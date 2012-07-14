Мир искусства и мистики

Мир искусства и мистикиДариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) – польский художник-самоучка, сюрреалистические работы которого полны гротеска и выполнены в темных тонах. С картин польского автора на вас смотрят мрачные, страшные существа, являющиеся оплотом его невероятной фантазии.
Дариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) – польский художник-самоучка, сюрреалистические работы которого полны гротеска и выполнены в темных тонах. С картин польского автора на вас смотрят мрачные, страшные существа, являющиеся оплотом его невероятной фантазии. Творчество Завадского как кадры из хоррора «Сайлент Хилл».
Автор - Аркадий Елисеев.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 3
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