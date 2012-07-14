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Страшные Арты

Мир искусства и мистики

Дариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) – польский художник-самоучка, сюрреалистические работы которого полны гротеска и выполнены в темных тонах. С картин польского автора на вас смотрят мрачные, страшные существа, являющиеся оплотом его невероятной фантазии.

Мир искусства и мистики


Дариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) – польский художник-самоучка, сюрреалистические работы которого полны гротеска и выполнены в темных тонах. С картин польского автора на вас смотрят мрачные, страшные существа, являющиеся оплотом его невероятной фантазии. Творчество Завадского как кадры из хоррора «Сайлент Хилл».

Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики
Мир искусства и мистики



Автор - Аркадий Елисеев.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Дариуш Завадский (Dariusz Zawadzki) художник искусство мистика творчество

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:58
0
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Комментариев: 2 558
++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:07
0
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 846
Комментариев: 9 014
Индивидуальный взгляд на стимпанк. И не только.
Интересно.
+++++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#3 написал: Pluto_
Сегодня, 14:24
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 33
Стимпанк и Бексиньки-стайл в одном флаконе))
Зарегистрирован: 12.10.2017
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