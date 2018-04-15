Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славяниста

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 14:59 by

Валерий Сёмочкин, которого также знают под славянским именем - Радомир, является художником-славянистом. Главное направление его творчество - это сила и мощь славянского народа, могущество древних традиций и верований. Многие, считая себя настоящими славянами, достойными потомками своих далёких предков, даже представления не имеют о том, что же это такое - русская культура. Такие художники, как Валерий (Радомир) Сёмочкин и многие его соратники по славянской живописи, дают нам возможность прикоснуться к настоящим традициям. Думаю, что многие, кто впервые увидел картины Валерия Сёмочкина, Андрея Клименко, Александра Угланова, Виктора Королькова и других художников, которые обращаются к истории языческой Руси, всерьёз заинтересовались древними Богами, духами, поверьями и исконными традициями. Именно поэтому картины художников-славянистов нельзя переоценить по своей значимости.Валерий Сёмочкин (Радомир) - русский художник, член Союза Художников. Родился в 1951 году в деревне Богданово. Работает в различных техниках: живопись, графика, мозаика, чеканка, резьба и роспись по дереву.Далее вы можете увидеть необычайно красивую и живописную подборку картин автора, художника Радомира и ещё раз поразмышлять над тем, какова же была история наших предков.Валерий (Радомир) Сёмочкин.Берегиня.Битва.В гости к Святозару.Возрождение Финиста.Гнев Перуна.Дума Святогора.Жар-птица.За Други Своя.Калинов мост.Лада.Марена.Молчун.Валерий (Радомир) Сёмочкин. Картины художника-славянистаМорена.Отблески древних костров.Перун.Страж Нави.Триглав. Возвращение Богов.Триглав. Возвращение Богов-2.Царица жемчугаЧародей.Чернобог.Ярило.Автор - blincov.

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