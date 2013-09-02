Кельтский стиль от художника Darek Zawiązalec

Летяга Просмотров: 63 Комментарии: 4 +5 Вчера, 14:00 by

Художник Darek Zawiązalec, подписывающий свои работы как ZawArt, создает нечто уникальное: его картины совмещают в себе черты традиционного кельтского орнамента, мифологические и национальные сюжеты и характерную семиотику.У Дерека получаются композиции, содержащие в себе множество деталей и символов, а потому изучать их можно достаточно долго, постоянно находя новые элементы. В работе художник использует карандаш и компьютерную обработку. Создает щиты с нанесением авторских принтов.В общем, смотрите сами!Автор: Darek Zawiązalec (арты).

Ключевые слова: Кельтский стиль щиты дерево выжигание арты

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