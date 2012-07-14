Мир искусства и мистики

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 12:57 by

Дариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) – польский художник-самоучка, сюрреалистические работы которого полны гротеска и выполнены в темных тонах. С картин польского автора на вас смотрят мрачные, страшные существа, являющиеся оплотом его невероятной фантазии.Дариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) – польский художник-самоучка, сюрреалистические работы которого полны гротеска и выполнены в темных тонах. С картин польского автора на вас смотрят мрачные, страшные существа, являющиеся оплотом его невероятной фантазии. Творчество Завадского как кадры из хоррора «Сайлент Хилл».Автор - Аркадий Елисеев.

Ключевые слова: Дариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) художник искусство мистика творчество

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