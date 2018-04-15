Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славянистаВалерий Сёмочкин, которого также знают под славянским именем - Радомир, является художником-славянистом. Главное направление его творчество - это сила и мощь славянского народа, могущество древних традиций и верований. Многие, считая себя настоящими славянами, достойными потомками своих далёких предков, даже представления не имеют о том, что же это такое - русская культура. Такие художники, как Валерий (Радомир) Сёмочкин и многие его соратники по славянской живописи, дают нам возможность прикоснуться к настоящим традициям. Думаю, что многие, кто впервые увидел картины Валерия Сёмочкина, Андрея Клименко, Александра Угланова, Виктора Королькова и других художников, которые обращаются к истории языческой Руси, всерьёз заинтересовались древними Богами, духами, поверьями и исконными традициями. Именно поэтому картины художников-славянистов нельзя переоценить по своей значимости.
Валерий Сёмочкин (Радомир) - русский художник, член Союза Художников. Родился в 1951 году в деревне Богданово. Работает в различных техниках: живопись, графика, мозаика, чеканка, резьба и роспись по дереву.
Далее вы можете увидеть необычайно красивую и живописную подборку картин автора, художника Радомира и ещё раз поразмышлять над тем, какова же была история наших предков.
Валерий (Радомир) Сёмочкин.
Берегиня.
Битва.
В гости к Святозару.
Возрождение Финиста.
Гнев Перуна.
Дума Святогора.
Жар-птица.
За Други Своя.
Калинов мост.
Лада.
Марена.
Молчун.
Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста
Морена.
Отблески древних костров.
Перун.
Страж Нави.
Триглав. Возвращение Богов.
Триглав. Возвращение Богов-2.
Царица жемчуга
Чародей.
Чернобог.
Ярило.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 1
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