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Страшные Арты

Кельтский стиль от художника Darek Zawiązalec

Художник Darek Zawiązalec, подписывающий свои работы как ZawArt, создает нечто уникальное: его картины совмещают в себе черты традиционного кельтского орнамента, мифологические и национальные сюжеты и характерную семиотику.

У Дерека получаются композиции, содержащие в себе множество деталей и символов, а потому изучать их можно достаточно долго, постоянно находя новые элементы. В работе художник использует карандаш и компьютерную обработку. Создает щиты с нанесением авторских принтов.

В общем, смотрите сами!

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec

Кельтский стиль от художника Darek Zawi&#261;zalec



Автор: Darek Zawiązalec (арты).
Источник.
Вчера, 14:00 by ЛетягаПросмотров: 63Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Кельтский стиль щиты дерево выжигание арты

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Вчера, 14:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 004
Вау, это невероятно шикарно.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:30
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2657|-1)
Публикаций: 1 582
Комментариев: 10 173
Крутые рисунки создаёт автор сия творений стиля кельтского! ) +++

щит
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#3 написал: Летяга
Вчера, 15:42
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 747
Комментариев: 8 413
Камрады, обратите внимание: это не рисунки на бумаге, это на дереве, возможно выжигание. А это в сто раз труднее.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:14
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2144|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 371
Очуменные работы! +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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