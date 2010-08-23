Мёртвая музыка

Luitpold_Prinz_von_Bayern Просмотров: 75 Комментарии: 4 +1 5-01-2026, 09:46 by

Я вернулся домой воскресным утром, после целой ночи бренчания на пианино или синтезаторе в уже не помню, скольких барах: боль в спине, губы, ставшие сухими после всех тех скверных коктейлей, что я пригубил, и такое сильное желание спать — прямо атас. Но времени высыпаться не было: тот день должен был стать для меня знаменательным, днём, когда я наконец смог бы гордо поднять голову.Я жил вместе с моим братом в двухкомнатной подсобке одного кондо в богатом квартале. Эта подсобка была жилищем садовника, то бишь нашего папы; она была единственным, что он нам оставил по смерти. Брат ещё учился, и перебивался мелкими заработками;мой же диплом по фортепиано годился разве что на протирание пивных кружек в том ирландском пабе, что на Морской улице. Я играл то здесь, то там, и с каждым днём моя злоба всё увеличивалась и увеличивалась.Входя, я хлопнул дверью. Марко уже сидел за столом с раскрытыми книгами и повторял: в понедельник у него должен был быть экзамен.— Привет! Как прошла эта ночь?— Всё та же херня. А ты как погулял на празднике?— Не пошёл я на него. Оставалось ещё много работы.Мне стало больно смотреть на него, сгорбившегося над учебником по инженерии материалов. "Сегодня я всё улажу, братишка," — подумалось мне. — "Сегодня мы с тобой переселимся на верхние этажи."— Держи спину прямо, — сказал я.— Ага. Есть будешь?— Нет. Я тебя не побеспокою, если приду сюда в зал играть?— Да ты вообще не хочешь отдохнуть?— Спать неохота.— Ну ладно, приходи.— Даже если ты сидишь за книжками?— Не парься, не отвлечёшь.Моё пианино на колёсиках стояло прямо перед открытым окном зала — и это было единственное окно в нашей квартирке. В другой комнатке — той, где мы спали — для него не нашлось места, и потому мне пришлось поставить его в зале. Я сел и водрузил на пюпитр ноты.— Что будешь играть?— Музыку...музыку, — ответил я, немного поколебавшись в выборе прилагательного.Марко снова погрузился в чтение; я же похрустел костяшками, попробовал педаль и вновь взглянул на партитуру, украденную мной из библиотеки консерватории после многих лет её изучения. Это был композиторский оригинал, так и не законченный по причине смерти автора. Многие такты остались пустыми, многим инструментам недоставало партии, многие зачёркнутые фразы так и не были переделаны. Сымпровизировать всё это за один присест, даже не переложив предварительно партитуру, было чистым самоубийством — потерялась бы большая часть голосов, а гармония по существу накрылась бы мокрой. Всё же я достаточно хорошо был знаком с историей этой симфонии, чтобы понимать, что в этом не в этом была проблема. А ещё, в пустых тактах, эти красные пометки — эта огненная рука!.. У меня один их вид вызывал жжение в глазах... Грянула первая часть.Первым выбросился Бертини. Он жил на первом этаже, поэтому не пострадал, с криком приземлившись прямо под нашим окном. Я ни на мгновение не останавливался. Бертини встал (одна рука оказалась вывихнутой) и принялся с разбегу биться головой об стену, чтобы размозжить её. Когда он уже еле держался на ногах, вниз полетела его жена, с только что отсечённой левой и мачете в целой правой, и осталась корчиться на земле. А вот Торреджиани и Мила прыгнули с пятого этажа, расплющившись прямо на клумбах. Из окон соседнего кондо стали доноситься приглушённые крики и пистолетные выстрелы; брызги крови заблестели на стёклах. С третьего, с четвёртого, с пятого этажа полетели вниз женщины, мужчины, дети. Собаки отчаянно лаяли.— Рино, да что тут происходит?— А я знаю?Я повернулся, не прекращая игры. Марко уже поднялся из-за стола, и теперь поглядывал то на садик, то на мою партитуру. Казалось, он побледнел, наверняка от усталости.— Рино, что именно ты играешь?— Малера.— Это ясно, но какой опус?Кивком головы я указал ему на начальный лист партитуры, заслонённый остальными на пюпитре; Марко взял его и долго рассматривал. Папа тоже был музыкантом, и научил меня и Марко кое-чему, когда мы были мальчишками. Потом я решил продолжить этим заниматься, а Марко оставил всё дело, потому что не было охоты. Тем не менее, он до сих пор обладал хорошим музыкальным зрением, особенно при чтении с листа, и прекрасно запоминал всё то, что слышал. Мне почудилось, что где-то вдалеке взорвалась граната.— Я не понимаю, Рино. Это Десятая симфония Малера... Но разве он сочинил её именно такой?— Малер умер прежде, чем успел её закончить, — ответил я, не прекращая игры. — Он оставил партитуру незавершённой, полной набросков и заметок. Бывает.После первой части весь сад и вся подъездная аллея были покрыты настоящим ковром из трупов. Крики начинались доноситься и извне, со стороны улицы, из разных частей города, — настоящий поток голосов. Вдалеке маячили всполохи пламени, охватившего какое-то здание, напоминая что-то вроде загоревшейся сладкой ваты. Марко нервно перебирал уже проигранные листы партитуры; время от времени он выходил на улицу и сразу же возвращался, а потом начинал бесцельно бродить по нашей двушке.— Рино, я не понимаю. Ты играешь на пианино, а если выйти на улицу и послушать, звук музыки кажется усиленным, будто у нас специальные колонки.