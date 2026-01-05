Зомби по кличке РомероНет моей мести предела. Сквозь черный зной
Зомби по кличке Ромеро идет со мной
Сгнили, ввалившись, щеки, и гной ключом,
Зомби по кличке Ромеро дышит в плечо
Встретился мне в пустыне, побрел за мной
Зомби, еще не сгнивший, почти живой.
Только под вечер темный, в сошедшей тьме
Трое живых навстречу вышли ко мне.
Долго не говорили. Тьма. Пистолет.
Место живым в могиле, а мертвым – нет.
Зомби подкрался сзади. Двое мертвы.
Третий во тьму умчался, койотом взвыв.
Зомби назвал Ромеро. Пускай живет.
Он сигарет не курит, воды не пьет.
Только слегка воняет, ну, спросу нет,
Все ж по пустыне знойной бродил сто лет.
Утром будит ворчаньем, хранит в ночи,
Все понимает, только больше молчит.
Полконтинента сзади, мертво вокруг,
Только рядом шагает мой мертвый друг.
В мире живых нет места для нас с тобой,
Ты из другого теста, зомби-ковбой,
В город живых пришли мы, но ходу нет,
«Только без зомби!»- со страхом кричат в ответ.
Ох и честил их матом, но проку нет
«Только без зомби!» - со страхом кричат в ответ.
Так и пошли мы дальше, ведь мир велик
Зомби по кличке Ромеро и злой мужик.
