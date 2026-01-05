Зомби по кличке Ромеро

Нет моей мести предела. Сквозь черный знойЗомби по кличке Ромеро идет со мнойСгнили, ввалившись, щеки, и гной ключом,Зомби по кличке Ромеро дышит в плечоВстретился мне в пустыне, побрел за мнойЗомби, еще не сгнивший, почти живой.Только под вечер темный, в сошедшей тьмеТрое живых навстречу вышли ко мне.Долго не говорили. Тьма. Пистолет.Место живым в могиле, а мертвым – нет.Зомби подкрался сзади. Двое мертвы.Третий во тьму умчался, койотом взвыв.Зомби назвал Ромеро. Пускай живет.Он сигарет не курит, воды не пьет.Только слегка воняет, ну, спросу нет,Все ж по пустыне знойной бродил сто лет.Утром будит ворчаньем, хранит в ночи,Все понимает, только больше молчит.Полконтинента сзади, мертво вокруг,Только рядом шагает мой мертвый друг.В мире живых нет места для нас с тобой,Ты из другого теста, зомби-ковбой,В город живых пришли мы, но ходу нет,«Только без зомби!»- со страхом кричат в ответ.Ох и честил их матом, но проку нет«Только без зомби!» - со страхом кричат в ответ.Так и пошли мы дальше, ведь мир великЗомби по кличке Ромеро и злой мужик.

Ключевые слова: зомби Зомби-апокалипсис

