Известный факт — после рождения младенцы больше не кричат.Они дышат, но ведут себя в некоторой степени умиротворенно. Именно умиротворение можно прочитать на лицах новоиспеченных младенцев, но не панику, страх или ужас, как раньше.Рядом ученых было выдвинуто предположение, связанное с качеством жизни современного человека. Пищей, которую он получает, и новым набором белков, что в течение жизни матери попадает в ее организм.Первыми, кто, как ни странно, обратили свой пристальный научный анализ на новое поколение молчаливых младенцев, оказались психологи. За ними потянулись антропологи и историки. Историки, нужно отметить, считавшиеся в научной среде скорее представителями «маргинальных» школ. Но именно они проявили энтузиазм и бросились на эту находку так, как если бы от этого зависела их собственная жизнь.И это оказалось достаточно близким к правде.Они провели отбор. Определили, какие из новорожденных являются «молчаливыми». Затем изолировали их от остальных. И, с согласия родителей, приступили к работе. Первая новаторская группа не состояла лишь из психологов. Это были, как указано выше, и историки, и антропологи. Также среди антропологов были именитые религиоведы и знатоки древних шумерских, месопотамских, протосемитских языков. Были привлечены биологи. Поэтому сперва детям определили гаплогруппы. И именно от полученных результатов начали поиски.Большая часть младенцев принадлежала к гаплогруппам расселения народов Двуречья. Таким образом, именно культура шумеров и египтян легла в основу новой, ранее немыслимой никому концепции.Вместо привычных слов детям, по мере их взросления, предлагались слова древности. Маленьким представителям «молчаливого» поколения (как затем их назвал в своей статье глава исследовательской группы Э. Шумахер в журнале «Нейчур») затем давалась на практику клинопись, мечи и луки. Обращение с лошадьми. Также проверялся интуитивный навык умения взращивать пищу. Делать из глины горшки. Словом, имитировалась деятельность тех народов, к которым принадлежала их гаплогруппа.К удивлению для всех, такие дети легче осваивали шумерский язык, чем язык их матерей. Дети с огромной легкостью осваивали клинопись. Всё это для них было естественно и очень просто. Ребенок в возрасте трех лет запросто обращался с луком и попадал в цель с завидного расстояния. Ровно такого, насколько ему хватило бы мускульной силы его нового, еще неразвитого в полной степени тела.Важно отметить теперь, что концептуальный вопрос все же состоял не в управлении телом. А в скорости приобретения навыков и их интуитивной предрасположенности к этому.После упомянутой выше статьи на «Нейчур» общественность научных сообществ выразила протест. Дальнейшее проведение экспериментов оказалось невозможным. Люди сетовали: «Если ребенок не станет развиваться и получать актуальные навыки для выживания в современном мире, он окажется недееспособным. Отсутствие знания актуальных языков лишит его мышления, а затем и самосознания. Ребенок окажется замкнут в собственной узкой культуре, которая не имеет столь широкого обилия слов и смыслов, благодаря которым это было бы хоть сколько-нибудь возможно. В узкой культуре, которую привили ему исследователи. Исследователи, между прочим, и сами не настолько хорошо в ней разбирающиеся, чтобы обеспечить дальнейший личностный рост ребенка».Тогда же выразили протест и католики. Поскольку дети интуитивно чтили своих Богов и не воспринимали монотеизм, авраамические религии воспринимали это греховностью, идолопоклонничеством и сатанизмом.Хотя именно духовным деятелям стоило бы остановиться, подумать и заострить внимание. Поскольку вся концепция духовной жизни переворачивалась, что следует из выдержки той же самой статьи «Нечур»:«Мы имеем основание полагать, что круговорот жизни и смерти все-таки существует. Мы наблюдаем переходный период. Период, когда дети, погибшие тысячи лет назад, рождены. Значит ли это, что дальнейшие дети, рожденные после них, будут относиться к более поздним временам по типу Месопотамии или даже средневековья? Если так, развитие человека должно быть ускорено в геометрической прогрессии. Через сотни лет любой рожденный ребенок уже на втором году жизни будет способен пользоваться компьютером, решать математические задачи, иметь интуитивное понимание законов физики. Данный случай показывает, что, как и всегда ранее, концепции, предложенные Древним Востоком, остаются по сей день актуальными. Пока вся современная Западная философия и психология исходит из учений Древнего Китая и Дао, нам стоит своевременно обратить свой взор на идеи, что незаслуженно оказались выброшенными на обочину прогресса».

