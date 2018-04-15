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Страшные Арты

Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Валерий Сёмочкин, которого также знают под славянским именем - Радомир, является художником-славянистом. Главное направление его творчество - это сила и мощь славянского народа, могущество древних традиций и верований. Многие, считая себя настоящими славянами, достойными потомками своих далёких предков, даже представления не имеют о том, что же это такое - русская культура. Такие художники, как Валерий (Радомир) Сёмочкин и многие его соратники по славянской живописи, дают нам возможность прикоснуться к настоящим традициям. Думаю, что многие, кто впервые увидел картины Валерия Сёмочкина, Андрея Клименко, Александра Угланова, Виктора Королькова и других художников, которые обращаются к истории языческой Руси, всерьёз заинтересовались древними Богами, духами, поверьями и исконными традициями. Именно поэтому картины художников-славянистов нельзя переоценить по своей значимости.

Валерий Сёмочкин (Радомир) - русский художник, член Союза Художников. Родился в 1951 году в деревне Богданово. Работает в различных техниках: живопись, графика, мозаика, чеканка, резьба и роспись по дереву.

Далее вы можете увидеть необычайно красивую и живописную подборку картин автора, художника Радомира и ещё раз поразмышлять над тем, какова же была история наших предков.

Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Валерий (Радомир) Сёмочкин.

Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Берегиня.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Битва.

Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

В гости к Святозару.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Возрождение Финиста.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Гнев Перуна.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Дума Святогора.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Жар-птица.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

За Други Своя.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Калинов мост.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Лада.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Марена.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Молчун.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста
Морена.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Отблески древних костров.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Перун.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Страж Нави.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Триглав. Возвращение Богов.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Триглав. Возвращение Богов-2.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Царица жемчуга


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Чародей.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Чернобог.


Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Ярило.

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Валерий (Радомир) Сёмочкин художник-славянист искусство духи обычаи магия

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 16:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 342
Нравится славянская тема. Большой плюс, за русскую культуру, силу и мощь славянского народа good
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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