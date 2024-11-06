Поиск ключей

Новость отредактировал Core - 27-12-2025, 17:59

Причина: Стилистика автора сохранена

dmbadboy Просмотров: 168 Комментарии: 0 0 27-12-2025, 17:59 by

Я сидела на скамейке и думало о том, что же будет завтра. Мне нужно писать много текста и кода. Сегодня же отдохну, какой-то замученной сидя за компьютером, я стала. Вдруг проверила карманы и оказалось, что нет ключей от дома. Пошла по следам куда ходила: сначала в банк, а затем в магазин. Недовольство моё росло. Присела на ближайшую скамейку и чуть не пустила слезу.Где же они? Я подошла к подъездам. Не будут ли они случайно на доске объявлений? Они там не лежали. Вдруг ко мне кто-то подкрался сзади.-Девушка, вы ключи ищите?-Да, а что?-Я могу вам помочь найти. Если помогу и найдём, вы меня поцелуете?-Чего? Нет конечно.-Я их нашёл. Вот они.-Как здорово. А сейчас отдайте.-Не отдам, сначала поцелуйте.Я закрыла глаза и тянула губы к нему. Вдруг послышался грохот. Передо мной стоял человек это и в него вошёл другой человек. Похож на призрака. Вдруг он разлетелся по сторонам. Кровь на земле текла. Люди подбежали.-Что здесь произошло?-Не знаю. Мужчины сражались. Один другого покалечил до смерти.-О чём это вы? Не вы это случайно?Меня охватила паника и чувство несправедливости. Блин, могут меня за не за что обвинить. В панике я побежала. На моих ботинках следы крови, и они кровавые следы оставляли при беге. То, что я увидела в моё представление о мире не лезет. Призраки, они что, по правде, существуют? От мысли я дрожала и покусывала от стресса губы.Пережила этот день и вдруг на утро увидела ключи на полке. Как же они могли там оказаться. Я без понятия. Рядом на стуле лежали розы. Я понюхала их и села на стул.06.11.2024

Ключевые слова: ключи страшилка ужас Ужастики

Другие, подобные истории: