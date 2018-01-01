Майкл Уэлан. Картины знаменитого художника

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:01 by

Майкл Уэлан (Michael Whelan) - знаменитый американский художник фэнтези. Занимается профессиональным иллюстрированием книг фантастического жанра. Является обладателем большого количества наград и премий, самыми важными из которых являются премии в области научной фантастики «Хьюго».Искусство фэнтези стало популярно благодаря художникам, которые внесли неоценимый вклад в его развитие. Таковыми являются Луис Ройо, Борис Валеджо, Кен Келли, Фрэнк Фразетта и некоторые другие. Художник, работы которого вы можете увидеть здесь, без всякого сомнения, относится к лучшим из лучших художников-иллюстраторов фэнтези. Его работы знамениты на весь мир. Они регулярно появляются на обложках книг, в оформлении печатной продукции, рекламы, плакатов, альбомов и так далее.Майкл Уэлан родился в 1950 году в американском городе Калвер. Предопределяющим фактором в его биографии было то, что отец будущего художника был авиакосмическим инженером. Майкл с детства был погружён в космическую тематику, мечтал о космосе, о далёких и неисследованных землях, неизвестных формах разумной жизни, фантастических пейзажах, которые есть где-то там - в центре галактики... Молодой Майкл Уэлан регулярно приходил на космические стартовые площадки, жил в этой среде, пропитанной духом космического авантюризма. Именно эти факторы и стали решающими в выборе тематик для будущих рисунков и картин.В 1973 году Майкл поступил в художественный колледж в Денвере, а в 1974 году уже получил первый контракт после того, как показал свои работы на WorldCon. С тех пор Майкл Уэлан проиллюстрировал огромное количество художественной литературы. Первую премию Хьюго он получил за иллюстрации для книги Энн Маккефри «Драконы Перна». В последствии он получил 16 премий Хьюго, а также Супер-Хьюго, как лучший художник за последние 50 лет.Автор - blincov.

Ключевые слова: Майкл Уэлан (Michael Whelan) художник иллюстратор фэнтези

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