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Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника

Майкл Уэлан (Michael Whelan) - знаменитый американский художник фэнтези. Занимается профессиональным иллюстрированием книг фантастического жанра. Является обладателем большого количества наград и премий, самыми важными из которых являются премии в области научной фантастики «Хьюго».

Искусство фэнтези стало популярно благодаря художникам, которые внесли неоценимый вклад в его развитие. Таковыми являются Луис Ройо, Борис Валеджо, Кен Келли, Фрэнк Фразетта и некоторые другие. Художник, работы которого вы можете увидеть здесь, без всякого сомнения, относится к лучшим из лучших художников-иллюстраторов фэнтези. Его работы знамениты на весь мир. Они регулярно появляются на обложках книг, в оформлении печатной продукции, рекламы, плакатов, альбомов и так далее.

Майкл Уэлан родился в 1950 году в американском городе Калвер. Предопределяющим фактором в его биографии было то, что отец будущего художника был авиакосмическим инженером. Майкл с детства был погружён в космическую тематику, мечтал о космосе, о далёких и неисследованных землях, неизвестных формах разумной жизни, фантастических пейзажах, которые есть где-то там - в центре галактики... Молодой Майкл Уэлан регулярно приходил на космические стартовые площадки, жил в этой среде, пропитанной духом космического авантюризма. Именно эти факторы и стали решающими в выборе тематик для будущих рисунков и картин.

В 1973 году Майкл поступил в художественный колледж в Денвере, а в 1974 году уже получил первый контракт после того, как показал свои работы на WorldCon. С тех пор Майкл Уэлан проиллюстрировал огромное количество художественной литературы. Первую премию Хьюго он получил за иллюстрации для книги Энн Маккефри «Драконы Перна». В последствии он получил 16 премий Хьюго, а также Супер-Хьюго, как лучший художник за последние 50 лет.

Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника
Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника


Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Майкл Уэлан (Michael Whelan) художник иллюстратор фэнтези

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