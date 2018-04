Цифровые монстры художника Ken Barthelmey

Ken Barthelmey — цифровой художник, который создаёт потрясающие иллюстрации. Если вы ещё сомневаетесь, что цифровую или компьютерную живопись можно приравнивать к серьёзному искусству, то вам просто необходимо ознакомиться с умопомрачительными работами данного автора.Цифровой художник Ken Barthelmey родился в Люксембурге. С раннего детства увлекался рисованием и лепкой. Как рассказывает сам Кен, его всегда завораживали монстры, например, из таких фильмов, как «Парк Юрского периода», «Звёздные войны» и других. Не удивительно, что в последующем это нашло отклик в искусстве талантливого художника, иллюстратора и оформителя. Профессионально работает художником с 2011 года. За это время успел обзавестись не только множеством поклонников своего творчества, но даже поработать в кино. В 2012 году работал в качестве художника над фильмом Уэса Болла «Бегущий в лабиринте».В своём искусстве Ken Barthelmey всегда пытается придать наибольшую достоверность своим пугающим монстрам. Цифровые картины данного автора настолько точно и скрупулёзно проработаны, что создаётся ощущение практически фотографической реалистичности. Модульные картины с такими сюжетами в любом доме смотрелись бы просто потрясающе. Монстры и чудовища этого художника выглядят словно живые, и вполне несложно представить, что такие существа действительно обитают в каких-то других мирах или реальностях. Сегодня работы Кена используются для иллюстрирования и оформления различных изданий - журналов, книг и другой продукции. Также талант художника нашёл применение в кино, в частности, в таких фильмах, где требуется создание необычных монстров и фантастических существ.Работы Кена Бартоломью не раз удостаивались престижных наград и премий. В послужном списке художника такие премии, как: Chesley Award, 3DTotal Excellence Award, CGArena Excellence Award, CG Gallerie Award, The Golden Eye, The Golden Topia Award, и Infected by Art Gold Award.

Ключевые слова: Ken Barthelmey цифровой художник иллюстратор монстры тёмное искусство арт фэнтези

