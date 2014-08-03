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Страшные Арты

Цифровые монстры художника Ken Barthelmey

Ken Barthelmey — цифровой художник, который создаёт потрясающие иллюстрации. Если вы ещё сомневаетесь, что цифровую или компьютерную живопись можно приравнивать к серьёзному искусству, то вам просто необходимо ознакомиться с умопомрачительными работами данного автора.

Цифровой художник Ken Barthelmey родился в Люксембурге. С раннего детства увлекался рисованием и лепкой. Как рассказывает сам Кен, его всегда завораживали монстры, например, из таких фильмов, как «Парк Юрского периода», «Звёздные войны» и других. Не удивительно, что в последующем это нашло отклик в искусстве талантливого художника, иллюстратора и оформителя. Профессионально работает художником с 2011 года. За это время успел обзавестись не только множеством поклонников своего творчества, но даже поработать в кино. В 2012 году работал в качестве художника над фильмом Уэса Болла «Бегущий в лабиринте».

В своём искусстве Ken Barthelmey всегда пытается придать наибольшую достоверность своим пугающим монстрам. Цифровые картины данного автора настолько точно и скрупулёзно проработаны, что создаётся ощущение практически фотографической реалистичности. Модульные картины с такими сюжетами в любом доме смотрелись бы просто потрясающе. Монстры и чудовища этого художника выглядят словно живые, и вполне несложно представить, что такие существа действительно обитают в каких-то других мирах или реальностях. Сегодня работы Кена используются для иллюстрирования и оформления различных изданий - журналов, книг и другой продукции. Также талант художника нашёл применение в кино, в частности, в таких фильмах, где требуется создание необычных монстров и фантастических существ.

Работы Кена Бартоломью не раз удостаивались престижных наград и премий. В послужном списке художника такие премии, как: Chesley Award, 3DTotal Excellence Award, CGArena Excellence Award, CG Gallerie Award, The Golden Eye, The Golden Topia Award, и Infected by Art Gold Award.

Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey
Цифровые монстры художника Ken Barthelmey

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Ken Barthelmey цифровой художник иллюстратор монстры тёмное искусство арт фэнтези

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 23:21
0
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Комментариев: 7 155
Монстры классные! Конструированные - у некоторых угадываются реальные прототипы, хотя бы в деталях)
Здорово
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: A.Norton
Сегодня, 23:37
0
Онлайн
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 74
Третий с конца снимок - точно иллюстрация к роману Уэйна Барлоу 'Демон Господа".
Зарегистрирован: 25.12.2017
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