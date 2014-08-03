Тони Ди Терлицци сказочные существа

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:23 by

Тони Ди Терлицци - американский фэнтези художник, иллюстратор. Особенно известной серией работ этого автора являются иллюстрации для серии книг "Спайдервик. Хроники", которые он выпустил в соавторстве с писательницей Холли Блэк. Кроме иллюстрирования книг, занимается оформлением настольных фэнтези игр. Художественное видение этого иллюстратора по-настоящему удивительно и не похоже ни на что другое. Мир сказки представляется ему совершенно необычным образом, а то, что он делает, отличается не только фэнтезийной выдумкой, но и глубиной, с которой автор проникает в безграничный мир фантастики.Данную подборку работ можно назвать иллюстрированным "бестиарием" сказочных существ. Также стоит отметить, что это не просто сказочные существа, а существа былинные. Тролли, никсы, гоблины, нокеры - это далеко не плод фантазии креативного художника или писателя. Все эти существа с давних времён населяют пантеон духов и существ народов мира. Люди тысячелетиями верят в их существование. Некоторые из этих существ в представлениях разных народов мира настолько продуманы и точны в деталях, что нарисовать их остаётся делом техники.БоггартБрауни домашний обыкновенныйГном-рудокопГоблин обыкновенныйГрифон североамериканскийДомашний тролльДомашний фарфадетЕвропейский кокатрисЕдинорогОзерный келпиПещерный нокерПресноводная НиксаЧерный Пука

Ключевые слова: Тони Ди Терлицци художник иллюстратор фентези сказки

Другие, подобные истории: