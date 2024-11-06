Поиск ключей

Поиск ключейЯ сидела на скамейке и думало о том, что же будет завтра. Мне нужно писать много текста и кода. Сегодня же отдохну, какой-то замученной сидя за компьютером, я стала. Вдруг проверила карманы и оказалось, что нет ключей от дома. Пошла по следам куда ходила: сначала в банк, а затем в магазин. Недовольство моё росло. Присела на ближайшую скамейку и чуть не пустила слезу.
Где же они? Я подошла к подъездам. Не будут ли они случайно на доске объявлений? Они там не лежали. Вдруг ко мне кто-то подкрался сзади.
-Девушка, вы ключи ищите?
-Да, а что?
-Я могу вам помочь найти. Если помогу и найдём, вы меня поцелуете?
-Чего? Нет конечно.
-Я их нашёл. Вот они.
-Как здорово. А сейчас отдайте.
-Не отдам, сначала поцелуйте.
Я закрыла глаза и тянула губы к нему. Вдруг послышался грохот. Передо мной стоял человек это и в него вошёл другой человек. Похож на призрака. Вдруг он разлетелся по сторонам. Кровь на земле текла. Люди подбежали.
-Что здесь произошло?
-Не знаю. Мужчины сражались. Один другого покалечил до смерти.
-О чём это вы? Не вы это случайно?
Меня охватила паника и чувство несправедливости. Блин, могут меня за не за что обвинить. В панике я побежала. На моих ботинках следы крови, и они кровавые следы оставляли при беге. То, что я увидела в моё представление о мире не лезет. Призраки, они что, по правде, существуют? От мысли я дрожала и покусывала от стресса губы.
Пережила этот день и вдруг на утро увидела ключи на полке. Как же они могли там оказаться. Я без понятия. Рядом на стуле лежали розы. Я понюхала их и села на стул.
06.11.2024
