Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Тони Ди Терлицци - американский фэнтези художник, иллюстратор. Особенно известной серией работ этого автора являются иллюстрации для серии книг "Спайдервик. Хроники", которые он выпустил в соавторстве с писательницей Холли Блэк. Кроме иллюстрирования книг, занимается оформлением настольных фэнтези игр. Художественное видение этого иллюстратора по-настоящему удивительно и не похоже ни на что другое. Мир сказки представляется ему совершенно необычным образом, а то, что он делает, отличается не только фэнтезийной выдумкой, но и глубиной, с которой автор проникает в безграничный мир фантастики.

Данную подборку работ можно назвать иллюстрированным "бестиарием" сказочных существ. Также стоит отметить, что это не просто сказочные существа, а существа былинные. Тролли, никсы, гоблины, нокеры - это далеко не плод фантазии креативного художника или писателя. Все эти существа с давних времён населяют пантеон духов и существ народов мира. Люди тысячелетиями верят в их существование. Некоторые из этих существ в представлениях разных народов мира настолько продуманы и точны в деталях, что нарисовать их остаётся делом техники.

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Боггарт

Тони Ди Терлицци сказочные существа


Брауни домашний обыкновенный

Тони Ди Терлицци сказочные существа


Гном-рудокоп

Тони Ди Терлицци сказочные существа


Гоблин обыкновенный

Тони Ди Терлицци сказочные существа


Грифон североамериканский


Тони Ди Терлицци сказочные существа

Домашний тролль

Тони Ди Терлицци сказочные существа


Домашний фарфадет

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Европейский кокатрис

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Единорог

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Озерный келпи

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Пещерный нокер

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Пресноводная Никса

Тони Ди Терлицци сказочные существа

Черный Пука


Источник.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:23
Сегодня, 20:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 19Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Тони Ди Терлицци художник иллюстратор фентези сказки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:33
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9951|-4)
Публикаций: 548
Комментариев: 7 416
Какие чудесные, мастерские иллюстрации!
+++
А Черный Пука на моего кота похож))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:00
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2736|2)
Публикаций: 212
Комментариев: 3 493
А Европейский кокатрис похож на Славянского василиска! +
Красиво все нарисованы!
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.