— Угу. Но ведь, в конце концов, важно, чтобы все услышали, не так ли?— Да ты меня вообще слушаешь? Нет у нас никаких таких колонок!— А они и не требуются: достаточно и одной музыки. Она желает, чтобы её услышали. Думаю, это её право.Сирены полиции стали сливаться с сиренами пожарных. Из окна было видно, как машины врезались одна в другую, будто на автодроме, лоб в лоб. Народ запруживал улицу.— Знаешь, Марко, Малер начал писать вот эту вещицу в последние годы своей жизни. Он был болен сердцем, и чувствовал, что оставалось недолго. Он посещал свой дом в горах вместе со своей шлюхой, жёнушкой Альмой, которая, как только выпадала возможность, шла трахаться с садовником в кладовке. Он и об этом знал. Неудивительно, что он умер, кипя от злобы, правда? Плюс он понимал, что та партитура, благодаря которой он хотел объявить всему миру, насколько сильна его злоба, останется незаконченной.— Да разве она незаконченная? — запротестовал мой брат. — Вот, взгляни! Вот эти красные пометки. Именно там, где в оригинале такты пустые. Кто же завершил партитуру?— В консерватории задавались тем же вопросом. Молодцы они, так и не дали правде выйти наружу. Понавыдумывали с десяток подделывателей, а в конечном счёте всё обстояло намного проще.— Ну, и кто же это сделал?— Кто-то, кому, по всей видимости, очень хотелось видеть партитуру завершённой.Небольшой вертолёт (вероятно, для дорожных эвакуаций), после пары пируэтов, врезался в соседний кондо, и тот рухнул, будто карточный домик; то же самое произошло и с другими ближайшими зданиями. Сотни людей бегали по улице, преследуя друг друга с пистолетами или ножами в руках, озверело изувечивая самих себя и других.— Этомузыка, братишка, — продолжал я. — Музыка, оставшаяся незавершённой, но уже ожившая в электрических импульсах композиторского мозга, или, — что ещё хуже, — ещё даже не продуманная. Таких случаев немало в истории музыки; эти истории всегда оставляют горечь во рту, особенно, если речь идёт о партитурах, которые мы бы так желали видеть законченными. А ведь и вправду, в один прекрасный момент ты начинаешь вглядываться в рукопись и понимаешь, что композитор — где бы он ни оказался после смерти — смог вернуться и завершить работу.— Да разве мёртвые возвращаются?— Если оно того стоит...Уже кончилась и вторая часть, а наш квартал превратился гору развалин и трупов. Я принялся за третью. Теперь, казалось, весь мир играл вместе со мной: цикады и пташки вторили струнным, ветер в кронах деревьев и щелях стен пробовал сымитировать духовые, окна разбивались в такт ударным... В этой музыкальной стихии я чувствовал себя всё более и более вдохновенным; мне каждый раз было ясно, какой голос выделить, как должен звучать бас, на каких фразах требовалось сосредоточиться...— Что тут написано? — спросил Марко, указывая на фразу, записанную Малером в партитуре.. Фрицевский. Переводится как: "Чёрт танцует под это вместе со мной."— В смысле?— Ну, он же был в депрессии, что тут скажешь...Мы видели, как какие-то люди стали выползать из воронок в земле, из кустов, из крон деревьев, из разбитых окон, из трещин, образовавшихся на дорогах после землетрясения, из всё ещё высящихся столбов огня.— Рино, тебе не кажется, что лучше прекратить?— Почему же?— Рино, ты своей музыкой всё раскурочил к чертям собачьим!— Ну и что?— Да почему ты всё это сделал?— Слушай, мы тут последний хрен доедаем, в этом сраном городе работу днём с огнём не сыщешь, проводишь всю жизнь в этой конуре за пазухой у мажоров! Не кажется ли тебе, что капелька гнева тут уместна?!— Согласен. Но я всё ещё не могу понять, как нам поможет зажить припеваючи тот факт, что ты орудуешь завершённой фиг знает, кем, партитурой, чтобы раздолбать весь известный нам мир.— Как это: "фиг знает, кем"? Я же объяснил тебе, что это сделал Малер.— Ага. Но точно не в одиночку. Думаю, ему помогли.— Кто же?— Они.Я вновь посмотрел в окно, не прекращая игры. Да, они казались людьми, и вначале я принял их за парней из ГО; но если присмотреться получше, можно было сразу понять, что наверняка они ими не были. У них были одинаковые одежды, если это вообще были одежды, а не их собственные тела, такие острые и подвижные, выворачивающиеся под невозможными углами... Что за прыжки они проделывали! От земли на крышу нашего дома! Ходя по стенам, они ломали их, и, взявшись за руки...— Смотри, Рино, они... танцуют.Музыка наполняла воздух, пропитывала каждый его атом. Мы долго смотрели, как чёрные и продолговатые фигуры бешено танцевали среди пламени, окружённые собаками, кошками, змеями, сбежавшими из террариумов, красными и тропическими рыбками, плавающими в воздухе.— Откуда они, Рино? — Было бесполезно притворяться...— Понятия не имею, — ответил я.— Но почему они здесь?— Понятия не имею, — повторил я.Марко выждал пару секунд, а потом промолвил треснувшим голосом:— Это вы их вызвали.— Кто мы?— Ты и твой проклятый кардиопат! Вначале Малер сочинил Десятую — он указал им дверь; теперь ты сыграл симфонию, и отворил им эту дверь.Вдруг мы услышали их крики. Это было что-то вроде смеха, а может и лая. Кто там разберёт? Я уже был не в силах прервать игру...— Однако, сильно этот Малер разозлился, — сказал мой брат.— Ну ещё бы!

Ключевые слова: Музыка Портал Черти Месть

Другие, подобные истории: