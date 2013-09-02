Кельтский стиль от художника Darek Zawiązalec

Кельтский стиль от художника Darek ZawiązalecХудожник Darek Zawiązalec, подписывающий свои работы как ZawArt, создает нечто уникальное: его картины совмещают в себе черты традиционного кельтского орнамента, мифологические и национальные сюжеты и характерную семиотику.
У Дерека получаются композиции, содержащие в себе множество деталей и символов, а потому изучать их можно достаточно долго, постоянно находя новые элементы. В работе художник использует карандаш и компьютерную обработку. Создает щиты с нанесением авторских принтов.
В общем, смотрите сами!
Автор: Darek Zawiązalec (арты).
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Вчера, 14:00 by ЛетягаПросмотров: 63Комментарии: 4
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