

Нет моей мести предела. Сквозь черный зной
Зомби по кличке Ромеро идет со мной
Сгнили, ввалившись, щеки, и гной ключом,
Зомби по кличке Ромеро дышит в плечо

Встретился мне в пустыне, побрел за мной
Зомби, еще не сгнивший, почти живой.
Только под вечер темный, в сошедшей тьме
Трое живых навстречу вышли ко мне.

Долго не говорили. Тьма. Пистолет.
Место живым в могиле, а мертвым – нет.
Зомби подкрался сзади. Двое мертвы.
Третий во тьму умчался, койотом взвыв.

Зомби назвал Ромеро. Пускай живет.
Он сигарет не курит, воды не пьет.
Только слегка воняет, ну, спросу нет,
Все ж по пустыне знойной бродил сто лет.

Утром будит ворчаньем, хранит в ночи,
Все понимает, только больше молчит.
Полконтинента сзади, мертво вокруг,
Только рядом шагает мой мертвый друг.

В мире живых нет места для нас с тобой,
Ты из другого теста, зомби-ковбой,
В город живых пришли мы, но ходу нет,
«Только без зомби!»- со страхом кричат в ответ.

Ох и честил их матом, но проку нет
«Только без зомби!» - со страхом кричат в ответ.
Так и пошли мы дальше, ведь мир велик
Зомби по кличке Ромеро и злой мужик.

5-01-2026, 09:43 by ЛорелинПросмотров: 56Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: зомби Зомби-апокалипсис

